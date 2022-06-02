Бритни Грейнер ответила на электронные письма игроков WNBA из российской тюрьмы

Бритни Грейнер не может играть со своими товарищами по команде WNBA. Она также не может связаться с ними.

Но она может писать.

В небольшой части нормальной жизни Гринер могла получать электронные письма и сообщения от игроков WNBA, пока она находилась под стражей в России. Игроки отправили сотни электронных писем на учетную запись агента Гринер, которая была настроена так, чтобы позволить им общаться с ней.

Это непросто: электронные письма распечатываются и спорадически доставляются Гринер партиями ее адвокатом после того, как они проверяются российскими властями. У Гринер нет доступа к учетной записи электронной почты; Она либо напишет ответ на бумаге, и ее адвокаты возьмут с него копию, либо продиктует ответ, если у нее его нет.

Форвард «Лос-Анджелес Спаркс» Аманда Захуби никогда не думала, что услышит что-то от Грейнера, когда несколько месяцев назад отправила электронное письмо в Phoenix Mercury Center.

«Когда вы ответили на мое второе письмо, вы меня поразили», — сказал Захуи Б. Мне понравился ее ответ!! В моем третьем посте я написал: «Привет, лучший друг, теперь мы официально лучшие друзья».

Как и многие игроки WNBA, Зауэй Б. То, что Гринер знала, что она думает о ней как о двукратной олимпийской чемпионке, в глазах официальных лиц США, несправедливо задержанной в России.

Гринер содержалась под стражей 105 дней после того, как в ее багаже ​​в подмосковном аэропорту были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом, полученным из каннабиса.

Когда Захуи Б. получила первый ответ от Гринер, он заставил ее улыбнуться и пообещал себе, что она будет присылать еще письма. Она присылает их каждые несколько недель. Как и многие другие игроки.

«Мы не хотим, чтобы она думала, что о ней забыли», — сказала Стефани Долсон из Liberty Center.

Это не просто электронные письма, отправленные Гринер; Диана Торасси уже отправила рукописное письмо своим коллегам по Меркурию и Олимпиаде.

Агент Гринер Линдсей Кагава Колас сказала, что письма были способом для центра 6 футов 9 дюймов поддерживать связь со своей семьей WNBA.

Некоторые игроки возлагают надежды и молятся об освобождении Гринер и говорят, что рассматривают это. Другие отправляют головоломки судоку или более личные заметки.

«Она шутит в своих сообщениях. Я не знаю, как она это делает с тем, через что она проходит. Она проливает свет на подобную ситуацию», — сказал Zahui B. Я не думаю, что многие люди могут это сделать».

Zahui B, которая в шутку призналась, что любит гулять, отправила Грейнер новости о своей повседневной деятельности, описав такие приземленные вещи, как маникюр или то, что она ела на обед.

Она не была очень близка с Гринер, когда обе играли в WNBA и в Европе, но со временем они узнали ее лучше. Грейнер отправил видео маме Захуи Бэй, чтобы поддержать ее, когда она боролась с раком груди, и еще одно видео, посвященное ее 60-летию несколько лет назад.

Грейнер, которая ответила игроку Sparks на прошлой неделе, подписала ее «от 42 до 42», когда Zahui B сказал ей, что она изменит свой номер на 42 в честь должности.

Хотя другие игроки пишут письма Захуи Би естественным образом, другие игроки говорят, что им трудно подобрать слова, чтобы положить перо на бумагу.

Гринер обвиняется в незаконном обороте наркотиков, максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Еще один американец, которого считают несправедливо задержанным в России, — Пол Уилан, руководитель отдела корпоративной безопасности из Мичигана. Уилан был арестован в декабре 2018 года во время посещения свадьбы друга, а позже был приговорен к 16 годам тюремного заключения по обвинениям в шпионаже, которые его семья назвала необоснованными.

Ветеран морской пехоты Тревор Рид, который также находится в заключении в России почти три года, был освобожден в конце апреля в рамках неожиданного обмена пленными, в котором участвовал осужденный российский наркоторговец, отбывающий длительный срок тюремного заключения в Америке.

В прошлом месяце администрация Байдена заявила, что 31-летнего Грейнера несправедливо задержали. В мае срок ее содержания под стражей был продлен еще на месяц, как минимум до середины июня.

«Это тяжело. Это очень деликатно, и вы не хотите сказать ничего плохого, — сказала Элизабет Уильямс, нападающая «Мистикс». — Это тоже грустная ситуация, и вы не хотите, чтобы вам напоминали, что это грустная ситуация». Я думаю, в конце концов, она рада услышать что-нибудь от кого угодно».

Уильямс сказал, что профсоюз каждые две недели рассылал тексты, чтобы напомнить игрокам WNBA, что они могут связаться с Гринер через учетную запись электронной почты. В настоящее время учетная запись закрыта для публики, чтобы обеспечить ее управляемость.

Сэнди Брундилло из New York Liberty, которая девять сезонов тренировала Грейнер в Финиксе, несколько дней назад нашла возможность написать своему бывшему игроку по электронной почте.

«Я скажу ей, что люблю ее и думаю о ней», — сказал взволнованный Брунделло. «Это моя девочка, это ужасно. Она там уже давно».

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