Бритни Гренье станет звездой WNBA, несмотря на то, что ее задержали в России

Бритни Грейнер получит место в Матче всех звезд WNBA, будучи выбрана в качестве почетного участника в среду комиссаром Кэти Энгельберт.

Грейнер находится под стражей в России с 17 февраля после того, как власти подмосковного аэропорта заявили, что в ее сумке были сигаретные патроны с маслом каннабиса.

«В течение каждого сезона в карьере Бритни, где проходил Матч всех звезд, ее выбирали в качестве Матча всех звезд», — сказал Энгельберт. «Нетрудно представить, что если бы BG была с нами в этом сезоне, она была бы выбрана снова и, несомненно, продемонстрировала бы свои невероятные таланты. Поэтому вполне уместно, что сегодня она будет выбрана в качестве почетного стартового состава, поскольку мы продолжаем работать над ее благополучное возвращение в Соединенные Штаты».

Государственный департамент США признал Грейнер в мае несправедливо задержанной и передал ее дело под надзор своего специального посланника президента по делам заложников, который фактически является главным правительственным переговорщиком по заложникам.

Об этом на прошлой неделе сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС. Задержание Гринер было продлено Как минимум до 2 июля. Другой американец, Пол Уилан, Проводится в России с декабря 2018 г. Обвинения в шпионаже, которые он и правительство США считают ложными.

Бреанна Стюарт и А’джа Уилсон получили наибольшее количество голосов фанатов и были выбраны соруководителями мероприятия. К ним присоединятся Сью Бёрд и Сильвия Фаулз, объявившие, что они Уйти на пенсию в конце сезона. Берд установит рекорд своим тринадцатым появлением на Матче звезд. Фаулз, получившая травму, была выбрана для участия в восьмой игре.

Стюарт и Фаулз будут включены в качестве соруководителей, как и Уилсон и Берд, и выберут свою команду.

Он присоединяется к Уилсону, Стюарту и Фаулзу в первом ряду, Джанкелю Джонсу из Коннектикута, Нике Огомек из Лос-Анджелеса и Кэндис Паркер из Чикаго. Стартовыми защитниками, помимо Бэрда, являются Сабрина Ионеску из Нью-Йорка и его товарищи по команде из Лас-Вегаса Келси Блум и Джеки Янг.

«Голосование за таких икон, как Сильвия и Сью на Матче всех звезд AT&T WNBA в качестве новичков в их 15-м и 19-м сезонах соответственно, является исключительным», — сказал Энгельберт. И когда вы впервые видите стартовый состав, усеянный всеми звездами, такими как Сабрина Ионеску, Келси Плам и Джеки Янг, кажется правильным, что Сильвия и Сью, которые сказали, что это будет их последний сезон, присоединятся к А’дже и Бреанна в качестве соруководителя звездного турнира в некотором роде символизирует передачу эстафеты новому поколению звезд WNBA».

Стартовые игроки были выбраны путем голосования болельщиков, СМИ и игроков.

Тренеры лиги проголосуют за 12 резервных команд, а капитаны команд подготовят свои составы 2 июля. Матч состоится 10 июля в Чикаго с соревнованием по 3 очкам и испытанием навыков накануне.