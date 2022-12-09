Бритни Гринер Коммерческие новости в прямом эфире: Звезда WNBA прибыла в военный госпиталь Сан-Антонио в США после того, как была освобождена Россией против Виктора Бута

Бритни Гринер вернулась на американскую землю, проведя 294 дня в российской тюрьме.
Бритни Гринер Он вернулся на территорию США впервые за 10 месяцев. После освобождения из-под стражи в России в рамках сделки по обмену пленными с «Торговцем смертью» Виктором Бутом.
Звезда WNBA прибыла в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио рано утром в пятницу, где она будет осмотрена и получит необходимую медицинскую помощь.
На видеозаписях видно, как г-жа Грейнер и Бьют обмениваются информацией на взлетно-посадочной полосе в Эмиратах в четверг после нескольких недель переговоров между Вашингтоном и Москвой.
В сделку не вошел морской пехотинец США Пол Уилан, который четыре года находился в заключении в России. Г-н Уилан сказал CNN, что он был «очень разочарован», узнав, что он не участвовал в обмене пленными, сказав: «Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь».
Президент Джо Байден в четверг заявил, что «мы не забыли Пола Уилана», и пообещал «никогда не сдаваться», чтобы добиться его освобождения, поскольку обмен мнениями по всей стране разделился. Белый дом также был вынужден опровергнуть утверждения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов о том, что Мухаммед бин Салман вел переговоры о сделке.
Конгрессмен Трой Найлс заявил, что Трамп примет Пола Уилана дома «через неделю», несмотря на то, что бывший президент не смог добиться его освобождения.
Конгрессмен Трой Найлз сказал Newsmax, что бывший президент Дональд Трамп получит дом Пола Уилана «в течение недели», несмотря на то, что бывший президент не смог добиться его освобождения во время своего пребывания в должности.
Во время своего выступления на Newsmax г-н Нильс сказал, что Джо Байден должен позвонить г-ну Трампу и попросить его провести переговоры об освобождении Уилана.
«Вы хотите вернуть Пола Уилана домой, Джо Байден, почему бы вам не позвонить Дональду Трампу. Дональд Трамп будет вести переговоры. Он собирается забрать Пола Уилана домой и привезет его домой через неделю», — сказал конгрессмен.
Уилан был арестован и осужден во время президентства г-на Трампа, и Трампу не удалось добиться его освобождения. Россия предложила администрации Трампа торговать с Уиланом, но официальные лица Трампа отклонили это предложение.
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 20:45
Представитель национальной безопасности США заявил, что чиновники все еще работают над освобождением Пола Уилана.
Представитель национальной безопасности США Джон Кирби заявил журналистам в пятницу, что власти продолжают работать над освобождением Пола Уилана, американца, арестованного в России в 2018 году по обвинению в шпионаже.
Г-н Уилан стал предметом обсуждения после того, как бывшая звезда WNBA Бритни Гринер была освобождена из-под стражи в России. Консервативные критики обмена пленными, который освободил Грейнера и печально известного торговца оружием Виктора Бута, в основном жаловались на то, что г-н Уилан не был включен в сделку.
«Будем активно работать [Moscow] каналам, чтобы попытаться вернуть Пола домой», — сказал Кирби журналистам.
По словам представителей Белого дома, переговорщики действительно пытались привлечь Уилана за услугу, но Москва отклонила это предложение.
Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что будущий обмен пленными «возможен», но Кирби сказал, что важны «дела, а не слова».
«Мы записали то, что сказал г-н Путин, давайте посмотрим, что он на самом деле делает», — сказал Кирби.
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 20:20
Пресс-секретарь Белого дома заявил, что Бриттни Гринер встречалась со своей женой, и она, похоже, здорова.
Бывшая звезда WNBA Бриттни Гринер воссоединилась со своей женой Шерил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер.
Грейнер вернулся в Соединенные Штаты в пятницу после того, как был освобожден из-под стражи в России благодаря обмену пленными, о котором договорились официальные лица США. Международный торговец оружием Виктор Бут был освобожден из-под стражи США в связи с торговлей.
Миссис Жан-Пьер сказала, что Грейнер по возвращении была «в очень хорошем настроении» и, похоже, была «в добром здравии».
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 19:52
Бриттни Гринер коротко остригла волосы в заключении в России, потому что ее пряди были обморожены
Бывшая звезда WNBA Бриттни Гринер, которая была освобождена из-под стражи на этой неделе благодаря сделке США по обмену заключенными с Россией, как сообщается, коротко остригла волосы в заключении, потому что они были заморожены на ее голове.
сказала Мария Благоволина, один из адвокатов Грейнера ESPN Гринер подстригла волосы около двух недель назад после того, как они начали мерзнуть из-за холодной русской зимы.
«Там очень холодно, и каждый раз, когда она моет голову, ей становится холодно и зябко», — сказала госпожа Благоволина. «Ей пришлось ждать до Нового года».
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 19:31
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что русские не вели «добросовестных» переговоров в отношении Пола Уилана.
Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила журналистам в пятницу, что Россия не желает участвовать в «добросовестных» переговорах об освобождении Пола Уилана, американца, находящегося в заключении в стране с 2018 года. Уилан. В рамках сделки по обмену пленными они достигли освобождения бывшей звезды WNBA Бритни Гренье, но соглашение не было достигнуто.
«За последнюю неделю или две мы увидели, что русские были готовы освободить Бритни Гринер для мистера Пота. Это то, что нам предложили. Они не были готовы добросовестно вести переговоры ради Пола Уилана».
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 19:03
Россия предлагала Пола Уилана в обмен на Бритни Гренье, но потребовала шпиона, отбывающего пожизненный срок за убийство.
Официальные лица США, которые говорили с CNN, сообщили изданию, что Россия предложила Пола Уилана в рамках сделки по обмену заключенными, которая освободила бывшую звезду WNBA Бритни Гринер, но только в том случае, если российский шпион, отбывающий пожизненный срок в Германии за убийство с «Торговцем», будет освобожден. «Смерть» Виктора Бута.
Соединенные Штаты запросили у Германии информацию о возможном освобождении российского шпиона Вадима Красикова, осужденного за умышленное убийство. Соединенные Штаты не смогли договориться об освобождении россиянина. Однако, по словам официальных лиц, Соединенные Штаты предлагали другим заключенным в тюрьму россиянам попытаться освободить г-на Уилана, но эти предложения были отвергнуты Россией.
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 18:46
Такер Карлсон безосновательно утверждает, что Байден решил спасти Гренье, а не Пола Уилана, из-за политики идентичности.
Во время передачи на Fox News ведущий Такер Карлсон без каких-либо доказательств заявил, что NBC News удалила репортаж, в котором изначально говорилось, что Россия предоставила Соединенным Штатам возможность освободить либо Бриттни Гринер, либо Пола Уилана. Он утверждает, что сеть сделала это по указанию администрации Байдена, опять же без каких-либо доказательств.
«Почему они сделали такой выбор? Вы должны знать, что Уоллен является избирателем Трампа, и он совершил ошибку, заявив об этом в социальных сетях, и сейчас он расплачивается за это», — сказал Карлсон. «Бретани Гренье не такая. У нее совсем другая политика».
По словам Карлсона, Гринер был выбран потому, что Уилан является избирателем Трампа, а Гринер — чернокожая, женщина и лесбиянка.
Россия, у которой нет стимула защищать имидж Джо Байдена, не выступила с заявлением, опровергающим утверждение Белого дома о том, что г-н Уилан никогда не обсуждался для возможного обмена пленными.
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 17:57
Полное обращение Бритни Гринер к Стефу Карри во время церемонии вручения награды «Спортсмен года» по версии SI
Звезда НБА Стив Карри получил награду «Спортсмен года» журнала Sports Illustrated во время церемонии в четверг, а во время своей приветственной речи он рассказал об увольнении бывшей звезды WNBA Бритни Гринер.
Мистер Кэри был главным защитником Гринер, пока она находилась в тюрьме.
«Мы рады, что она вернулась домой, и рады, что она воссоединилась со своей семьей», — сказал г-н Кэри. «Это постоянное напоминание для всех, чтобы они продолжали использовать свои платформы для обсуждения важных вопросов, которые могут изменить координаты. Спасибо администрации Байдена за участие в этой борьбе. Но это также напоминание о том, что мы все должны продолжать бороться за защитить американских граждан дома и за границей, которые были несправедливо задержаны», и мы можем продолжать участвовать в этой борьбе. БГ, мы любим вас. Мы благодарим вас за вашу жертву, вашу неизменную настойчивость и ваше терпение, чтобы пройти через этот процесс . Мы надеемся, что вам понравится воссоединение семьи. Мы всегда с вами, БГ».
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 17:25
«Торговец смертью» Виктор Бут говорит, что Запад хочет развала России
На этой неделе известный торговец оружием Виктор Бут был освобожден в результате обмена пленными между США и Россией на бывшую звезду WNBA Бритни Гренье. По сообщению Associated Press, после освобождения он поделился своим мнением о своих похитителях с российскими СМИ.
«Запад считает, что он не смог нас уничтожить, когда Советский Союз начал разваливаться», — сказал Бот. «И наши усилия жить независимо, быть независимой силой для них шок».
Российские государственные СМИ приветствовали возвращение Бута.
«Завтра все забудут о Грейнере», — написал в четверг в Telegram ведущий российских государственных СМИ Евгений Попов. «Жизнь бота только начинается».
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 16:46
Президент России Владимир Путин заявил журналистам в пятницу после освобождения Бритни Гренье, что в будущем возможны новые обмены заключенными с Соединенными Штатами.
По сообщению Associated Press, Путин сказал, что «все возможно», когда его спросили, будут ли в будущем обмены пленными.
«Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — сказал он.
Неясно, что это может означать для Пола Уилана, американца, удерживаемого в России с 2018 года. Белый дом настаивал на его освобождении вместе с Гренье, но в сообщениях указывается, что Россия не желает освобождать г-на Уилана.
Джо Байден заявил, что «никогда не сдастся», пытаясь добиться освобождения Уилана.
Подробнее на не зависит от Избранная история ниже…
Грег Грациози9 декабря 2022 г. 16:20
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».