Бритни Грейнер названа почетным участником Матча звезд WNBA.

Нью-Йорк (AFP) – Бритни Грейнер получит место в Матче всех звезд WNBA, будучи выбрана в качестве почетного участника в среду комиссаром Кэти Энгельберт.

Грейнер находится под стражей в России с 17 февраля после того, как власти подмосковного аэропорта заявили, что в ее сумке были сигаретные патроны с маслом каннабиса.

«В течение каждого сезона в карьере Бритни, где проходил Матч всех звезд, ее выбирали в качестве Матча всех звезд», — сказал Энгельберт. «Нетрудно представить, что если бы BG была с нами в этом сезоне, она была бы выбрана снова и, несомненно, продемонстрировала бы свои невероятные таланты. Поэтому вполне уместно, что сегодня она будет выбрана в качестве почетного стартового состава, поскольку мы продолжаем работать над ее благополучное возвращение в Соединенные Штаты».

Государственный департамент США признал Грейнер в мае несправедливо задержанной и передал ее дело под надзор своего специального посланника президента по делам заложников, который фактически является главным правительственным переговорщиком по заложникам.

На прошлой неделе российское информационное агентство ТАСС сообщило о продлении срока содержания под стражей Гренье. Как минимум до 2 июля. Еще один американец Пол Уилан находится под стражей в России с декабря 2018 года. Обвинения в шпионаже, которые он и правительство США считают ложными.

Бреанна Стюарт и А’джа Уилсон получили наибольшее количество голосов фанатов и были выбраны соруководителями мероприятия. К ним присоединятся Сью Берд и Сильвия Фаулз, которые объявили, что завершат карьеру в конце сезона. . Берд установит рекорд своим тринадцатым появлением на Матче звезд. Фаулз, получившая травму, была выбрана для участия в восьмой игре.

Стюарт и Фаулз будут включены в качестве соруководителей, как и Уилсон и Берд, и выберут свою команду.

Он присоединяется к Уилсону, Стюарту и Фаулзу в первом ряду, Джанкелю Джонсу из Коннектикута, Нике Огомек из Лос-Анджелеса и Кэндис Паркер из Чикаго. Стартовыми защитниками, помимо Бэрда, являются Сабрина Ионеску из Нью-Йорка и его товарищи по команде из Лас-Вегаса Келси Блум и Джеки Янг.

«Голосование за таких икон, как Сильвия и Сью на Матче всех звезд AT&T WNBA в качестве новичков в их 15-м и 19-м сезонах соответственно, является исключительным», — сказал Энгельберт. И когда вы впервые видите стартовый состав, усеянный всеми звездами, такими как Сабрина Ионеску, Келси Плам и Джеки Янг, кажется правильным, что Сильвия и Сью, которые сказали, что это будет их последний сезон, присоединятся к А’дже и Бреанна в качестве соруководителя звездного турнира в некотором роде символизирует передачу эстафеты новому поколению звезд WNBA».

Стартовые игроки были выбраны путем голосования болельщиков, СМИ и игроков.

Тренеры лиги проголосуют за 12 резервных команд, а капитаны команд подготовят свои составы 2 июля. Матч состоится 10 июля в Чикаго с соревнованием по 3 очкам и испытанием навыков накануне.

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