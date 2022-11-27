Бритни Гринер вернулась в российский суд по обвинению в употреблении гашиша

Химки, Россия (AP) — Звезда НБА Бриттни Гренье во вторник вернулась в суд, чтобы предстать перед судом за хранение марихуаны, на фоне дипломатических усилий США по ее освобождению.

Во время слушания прокуратура связалась с государственным экспертом по наркотикам, который проанализировал каннабис, найденный в багаже ​​Гринер. Ее защита направила специалиста, который оспорил анализ, заявив, что он ошибочен и не соответствует официальным правилам.

Гринер доставили в суд в наручниках и поместили в клетку во время суда в Химках, городе на северной окраине Москвы. Находясь в клетке, она выкладывала селфи.

Судебный процесс отложен до четверга, когда должны быть сделаны заключительные заявления.

В случае осуждения звезде Национальной женской баскетбольной ассоциации (WNBA) и двукратной олимпийской чемпионке грозит 10 лет тюрьмы. По мере того, как шел суд над ней, администрация Байдена столкнулась с растущим давлением общественности с требованием освободить ее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал необычный шаг на прошлой неделе, обратившись к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, призвав его согласиться на сделку, по которой Гренье и Пол Уилан, американец, заключенный в тюрьму в России по обвинению в шпионаже, будут освобождены.

Звонок Лаврова-Блинкина знаменует собой самый громкий из известных контактов между Вашингтоном и Москвой с тех пор, как Россия направила свои войска в Украину более пяти месяцев назад, самый прямой разговор, который идет вразрез с усилиями США по изоляции Кремля.

Люди, знакомые с этим предложением, говорят, что он предполагает обменять Грейнера и Уилана на печально известного торговца оружием Виктора Бута. Это подчеркивает общественное давление, с которым столкнулся Белый дом, чтобы освободить Гринера.

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила журналистам в понедельник, что Россия «недобросовестно» отреагировала на предложение правительства США, встречное предложение, которое официальные лица США не считают серьезным. Она отказалась вдаваться в подробности.

Грейнер призналась, что в ее багаже ​​были вейп-пачки с маслом каннабиса, когда ее арестовали в московском аэропорту в феврале. Но она настаивала на том, что у нее не было преступного умысла и что посылки оказались у нее в сумках, потому что она собиралась в спешке. В межсезонье WNBA Гринер выступала за женскую сборную России по баскетболу.

Чтобы поддержать ее дело, ее адвокаты представили показания врачей о том, что ей прописали каннабис в качестве обезболивающего. Медицинское лечение марихуаной запрещено в России.

«Есть много факторов, которые суд примет во внимание», — заявила журналистам адвокат Гренье Мария Благоволина после слушаний во вторник, добавив, что Гренье «признала, что она что-то принесла, но нам нужно знать, что она принесла».

Хотя в соответствии с российским законодательством у судей есть свобода действий при рассмотрении смягчающих обстоятельств, оправдательные приговоры случаются редко и составляют менее 1% уголовных дел в России.

Однако обвинительный приговор может открыть путь к обмену Гранера, поскольку российские официальные лица заявили, что это может произойти только после завершения судебного процесса.

Том Файрстоун, вашингтонский поверенный, ранее работавший юрисконсультом в посольстве США в Москве, сказал, что Грейнеру может быть вынесен суровый приговор, чтобы русские «усилили свое влияние на переговорах». Он сказал Ассошиэйтед Пресс, что Россия «может захотеть отложить это еще на какое-то время и попытаться добиться дополнительных уступок».

Российские официальные лица высмеяли заявления США по этому поводу, заявив, что они демонстрируют неуважение к российскому законодательству. Они оставались невозмутимыми, призывая Вашингтон обсудить этот вопрос посредством «тихой дипломатии, не раскрывая спекулятивной информации».

Отвечая на вопрос о последнем комментарии Белого дома по поводу встречного предложения России, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался сообщить какие-либо подробности.

Он заявил журналистам: «Любой обмен информацией по этому вопросу должен быть конфиденциальным, без какой-либо «спикерской дипломатии». Публичный обмен позициями не даст никакого результата».

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Эрик Такер в Вашингтоне и Владимир Исаченков в Москве внесли свой вклад в этот отчет.