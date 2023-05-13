Бритни Гринер возвращается к работе впервые после выхода из тюрьмы в России | Новости НБА

Играя за «Финикс Меркьюри» впервые с 2021 года, Бриттни Гринер вернулась в строй в предсезонном матче после почти 10 месяцев содержания под стражей в России.

Двукратная олимпийская чемпионка была освобождена из российской тюрьмы в результате громкого обмена заключенными с Соединенными Штатами в конце прошлого года после того, как в феврале 2022 года ее арестовали за хранение масла каннабиса.

Грейнер признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к девяти годам тюремного заключения.

«Я не думал, что буду сидеть здесь. Я не думал, что буду играть в баскетбол так быстро», — сказал Грейнер журналистам после того, как «Меркьюри» проиграли «Лос-Анджелес Спаркс» со счетом 90–71 в пятницу вечером.

«Я не знал, как все пойдет, возвращаясь к этому. Благодарен за то, что был здесь, это точно».

Гринер была встречена праздничными возгласами в Центре следов Феникса, когда она вышла из туннеля и вышла на площадку.



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Грейнер — двукратный олимпийский чемпион.



Восьмикратный участник Матча звезд попал на доску на первой минуте с двухочковым броском и набрал 10 очков при трех подборах за 17 минут.

«Я не чувствовал себя отравленным газом или умирающим. [I’m] Избавьтесь от этой паутины, избавьтесь от вредных привычек».

Двукратная чемпионка WNBA привлекла большое внимание средств массовой информации с момента своего возвращения в Соединенные Штаты, используя свою огромную платформу для защиты интересов других американцев, находящихся за границей.

32-летняя актриса, которая работает над мемуарами о своем аресте и заключении, сказала, что предстоящий сезон также предоставит возможность снова сосредоточиться на игре.

«Это приятно, вы определенно чувствуете, что вас ценят», — сказал Грейнер. «Но я не могу дождаться того дня, когда это станет похоже на баскетбол».

«Меркьюри» открывает свой регулярный сезон на выезде в Лос-Анджелесе против «Спаркс» 19 мая.