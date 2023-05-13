Бритни Гринер возвращается к работе впервые после выхода из тюрьмы в России | Новости НБА

Бритни Гринер провела почти 10 месяцев в заключении в России после ареста в феврале 2022 года по обвинению в хранении масла каннабиса. Звезда WNBA признал себя виновным и был приговорен к девяти годам тюремного заключения, прежде чем был освобожден в ходе громкого обмена заключенными с Соединенными Штатами.
к Рейтер
9:12, Великобритания, сб, 13 мая 2023 г.
Играя за «Финикс Меркьюри» впервые с 2021 года, Бриттни Гринер вернулась в строй в предсезонном матче после почти 10 месяцев содержания под стражей в России.
Двукратная олимпийская чемпионка была освобождена из российской тюрьмы в результате громкого обмена заключенными с Соединенными Штатами в конце прошлого года после того, как в феврале 2022 года ее арестовали за хранение масла каннабиса.
Грейнер признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к девяти годам тюремного заключения.
«Я не думал, что буду сидеть здесь. Я не думал, что буду играть в баскетбол так быстро», — сказал Грейнер журналистам после того, как «Меркьюри» проиграли «Лос-Анджелес Спаркс» со счетом 90–71 в пятницу вечером.
«Я не знал, как все пойдет, возвращаясь к этому. Благодарен за то, что был здесь, это точно».
Гринер была встречена праздничными возгласами в Центре следов Феникса, когда она вышла из туннеля и вышла на площадку.
Восьмикратный участник Матча звезд попал на доску на первой минуте с двухочковым броском и набрал 10 очков при трех подборах за 17 минут.
«Я не чувствовал себя отравленным газом или умирающим. [I’m] Избавьтесь от этой паутины, избавьтесь от вредных привычек».
Двукратная чемпионка WNBA привлекла большое внимание средств массовой информации с момента своего возвращения в Соединенные Штаты, используя свою огромную платформу для защиты интересов других американцев, находящихся за границей.
32-летняя актриса, которая работает над мемуарами о своем аресте и заключении, сказала, что предстоящий сезон также предоставит возможность снова сосредоточиться на игре.
«Это приятно, вы определенно чувствуете, что вас ценят», — сказал Грейнер. «Но я не могу дождаться того дня, когда это станет похоже на баскетбол».
«Меркьюри» открывает свой регулярный сезон на выезде в Лос-Анджелесе против «Спаркс» 19 мая.
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