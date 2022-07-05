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Бритни Грейнер обратилась к президенту Байдену в связи с арестом в России

5 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Звезда WNBA Бритни Грейнер, задержанная в России с февраля, написала письмо президенту Джо Байдену, в котором умоляла ее помочь ему добиться ее освобождения.

Выдержки из ее эмоционального обращения к президенту были опубликованы в Twitter в понедельник. Автор TJ Quinn из ESPN.

Грейнер писал: «Поскольку я сижу здесь, в русской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской майки или каких-либо достижений, мне страшно остаться здесь навсегда».

31 год Меркурий Центр находится под стражей в России с 17 февраля, когда российские официальные лица заявили, что по прибытии в аэропорт Московской области в ее багаже ​​были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. Правительство США заявляет, что ее удерживают несправедливо. Гринер много лет играла в России, где зарплаты намного превышали зарплаты в WNBA, в межсезонье WNBA.

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