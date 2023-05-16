Бритни Гринер из Mercury заявила, что национальный гимн «имеет другой эффект» в первой игре НБА после возвращения из России.

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Звезда «Финикс Меркьюри» Бриттни Гринер недавно вернулась на корт впервые после проведения в России, сыграв 17 минут за короткий промежуток времени. Предсезонная игра против Лос-Анджелес Спаркс. Она закончила с 10 очками и тремя подборами в проигрыше, но счет не имел значения, учитывая обстоятельства.

Было приятно видеть, как Гринер снова играет в баскетбол после того, как пропустил весь сезон 2022 года и провел почти 300 дней под стражей в России. Она вернулась в Соединенные Штаты только в декабре в результате обмена пленными, у нее не было достаточно времени, чтобы попытаться найти хоть какую-то нормальную жизнь и вернуться к предсезонным действиям.

Возможность снова одеться много значила для восьмикратного участника Матча звезд, как и исполнение национального гимна.

«Я благодарен за то, что я здесь, это точно. Я никогда не буду считать день само собой разумеющимся», Грейнер сказал после игры. «Услышание государственного гимна произвело совершенно другой эффект», — сказал Грейнер. «Это похоже на то, как когда вы идете на Олимпийские игры, вы сидите там, собираясь надеть золото себе на шею, флаги подняты и играет национальный гимн, это просто другое… быть здесь сегодня… значит много.»

Комментарии Гринер отличаются от тех, что она делала ранее в своей карьере. В течение сезона 2020 года на пузыре Гринер задавалась вопросом, почему гимн звучал перед играми, и протестовала против того, чтобы не исполнять гимн. Ее цитаты в то время были непрозрачны на фоне массовых протестов в поддержку Бреонны Тейлор.

«Я искренне считаю, что национальный гимн не должен звучать в течение нашего сезона», — сказал он. Грейнер сказал. «Я думаю, что мы должны занять большую позицию. Я не имею в виду какое-либо неуважение к нашей стране. Мой отец был во Вьетнаме и работал в правоохранительных органах 30 лет. страна.»

«Лично я не думаю, что это относится к спорту. Когда национальный гимн считался государственным гимном (в 1931 году), чернокожие не имели никаких прав в то время. Трудно не уважать песню, которая даже не представляла все американцами, когда он был впервые сделан».

Сезон WNBA 2023 года начнется в пятницу, 19 мая. Гринер и Меркьюри будут на работе той ночью, когда они снова столкнутся со Спарксом.