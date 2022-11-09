Чего он боялся? Бритни Грейнер Пришел намного раньше, чем ожидалось.

Процесс перевода звезды WNBA в российскую исправительную колонию начался, сообщила в среду в Москве ее юридическая команда в России, сообщает ESPN. Этот шаг казался пугающим с тех пор, как в августе ее осудили по обвинению в наркотиках.

Многолетняя апелляция Грейнер была отклонена 25 октября, что открыло возможность ее перевода из ее бывшей тюрьмы в Москве в гораздо более суровые условия колонии строгого режима. Где заключенных принуждают к каторжным работам и часто с ними плохо обращаются.

Был Грейнер В августе он был приговорен к девяти годам лишения свободы..

По сообщениям, передача началась в пятницу, на следующий день после встречи представителей посольства США с Гренье. Как сообщается, ее адвокаты заявили, что эти переводы занимают недели или месяцы, поэтому переезд, похоже, произошел намного раньше, чем обычно. Эти адвокаты говорят, что они больше не знают, где она находится, поскольку уведомление о ее конечном пункте назначения приходит по почте, и его доставка может занять до двух недель.

Агент Гринер Линдси Кагава Колас выступила с заявлением для ESPN с просьбой о поддержке общественности:

«Нашей главной заботой остается здоровье и благополучие BG. Поскольку мы проходим этот очень трудный этап, когда мы не знаем точно, где находится BG и как он работает, мы просим поддержки общественности в продолжении написания сообщений и выражения их любовь и забота.»

Остается неясным, как этот шаг повлияет на переговоры об освобождении Грейнера между официальными лицами США и Россией. Предполагается, что США предъявили обвинение Российский торговец оружием Виктор Бут В сделке 2 к 1 для Гринера и другого американского заключенного Пола Уилана Россия, похоже, потребовала большего в одном из самых заметных противостояний по обмену пленными в современной истории.

Билл Ричардсонбывший губернатор Нью-Мексико, ставший дипломатом и специалистом в таких вопросах, скорее всего, согласится на сделку 2 к 2, чтобы заполучить Гринер и Уилана.

Реакция Белого дома на решение Бритни Грейнер

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер Он выступил с заявлением, подтверждающим приверженность администрации Байдена возвращению двух заключенных.:

История продолжается

Каждая минута незаконного задержания Бритни Грейнер в России очень деликатна. В то время как администрация продолжает неустанно работать над ее освобождением, президент поручил администрации оказать давление на ее российских похитителей, чтобы улучшить обращение с ней и условия, которые она может быть вынуждена терпеть в исправительной колонии. Как мы уже говорили ранее, правительство США сделало россиянам важное предложение урегулировать нынешние неприемлемые и незаконные задержания граждан США. В последующие недели, несмотря на отсутствие добросовестных переговоров с русскими, правительство США продолжало продвигать это предложение и предлагать русским возможные альтернативные пути продвижения вперед по всем доступным каналам. Правительство США непоколебимо привержено своей работе от имени Бритни и других американцев, задержанных в России, включая незаконно задержанного Пола Уилана.

Выполнение постановления Грейнера о срочном графике может быть переговорной тактикой, и известные официальные лица ESPN считают, что страна, вероятно, будет добросовестно вести переговоры после промежуточных выборов в США во вторник, на которых правительство Владимира Путина не захочет давать президенту Джо шанс на победу. Победа Байдена в такое ключевое время.