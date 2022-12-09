Бритни Гринер Коммерческие новости в прямом эфире: Звезда WNBA прибыла в военный госпиталь Сан-Антонио в США после того, как была освобождена Россией против Виктора Бута

Бритни Гринер вернулась на американскую землю, проведя 294 дня в российской тюрьме.

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Бритни Гринер Он вернулся на территорию США впервые за 10 месяцев. После освобождения из-под стражи в России в рамках сделки по обмену пленными с «Торговцем смертью» Виктором Бутом.

Звезда WNBA прибыла в армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио рано утром в пятницу, где она будет осмотрена и получит необходимую медицинскую помощь.

На видеозаписях видно, как г-жа Грейнер и Бьют обмениваются информацией на взлетно-посадочной полосе в Эмиратах в четверг после нескольких недель переговоров между Вашингтоном и Москвой.

В сделку не вошел морской пехотинец США Пол Уилан, который четыре года находился в заключении в России. Г-н Уилан сказал CNN, что он был «очень разочарован», узнав, что он не участвовал в обмене пленными, сказав: «Я не понимаю, почему я все еще сижу здесь».

Президент Джо Байден в четверг заявил, что «мы не забыли Пола Уилана», и пообещал «никогда не сдаваться», чтобы добиться его освобождения, поскольку обмен мнениями по всей стране разделился. Белый дом также был вынужден опровергнуть утверждения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов о том, что Мухаммед бин Салман вел переговоры о сделке.