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14:16 по тихоокеанскому времени — говорят представители Greiner ТМЗ Спорт Они надеются, что после заявления звезды WNBA о признании вины в четверг она не получит «сурового наказания».
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«[The guilty plea] Юристы Griner заявили, что их решение было основано на обсуждении с командой юристов в России. «Бритни — пример мужества. Она решила взять на себя полную ответственность за свои действия, потому что знает, что является образцом для подражания для многих людей».
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«Учитывая характер ее дела, минимальное количество существа и характера БГ и историю положительного вклада в мировой и российский спорт, защита надеется, что суд рассмотрит ходатайство как смягчающее обстоятельство и сурового приговора не будет. или приговор».
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Представители Гринера добавили, что ожидают, что суд над Гринером завершится в августе.
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7:08 по тихоокеанскому времени Бритни Гренье только что признала себя виновной в хранении наркотиков и контрабанде наркотиков в российском суде. Она сказала судье: «Я хотела бы признать себя виновной, ваша честь, но умысла не было. Я не хотела нарушать закон».
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Грейнер говорил по-английски, и его переводили в суд. Далее она сказала: «Я хотела бы дать показания позже. Мне нужно время, чтобы подготовиться». Непонятно, о каких показаниях она говорит, так как она была признанием вины. Сертификация может включать суждение.
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Следующее заседание назначено на 14 июля. Грейнеру грозит до 10 лет лишения свободы. Интересно, что апелляция последовала за президентом Байденом, заявившим, что он активизирует усилия по ее освобождению.
Бритни Грейнер Она вернулась в суд в России, поскольку суд над ней продолжался… Но на этот раз она позаботилась о том, чтобы привезти с собой очень личную вещь — фотографию своей жены.
Камеры засняли звезду WNBA, входящую в московский зал суда для очередного слушания по ее делу о наркотиках в четверг утром… и вы можете очень четко увидеть в ее руке фотографию. Шерил Грейнер.
Судя по всему, фотография была из одного из недавних телеинтервью Шерил… и рядом с ней была фотография Бритни, держащей баскетбольный мяч.
Бритни, казалось, хотела убедиться, что камеры поймали ее с фотографиями… когда она держала бумагу и смотрела на манерные фотографии в залах суда по пути внутрь.
На 33-летней Хоппер была красная рубашка Crenshaw, красные спортивные штаны… и суровое выражение лица.
Громкое и четкое сообщение от Бритни прозвучало всего через день после того, как два президента Джо Байден Сперма Камала Харрис Я говорил с Шерил о состоянии Бритни.
Чиновники Белого дома заявили, что Байден и Харрис Шерил подтвердила По телефону они ищут «все средства, чтобы вернуть Бритни домой» и обещают, что «будут работать, чтобы добиться освобождения Бритни как можно быстрее».
Вскоре после звонка Шерил заявила в своем заявлении, что она «благодарна» за то, что связалась с официальными лицами США… но добавила на митинге в поддержку Бритни в Центре следа в Фениксе несколько часов спустя, что она «откровенно не может успокоиться, пока» Бритни снова не выйдет на связь. почва США.
Как мы сообщали, Бритни Лицо до 10 лет За решеткой в России после того, как в середине февраля ее обвинили в перевозке наркотиков в багаже в московском аэропорту.
Первоначально опубликовано — 6:34 утра по тихоокеанскому времени
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