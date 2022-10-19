Бритни Гренье 32 года в российской тюрьме

Баскетболистка НБА Бриттни Гренье, задержанная в московском аэропорту Шереметьево и позже обвиненная в незаконном хранении каннабиса, прибывает на слушание в Химкинский суд Подмосковья 4 августа 2022 года. — Адвокаты обвиняемых. Звезда американского баскетбола Бритни Грейнер, которая находится под судом в России по обвинению в хранении наркотиков, 26 июля 2022 года заявила, что они надеются на «смягченный» приговор.

КИРИЛЛ КУДРЯВЦЕВ / AFP через Getty

на меня Бритни ГрейнерНа 243-й день заключения в России она отметит свое 32-летие.

Звезде WNBA, арестованной в московском аэропорту 17 февраля, во вторник исполнилось 32 года.

4 августа Грейнер был приговорен к девяти годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков в страну, что соответствует максимальному сроку наказания в 10 лет. После суда ее адвокат Мария Благоволина назвала приговор «совершенно необоснованным».

Адвокаты игрока подали апелляцию, слушания начнутся 25 октября.

Благоволина ранее говорила людям, что они не знают, сработает ли апелляция — а исторически сложилось так, что апелляции мало что сделали для изменения приговоров к тюремному заключению в России — но они сказали, что должны попытаться.

Баскетболистка НБА Бритни Грейнер, задержанная в московском аэропорту Шереметьево и позже обвиненная в незаконном хранении марихуаны, держала в руках фотографию своей команды, стоящую в клетке подсудимых перед судебным заседанием в Химках. Под Москвой, 4 августа 2022 года. Адвокаты звезды американского баскетбола Бритни Грейнер, которая 26 июля 2022 года находится под судом в России по обвинению в хранении наркотиков, надеются, что она получит «облегченный» приговор.

ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА / POOL / AFP via Getty Бритни Грейнер держит фотографию своих товарищей по команде в суде

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«Мы должны использовать каждую юридическую возможность, которая у нас есть, и апелляция — одна из таких возможностей», — сказала она.

На данный момент Грейнер, скорее всего, живет в следственном изоляторе, который является частью тюремной тюрьмы, потому что она ждет известий об этом и любых новостей о возможном обмене пленными между Россией и Соединенными Штатами.

жена Грейнера, Шерил, вы впервые выступили публично после вынесения решения 5 октября. С CBS Morning Гейл Кинг Она выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения его жены, сказав, что Бритни была «заложницей».

«На первый взгляд, моя жена заложница. Знать, что наше правительство и иностранное правительство сидит и сидит Переговоры о ее освобождении? — Она заложница, — сказала Шерил.

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‌‌‌‌‌. ������/ Инстаграм. Президент Джо Байден встречается с членами семьи Бритни Грейнер и Пола Уилана. https://www.instagram.com/p/CioXEJrr6G6/.

Шерил Т. Гринер / Instagram

И ее встреча в прошлом месяце в Белом доме подтвердила это. Президент Байден прилагает усилия Чтобы добиться освобождения его жены. Она сказала Шерил Кинг: «Он делает все, что может. Но в этой ситуации есть еще одна сторона, и мы также имеем дело с потребностью России в милосердии к БГ».

История продолжается

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«Я слышал много историй о том, что именно такая ситуация происходит с американцами, которые едут через Россию, а в аэропорту им говорят: «Заплатите штраф и продолжайте свой день». очень быстро», — сказала Шерил Кинг.

Шерил подчеркнула, что прекрасно понимает, что преступление заслуживает наказания, тем более что она работает в правовом поле, но оно «должно быть сбалансировано».