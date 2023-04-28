Бритни Гринер быстро расчувствовалась.

Выступая перед журналистами впервые за почти 10 месяцев содержания под стражей в России по обвинению в наркотиках, звезде WNBA пришлось воспользоваться моментом, чтобы утешить себя после того, как ее спросили о ее стойкости во время испытаний.

«Мне не привыкать к трудным временам», — сказала Гринер в четверг из вестибюля Импринт-центра, где проживают «Финикс Меркьюри» и «Финикс Санз» из НБА. «Просто копай глубже. Ты столкнешься с трудностями в жизни. Они были слишком велики. Я просто полагался на свою тяжелую работу, чтобы пройти».

На первую пресс-конференцию Грейнера пришло более 100 человек, в том числе губернатор Аризоны Кэти Хоббс, члены организации Mercury и ее жена Шерил.

Грейнер была арестована в феврале 2022 года в московском аэропорту после того, как российские власти заявили, что при досмотре ее багажа были обнаружены сигаретные патроны с маслом каннабиса. Позже она признала себя виновной и была приговорена к девяти годам лишения свободы.

После почти 10 месяцев напряженных переговоров между Вашингтоном и Москвой Гренье 8 декабря обменяли в Объединенных Арабских Эмиратах на российского торговца оружием Виктора Бута.

После возвращения в США Гринер держалась в тени, приспосабливаясь к жизни дома, выступлениям на Суперкубке, Phoenix Open в рамках PGA Tour и мероприятии MLK Day в Фениксе.