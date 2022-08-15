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Бритни Грейнер из WNBA подала апелляцию на свой тюремный срок в России.

15 августа, 2022
Apollinariya Soloveva

Москва (AFP) – Адвокаты звезды НБА Бритни Грейнер подали апелляцию на ее девятилетний тюремный срок в России. Российские информационные агентства сообщили в понедельник на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые могут привести к громкому обмену пленными.

Гринер , восьмикратный участник Матча звезд с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратный олимпийский чемпион.4 августа после того, как полиция заявила, что в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены пакеты для электронных сигарет с маслом каннабиса.

Грейнер призналась, что пакеты были у нее в сумкахНо она сказала, что толкнула их непреднамеренно в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее команда защиты предоставила письменные показания под присягой, что ей прописали каннабис для снятия боли.

Ее арест в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела свои войска в Украину. В то время Грейнер, признанная одним из величайших игроков в истории WNBA, возвращалась в Россию, где играет по ходу сезона MLS.

А российские информагентства цитируют в понедельник адвоката Марию Благоволину, заявившую, что апелляция была подана, как и ожидалось, но ее причины сразу не ясны.

Приговор в девять лет лишения свободы был близок к максимальным 10 годам, и Благоволина и помощник адвоката Александр Бойков заявили после вынесения обвинительного приговора, что приговор был чрезмерным. По их словам, подсудимые по аналогичным делам получили в среднем около пяти лет, причем около трети из них получили условное помилование.

До ее осуждения Госдепартамент США объявил Грейнер «несправедливо задержанной» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

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Отражая растущее давление на администрацию Байдена с целью сделать больше, чтобы вернуть Гренье домой, госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял экстраординарный шаг. В июле стало публично известно, что Вашингтон сделал «существенное предложение» вернуть Грейнера домой вместе с Полом Уиланом, американцем, отбывающим 16-летний тюремный срок в России за шпионаж.

Блинкен не стал вдаваться в подробности, но Associated Press и другие новостные агентства сообщили, что Вашингтон предложил освободить Виктора Бута.российский торговец оружием, отбывающий 25-летний тюремный срок в США и получивший когда-то прозвище «Торговец смертью».

В воскресенье высокопоставленный российский дипломат сообщил, что состоялись переговоры об обмене.

«Этот очень чувствительный вопрос об обмене осужденными гражданами России и США обсуждается по каналам, установленным нашим начальством», — сообщил государственному информационному агентству ТАСС начальник Североамериканского департамента МИД Александр Даршиев. Эти лица, по сути, обсуждаются. Российская сторона давно добивалась освобождения Виктора Бута. Детали следует оставить профессионалам».

Следите за репортажами Associated Press о деле Бритни Гринер на https://apnews.com/hub/brittney-griner.

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