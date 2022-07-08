Бритни Грейнер надеется на «не суровое наказание» после признания вины

Бритни Грейнер Она вернулась в суд в России, поскольку суд над ней продолжался… Но на этот раз она позаботилась о том, чтобы привезти с собой очень личную вещь — фотографию своей жены. READ 75 лет независимости, 75 знаковых моментов индийского спорта: № 27–25 августа 2002 г .: Анджали Бхагват - чемпион среди чемпионов.

Камеры засняли звезду WNBA, входящую в московский зал суда для очередного слушания по ее делу о наркотиках в четверг утром… и вы можете очень четко увидеть в ее руке фотографию. Шерил Грейнер.

Судя по всему, фотография была из одного из недавних телеинтервью Шерил… и рядом с ней была фотография Бритни, держащей баскетбольный мяч.

Бритни, казалось, хотела убедиться, что камеры поймали ее с фотографиями… когда она держала бумагу и смотрела на манерные фотографии в залах суда по пути внутрь.

На 33-летней Хоппер была красная рубашка Crenshaw, красные спортивные штаны… и суровое выражение лица.

Громкое и четкое сообщение от Бритни прозвучало всего через день после того, как два президента Джо Байден Сперма Камала Харрис Я говорил с Шерил о состоянии Бритни.

Чиновники Белого дома заявили, что Байден и Харрис Шерил подтвердила По телефону они ищут «все средства, чтобы вернуть Бритни домой» и обещают, что «будут работать, чтобы добиться освобождения Бритни как можно быстрее».

Вскоре после звонка Шерил заявила в своем заявлении, что она «благодарна» за то, что связалась с официальными лицами США… но добавила на митинге в поддержку Бритни в Центре следа в Фениксе несколько часов спустя, что она «откровенно не может успокоиться, пока» Бритни снова не выйдет на связь. почва США.

Как мы сообщали, Бритни Лицо до 10 лет За решеткой в ​​России после того, как в середине февраля ее обвинили в перевозке наркотиков в багаже ​​в московском аэропорту.