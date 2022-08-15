Бритни Грейнер из WNBA подала апелляцию на свой тюремный срок в России.

Москва (AFP) – Адвокаты звезды НБА Бритни Грейнер подали апелляцию на ее девятилетний тюремный срок в России. Российские информационные агентства сообщили в понедельник на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые могут привести к громкому обмену пленными.

Гринер , восьмикратный участник Матча звезд с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратный олимпийский чемпион. 4 августа после того, как полиция заявила, что в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены пакеты для электронных сигарет с маслом каннабиса.

Грейнер призналась, что пакеты были у нее в сумках Но она сказала, что толкнула их непреднамеренно в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания под присягой, что ей прописали каннабис для снятия боли.

Ее арест в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела свои войска в Украину. В то время Грейнер, признанная одним из величайших игроков в истории WNBA, возвращалась в Россию, где играет по ходу сезона MLS.

А российские информагентства цитируют в понедельник адвоката Марию Благоволину, заявившую, что апелляция была подана, как и ожидалось, но ее причины сразу не ясны.

Приговор в девять лет лишения свободы был близок к максимальным 10 годам, и Благоволина и помощник адвоката Александр Бойков заявили после вынесения обвинительного приговора, что приговор был чрезмерным. По их словам, подсудимые по аналогичным делам получили в среднем около пяти лет, причем около трети из них получили условное помилование.

До ее осуждения Госдепартамент США объявил Грейнер «несправедливо задержанной» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

Отражая растущее давление на администрацию Байдена с целью сделать больше, чтобы вернуть Гренье домой, госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял экстраординарный шаг. В июле стало публично известно, что Вашингтон сделал «существенное предложение» вернуть Грейнера домой вместе с Полом Уиланом, американцем, отбывающим 16-летний тюремный срок в России за шпионаж.

Блинкен не стал вдаваться в подробности, но Associated Press и другие новостные агентства сообщили, что Вашингтон предложил освободить Виктора Бута. российский торговец оружием, отбывающий 25-летний тюремный срок в США и получивший когда-то прозвище «Торговец смертью».

В воскресенье высокопоставленный российский дипломат сообщил, что состоялись переговоры об обмене.

«Этот очень чувствительный вопрос об обмене осужденными гражданами России и США обсуждается по каналам, установленным нашим начальством», — сообщил государственному информационному агентству ТАСС начальник Североамериканского департамента МИД Александр Даршиев. Эти лица, по сути, обсуждаются. Российская сторона давно добивалась освобождения Виктора Бута. Детали следует оставить профессионалам».

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