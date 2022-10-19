Бритни Гренье 32 года в российской тюрьме

КИРИЛЛ КУДРЯВЦЕВ / AFP через Getty
на меня Бритни ГрейнерНа 243-й день заключения в России она отметит свое 32-летие.
Звезде WNBA, арестованной в московском аэропорту 17 февраля, во вторник исполнилось 32 года.
4 августа Грейнер был приговорен к девяти годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков в страну, что соответствует максимальному сроку наказания в 10 лет. После суда ее адвокат Мария Благоволина назвала приговор «совершенно необоснованным».
Адвокаты игрока подали апелляцию, слушания начнутся 25 октября.
Благоволина ранее говорила людям, что они не знают, сработает ли апелляция — а исторически сложилось так, что апелляции мало что сделали для изменения приговоров к тюремному заключению в России — но они сказали, что должны попытаться.
ЕВГЕНИЯ НОВОЖЕНИНА / POOL / AFP via Getty Бритни Грейнер держит фотографию своих товарищей по команде в суде
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«Мы должны использовать каждую юридическую возможность, которая у нас есть, и апелляция — одна из таких возможностей», — сказала она.
На данный момент Грейнер, скорее всего, живет в следственном изоляторе, который является частью тюремной тюрьмы, потому что она ждет известий об этом и любых новостей о возможном обмене пленными между Россией и Соединенными Штатами.
жена Грейнера, Шерил, вы впервые выступили публично после вынесения решения 5 октября. С CBS Morning Гейл Кинг Она выразила обеспокоенность по поводу тяжелого положения его жены, сказав, что Бритни была «заложницей».
«На первый взгляд, моя жена заложница. Знать, что наше правительство и иностранное правительство сидит и сидит Переговоры о ее освобождении? — Она заложница, — сказала Шерил.
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Шерил Т. Гринер / Instagram
И ее встреча в прошлом месяце в Белом доме подтвердила это. Президент Байден прилагает усилия Чтобы добиться освобождения его жены. Она сказала Шерил Кинг: «Он делает все, что может. Но в этой ситуации есть еще одна сторона, и мы также имеем дело с потребностью России в милосердии к БГ».
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«Я слышал много историй о том, что именно такая ситуация происходит с американцами, которые едут через Россию, а в аэропорту им говорят: «Заплатите штраф и продолжайте свой день». очень быстро», — сказала Шерил Кинг.
Шерил подчеркнула, что прекрасно понимает, что преступление заслуживает наказания, тем более что она работает в правовом поле, но оно «должно быть сбалансировано».
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