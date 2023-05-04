Бритни Гринер говорит, что возвращение к нормальной жизни после ареста россиян «немного ошеломляет»

Джордж Рэмси и Мэтт Фостер, CNN

Почти через пять месяцев после того, как она выпущенный Из-под стражи в России, звезда WNBA Бритни Гринер Она говорит, что возвращение к общественной жизни кажется «немного ошеломляющим», учитывая широкий интерес к ее делу.

Грейнер провел под стражей почти 300 дней, прежде чем был освобожден в рамках обмена пленными с участием российского торговца оружием. Виктор Бот в декабре.

С тех пор она вернулась к жизни в Соединенных Штатах, встречаясь с президентом США Джо Байденом, посещая Met Gala в понедельник и готовясь к следующему сезону с Phoenix Mercury.

«Я не думал, что это может стать таким большим», — сказал Грейнер репортерам во время ежегодного дня СМИ Mercury в среду.

«Но это здорово, потому что теперь я могу связаться с большим количеством людей и привести их в WNBA, а также сообщить им о других задержанных, которые в данный момент все еще находятся и что мы пытаемся вернуться домой.

«Итак, просто используйте этот более крупный выход, чтобы продолжать поддерживать других, кто в этом нуждается и не имеет внимания или освещения в СМИ, которое они должны иметь».

Сюрреалистическое чувство

32-летняя Грейнер была приговорена к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков после того, как российские власти обнаружили в ее багаже ​​масло каннабиса перед ее освобождением в прошлом году.

С тех пор она сказала, что никогда больше не поедет играть за границу, что многие игроки WNBA делают, чтобы заработать больше денег.

«Это сюрреалистическое чувство — быть в моей футболке с Фениксом — просто вернуться на ринг, принять все это», — сказал Гринер. «Я не думал, что это произойдет так быстро, я давно был готов, но так хорошо быть здесь, снова слабеющим, в этой рубашке».

Руководитель команды Mercury Ванесса Найгаард сказала, что Грейнер принесла «заразительную энергию» с момента своего возвращения, а также признала, что команда будет оказывать центру поддержку в области психического здоровья.

«Многие люди вернутся к тому опыту, который у нее был, и даже не захотят больше играть в баскетбол или делать что-либо еще», — сказал Найгаард журналистам.

«Мы здесь, чтобы поддержать ее. Все, что она может нам принести, мы возьмем».

«Меркьюри» сыграют предсезонные игры против «Сиэтл Сторм» и «Лос-Анджелес Спаркс» в этом месяце, а затем 19 мая начнут свой регулярный сезон против «Спаркс».

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