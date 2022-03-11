Бритни Грейнер находится под стражей в России уже три недели, и остаются вопросы о ее местонахождении, говорит член Конгресса.

Усилия США по изгнанию Гринера из России обострили отношения между двумя странами, усугубленные войной России с Украиной, заявил депутат Колин Альред ESPN днем ​​ранее.

«Российская система уголовного правосудия очень отличается от нашей, не очень прозрачна. У нас мало информации о том, где она находится в этом процессе, но она находится под стражей уже три недели, что очень беспокоит», — сказал Альред. .

Новость об аресте Гринера в США появилась в минувшие выходные после того, как российские СМИ сообщили, что он был задержан в московском аэропорту в какой-то неустановленный день в феврале.

Офис Альрета работал с Государственным департаментом США и узнал о его задержании 17 февраля, сказал он ESPN. Его офис подтвердил дату CNN в четверг.

Представитель Госдепартамента заявил в четверг, что ведомство «осведомлено об этом деле и принимает непосредственное участие».

Многие детали, в том числе, где сейчас находится Гринер, до сих пор остаются под вопросом.

Российские власти утверждают, что у 31-летнего Гринера в багаже ​​было масло каннабиса, когда он был в аэропорту, и ему было предъявлено обвинение в контрабанде значительного количества наркотиков, за что, по словам российских властей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Когда в Соединенных Штатах распространились новости о тяжелом положении Гринер, законодатели призвали федеральное правительство вмешаться. Члены фракции черных в Конгрессе заявили после встречи с президентом Джо Байденом в понедельник, что администрация Байдена пытается вытеснить Гринера из России.

Предыстория российского вторжения в Украину, которое вызвало широкое международное осуждение и разрыв многих дипломатических отношений, заставила аналитиков и правительственных чиновников отметить, что заключение Гренера и других американцев в тюрьму в России может быть слишком сложным.

Сторонники Гринера и двух американцев — Тревора Рейда и Пола Уилана, давно задержанных в России, умоляют о помощи в освобождении их близких даже тогда, когда дипломатические каналы исчезают.

30-летний Рейд и 52-летний Уилан были арестованы и осуждены по отдельности за преступления, которые они категорически отрицали до российского вторжения в Украину, и пара находится в тюрьме, отбывая длительные сроки, признанные властями США несправедливыми.

«Очевидно другое (в случае с Грейнер), что Бритни — очень высокопоставленная спортсменка. Это происходит во время развязанной Россией войны на Украине, в которой мы решительно выступаем против того, что они делают», — сказал Альред ESPN.

Альред сказал ESPN, что надеется, что Соединенные Штаты смогут быстро выслать Гринер из России.

«Я твердо верю, что его адвокат в России работает через этот процесс, но его арестовывают каждый день, особенно если он находится за границей пожизненно», — сказал Альред. «Я знаю, что для ее друзей и семьи это будет невероятно трудное время. И для нее, я уверен, неуверенность в том, что происходит, ужасна. Так что, что бы ни случилось, все может произойти быстро. Вытащите ее».

Немного ясности о том, что будет дальше

Отсутствие информации, предоставленной российскими властями, обеспокоило близких Гринер, и когда российские войска начинают наступление на украинцев, другие спрашивают, что можно сделать, чтобы обеспечить ее безопасность и независимость.

The New York Times сообщает, что российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах опознало американку, арестованную по обвинению в хранении наркотиков в московском аэропорту, как Гринер. Федеральная таможенная служба России подтвердила арест американского спортсмена в феврале, но не назвала имя этого человека или точную дату его ареста, согласно сообщению российского информационного агентства «Интерфакс» в начале субботы.

Таможенная служба заявила, что США находятся в предварительном заключении и возбудили уголовное дело о контрабанде значительного количества наркотиков, и за это преступление им может грозить до 10 лет тюрьмы.

«Таможенные досмотры ручной клади, перевозимой гражданами США, подтвердили наличие паров, особенно содержащих жидкие духи, и эксперт определил, что жидкость представляет собой масло каннабиса (гашишное масло)», — сообщили в Таможенной службе. .

Российский государственный новостной канал «Россия 24» был сфотографирован сотрудниками полицейского участка с табличкой с его именем.

Член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам заявил CNN в понедельник, что вывезти Гринер из России будет очень сложно.

«Наши дипломатические отношения с Россией в настоящее время не существуют», — заявил посол США в Калифорнии Джон Караменди. «Возможно, во время различных переговоров, которые могут состояться, она могла бы стать одним из решений. Я не знаю».

Он добавил, что «в России очень строгие правила и нормы ЛГБТ» — неясно, повлияют ли эти нормы и нормы на случай гомосексуалиста и женатого Гринера. Россия приняла законодательство, касающееся ЛГБТК, и запретила «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей».

Такие компании, как WNBA, Phoenix Mercury и Союз игроков WNBA, поделились своими опасениями по поводу Гринера и его надеждами на его безопасность. В нем говорилось, что другие игроки WNBA покинули Россию и Украину.

Арест одной из величайших спортсменок женского баскетбола покорил сердца многих американцев. А Онлайн-петиция Запущенный на Change.org корреспондентом женского баскетбола Тэмрин Спруилл, он собрал десятки тысяч подписей.

Дебби Джексон, школьный тренер Гринера по баскетболу, обеспокоена тем, что дело Гринера может быть использовано в политических целях, сказал он CNN на этой неделе.

«Больше всего я боюсь, что она станет политическим солдатом», — сказал Джексон.

Жена Грейнера, Церелл Грейнер, в понедельник поделилась в Instagram своим и другими тяжелым положением о своем состоянии и отсутствии информации, предоставленной за границей.

«Мы любим тебя, дорогая! Люди говорят: «Будь занят». Однако в этом мире нет работы, которая могла бы помешать любому из нас задуматься о том, в безопасности ли ты», — сказал он.

«Мое сердце, наши сердца бьются каждый день. Нам больно. Мы с нетерпением ждем того дня, когда семья полюбит вас».