Бритни Грейнер и Пол Уилан: администрация Байдена предлагает осужденного российского торговца оружием в обмен на задержанных американцев

Эти источники сообщили CNN, что план обмена Бута с Уиланом и Гринером получил поддержку президента Джо Байдена после того, как он обсуждался с начала этого года. Поддержка Байденом обмена преодолевает сопротивление Министерства юстиции, которое в целом выступает против торговли заключенными.

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил в среду, что Соединенные Штаты сделали «существенное предложение» Москве «несколько недель назад» в отношении Уилана и Грейнера, которые были признаны несправедливо задержанными.

Выступая на пресс-конференции в Государственном департаменте, Блинкен сказал, что Байден был «непосредственно вовлечен» и согласился с предложением. Хотя Блинкен прямо не подтвердил, что Бут был частью сделки, заявив, что он «не может и не будет вдаваться ни в какие детали того, что мы предлагали русским в течение нескольких недель», — сказал он. С точки зрения президента, конечно, он не просто был глубоко вовлечен. Прямо, он подписывает любое наше предложение, особенно когда речь идет о произвольном задержании американцев за границей, в том числе в этом конкретном случае».

Высокопоставленный американский дипломат сказал, что планирует обсудить этот вопрос во время ожидаемого на этой неделе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — его первого разговора с его коллегой с начала войны на Украине — и сказал журналистам: «Я надеюсь, что, выступая от имени министра иностранных дел Лавров, я могу активизировать усилия по их возвращению на Родину».

«Я считаю полезным донести до россиян четкие и прямые сообщения об основных приоритетах для нас. Как я уже упоминал, они включают обеспечение возвращения на родину Бритни Грейнер и Пола Уилана», — сказал он. Высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Москва не отреагировала на «содержательное шоу», впервые устроенное в июне, заявив CNN, что «танго требует двух представлений». READ Японские космические туристы покидают Международную космическую станцию «Мы начинаем все переговоры о возвращении американцев, взятых в заложники или несправедливо удерживаемых, с плохим актером на другой стороне. Мы начинаем все эти переговоры с кем-то, кто взял американца и обращался с ним как с козырем», — сказал чиновник. «Поэтому в некотором смысле неудивительно, даже если это обескураживает, что, когда эти субъекты не обязательно прямо отвечают на наши предложения, они не участвуют в переговорах конструктивно». Руководство продолжает подавать предложение Чиновник отказался комментировать детали «существенного предложения». Сказали, что в российском суде «на это реагируют, но в то же время это не оставляет нам негатива, так как мы продолжаем доносить информацию о шоу на очень высоком уровне». Семьи Уилана, задержанного Россией по обвинению в шпионаже с 2018 года, и звезды WNBA Гренье, заключенного в тюрьму в Москве с февраля за хранение наркотиков, призвали Белый дом добиться их освобождения, в том числе путем обмена пленными, если это необходимо. Стратегический координатор Национального совета по безопасности коммуникаций Джон Кирби заявил в среду, что высокопоставленный чиновник администрации говорил с семьями до того, как Блинкен объявил о «существенном предложении». Недавно Байден разговаривал по телефону с женой Грейнера Шерил и сестрой Уилана Элизабет. Грейнер, которая признала себя виновной в начале июля, но заявила, что она непреднамеренно ввезла каннабис в Россию, в среду дала показания в зале российского суда в рамках продолжающегося судебного процесса по делу о наркотиках, за которое ей грозит до 10 лет тюрьмы. По словам официальных лиц США, знакомых с российским судебным процессом и внутренней работой американо-российских переговоров, суд над ней должен быть завершен до того, как сделка будет завершена. В течение нескольких месяцев внутренних дискуссий между агентствами США Министерство юстиции выступило против торговли ботом, говорят люди, проинформированные по этому вопросу. Однако представители юстиции в конце концов согласились с тем, что бизнес Бута пользуется поддержкой высших должностных лиц Госдепартамента и Белого дома, включая самого Байдена, говорят источники. READ Йом Кипур - Еврейский свет Сент-Луиса Российское правительство уже давно рассматривает ботов как потенциальную тему торговли для ряда американцев. На вопрос о том, почему Москва заинтересована в возвращении Бута, на прошлой неделе на Форуме безопасности в Аспене директор ЦРУ Билл Бернс ответил: «Это хороший вопрос, потому что Виктор Бут прополз». «Русские на протяжении многих лет, безусловно, проявляли интерес к возвращению Виктора Бута, но, как я понял в своей прошлой жизни, это очень сложные вопросы, которые нужно пытаться решить», — сказал он, имея в виду свое долгое пребывание в должности. как дипломат. Правительство США долгое время сопротивлялось обмену заключенными, утверждая, что оно только побуждает штаты задерживать американцев, чтобы их можно было использовать в качестве козыря. Защитники поставили под сомнение эти опасения и заявили, что для американцев крайне важно иметь возможность вернуться домой. Среди высокопоставленных чиновников администрации Байдена идея обмена пленными получила новый импульс в начале этого года после успешного освобождения Тревора Рида, бывшего морского пехотинца, который более двух лет содержался под стражей в России. Рэда обменяли на Константина Ярошенко, российского летчика, отбывавшего 20-летний срок в федеральной тюрьме за сговор с целью контрабанды кокаина. Чиновники Байдена были обеспокоены тем, что республиканцы раскритикуют решение об обмене Рида и Ярошенко. Вместо этого он получил похвалу от обеих партий, в том числе от горстки республиканцев, которые обычно являются самыми яростными критиками администрации. Этот прием побудил администрацию пересмотреть все варианты, включая потенциальные компромиссы, чтобы вывезти Уилана и Грейнера из России, говорят источники. «Каким бы моральным унижением ни было то, что они держат невиновных людей и пытаются извлечь из нас кого-то вроде господина Ярошенко, который является противоположностью, мы тем не менее настолько стремимся вернуть наших людей домой, что собираемся сделать этот болезненный выбор. в будущем», — сказал высокопоставленный чиновник администрации CNN при определенных обстоятельствах». READ Голливудский актер Сигал присоединился к прокремлевской партии и предлагает более строгие законы Их освобождение также принесет Белому дому столь необходимую политическую победу в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, что некоторые официальные лица спокойно признали в частном разговоре с CNN. Существует также ощущение срочности репатриации задержанных, поскольку Белый дом сталкивается с повышенным общественным вниманием со стороны семей американцев, незаконно задержанных за границей. Эта история была обновлена ​​​​с дополнительным комментарием.

Майкл Конти из CNN и Кристиан Сьерра внесли свой вклад в этот отчет.