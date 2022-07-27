Бритни Грейнер пожелала жене Шерил удачи на экзамене на адвоката от российского суда

Звезда и двукратная олимпийская чемпионка Бритни Грейнер позирует фотографам, позируя в клетке в зале суда перед слушанием дела в Химках под Москвой, Россия. Звезда НБА Бритни Гренье вернулась в зал российского суда для участия в длительном судебном процессе по обвинению в наркотиках, который может привести к 10 годам тюремного заключения, если Россия признает Гренье виновным, Москва, Российская Федерация – 26 июля 2022 г.

Александр Землянченко/AFP/Shutterstock Бритни Грейнер держит фотографии из клетки в зале суда

Бритни Грейнер Она думает о своих близких, пока ее держат под стражей в России.

во время разговора с Новостные письма Во вторник во время слушаний по делу о наркотиках 34-летняя Грейнер получила письмо от своей жены Шерил.

«Удачи на экзамене на адвоката», — написал Грейнер в письме к Шерил. Выпускной из юридического факультета Университета Центральной Северной Каролины в мае. Во вторник Шерил начала свой двухдневный интенсивный экзамен на практикующего юриста.

Грейнер сказала ABC News, что она «терпеливо ждет», пока ее держат, но «нет жалоб». Во время слушания она подняла баннер с фотографией ее и Шерил.

Центр Phoenix Mercury в московском международном аэропорту Шереметьево был арестован в феврале после того, как чиновники якобы нашли В его сумках находятся картриджи для вейпов с розничным маслом, запрещенным в России веществом.

Суд над Гринер начался 1 июля. В России 7 июля она признала себя виновной в контрабанде наркотиков в страну. Согласно ABC News, ожидается, что она даст показания в суде в среду после того, как ее первоначальные показания были отложены по просьбе ее юридической команды, чтобы дать ей больше времени для подготовки.

согласно с доброе утро америкаИ Около 99 процентов арестованных по обвинению в хранении наркотиков в России отбывают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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Ранее в этом месяце адвокаты Гринер заявили суду, что Phoenix Mercury Center У него есть записка от врача Каннабис одобрен для лечения боли.

«Лечащий врач Бритни дал рекомендации по употреблению каннабиса в медицинских целях. Разрешение было выдано от имени Департамента здравоохранения штата Аризона», — заявила на слушаниях во вторник один из адвокатов Грейнера Мария Благоволина. Служба новостей упомянул.

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В заявлении, переданном PEOPLE ранее в этом месяце, юридическая команда Бритни заявила, что ее признание вины «было ее решением, основанным на обсуждении с российской командой защиты».

История продолжается

По словам ее адвокатов, из-за «характера ее дела, скудного количества веществ и личности БГ и истории положительного вклада в мировой и российский спорт» команда надеется, что ее спортивная привлекательность поможет избежать «жестокого наказания». Он сказал.

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На прошлой неделе во время ESPY 2022 звезда НБА Стивен Карри— спросили Скайлар Диггинс Смит и Ника Огомец вместе с двумя звездами WNBA.Все мировое спортивное сообществоЧтобы оставаться активным [Griner’s] От моего имени или для меня».

«Потому что Бритни не просто на Phoenix Mercury, она просто не в своей команде в России, она просто не олимпиец», — сказал Карри во время трансляции. «Это один из нас, команда спортсменов в этом зале сегодня вечером и по всему миру. Команда, которая не имеет ничего общего с глобальной борьбой».

Он продолжил: «Мы не можем перестать бороться за нее, мы не можем перестать верить ей и не перестанем надеяться на тот день, когда сможем благополучно приветствовать ее дома».