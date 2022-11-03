Бритни Грейнер ждет безрадостная жизнь в российской колонии.

Гринеру грозит колония строгого режима после того, как он проиграл апелляцию о наркотиках

В российской системе заключенных заставляют работать долгие часы за небольшую плату.

Угрожают суровым наказанием за нарушение мелких правил

Языковой барьер усложняет жизнь иностранцам.

ЛОНДОН (Рейтер) — Тяжелый ручной труд, плохая гигиена и отсутствие доступа к медицинской помощи — таковы условия, ожидающие звезду НБА Бритни Гренье в российской исправительной колонии после того, как на прошлой неделе она проиграла апелляцию против девятилетнего ребенка. Оптовая торговля наркотиками.

Этот мир знаком Марии Алехиной, члену феминистской арт-группы Pussy Riot, которая провела почти два года в заключении за участие в панк-протесте 2012 года в московском соборе против президента Владимира Путина.

Алекина сказала, что первое, что нужно понять, это то, что исправительная колония — это не обычная тюрьма.

«Это не здание с камерами. Оно похоже на странную деревню, на исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГ», — сказала она, имея в виду обширную сеть санкций, созданную советским диктатором Иосифом Сталиным для изоляции и подавления заключенных.

«На самом деле это трудовой лагерь, потому что по закону все заключенные должны работать. Ирония в этой работе заключается в том, что заключенные обычно шьют полицейскую форму и форму российской армии почти бесплатно».

Колония была разделена на фабричную зону, где заключенные шили одежду и перчатки, и «жилую зону», где, по словам Алехина, 80 женщин жили в одной комнате с тремя туалетами и без горячей воды.

Грейнер, двукратная олимпийская чемпионка, вскоре может быть переведена в колонию, поскольку между Вашингтоном и Москвой не будет еще одного обращения или соглашения об обмене ее на российского торговца оружием, находящегося в заключении в Соединенных Штатах. месяцев, но до сих пор не материализовался.

суровые правила

В всемирном шоу Pussy Riot о путешествиях, которое сейчас идет в Великобритании, Алехана переживает воспоминания о своем заключении: заснеженные тюремные дворы, кровати, похожие на обшивку, долгие периоды одиночного заключения и наказания за незначительные нарушения, такие как расстегнутое пальто или плохо закрепленная одежда. именная метка.

Она добавила, что охранники постоянно снимали ее на видео, «потому что я «известный агитатор».

Служба исполнения наказаний России не ответила на запрос о комментарии для этой статьи.

Последняя заключенная уголовной колонии Елена описала систему, аналогичную той, с которой Алехина столкнулась десятилетием ранее.

34-летняя Елена провела восемь лет в сибирской колонии после осуждения за хранение наркотиков. Она сказала, что ей платили около 1000 рублей (16 долларов) в месяц за работу по 10-12 часов в день в швейной мастерской.

«Девушкам крепкого спортивного телосложения часто поручают тяжелую работу. Например, грузят мешки муки для тюремной пекарни или разгребают горы угля», — говорит она.

Заключенные могли быть наказаны за необъяснимые «преступления», такие как размещение часов на прикроватной тумбочке. Окончательным наказанием стало одиночное заключение, известное как «Ватикан».

«Подобно тому, как Ватикан — это государство в государстве, одиночное заключение — это тюрьма в тюрьме», — сказала Елена.

Ежемесячно ее колонию, где содержалось более 800 женщин, посещал врач-гинеколог.

Она сказала: «Ты прикидываешь, каковы шансы, что именно ты доберешься до врача? Практически нулевые».

языковой барьер

Иностранцу, у которого мало или совсем нет русских, сложно ориентироваться в системе и бороться с изоляцией.

Брат Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, который провел 16 лет в российской исправительной колонии по обвинениям в шпионаже, которые он отрицает, сказал, что ему каждый день дается 15-минутный телефонный звонок родителям, и он не может звонить другим членам семьи или друзьям. , и не имеет доступа к почтовой электронной почте или Интернету.

Дэвид Уилан сказал, что его брат должен был работать не менее восьми часов в день, шесть дней в неделю, выполняя черную работу, такую ​​как изготовление петлиц, из-за чего у него постоянно возникали стрессовые травмы.

Он сказал, что заключенные спали в зданиях, похожих на казармы, и доступ ко многим предметам первой необходимости, включая лекарства, зависел от дачи взяток тюремным охранникам. Обстоятельства могут сильно зависеть от прихотей охранников, тюремного надзирателя или стариков.

Дэвид Уилан сказал, по-видимому, что Пол использует свою военную подготовку «только для того, чтобы сражаться изо дня в день, выясняя, в каких битвах он должен участвовать, а в каких не должен».

«Его телефонные звонки даже записываются нашим родителям. Все его сообщения переводятся до того, как они отправляются. Так что вы знаете, что все, что вы делаете, контролируется, и у вас действительно нет чувства исключительности».

Алукина сказала, что получение открыток и сообщений из внешнего мира дает редкий проблеск надежды, и призвала людей таким образом поддержать Гринер.

Она сказала, что им следует использовать машинный перевод и отправлять текст на английском и русском языках, чтобы легче было обойти тюремную цензуру.

«Не оставляйте никого наедине с этой системой», — сказала она. «Это абсолютно бесчеловечно, это ГУЛАГ, и когда ты чувствуешь себя одиноким там, гораздо легче сдаться».

(Дополнительные репортажи Марка Тревельяна в Лондоне, Филиппа Лебедева в Тбилиси и Саймона Льюиса в Вашингтоне.) Дополнительный отчет Калеба Дэвиса и Хумиры Памук. Монтаж Гарет Джонс

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