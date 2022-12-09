Бритни Гринер приземляется в США после освобождения из российской тюрьмы: «Добро пожаловать домой, Пи Джей!»

Бриттни Гринер выходит из самолета после того, как он приземлился на взлетно-посадочной полосе JBSA-Kelly Field Annex, 9 декабря 2022 года в Сан-Антонио.

Сьюзан Кордеро/AFP через Getty Images Бритни Гринер прибывает в Сан-Антонио, штат Техас.

Бритни Гринер Он вернулся на американскую землю.

Вскоре после этого он стал звездой WNBA, 32 года. Он был освобожден из-под стражи в России. В ходе обмена пленными с убежденным торговцем оружием, проведя почти десять месяцев под арестом, Грейнер приземлился на Объединенной базе Сан-Антонио-Лэкленд в Техасе. Около 6:00 в пятницу утромОб этом сообщает NBC News.

На фотографиях видно, как Грейнер спускается по ступенькам частного самолета вскоре после его прибытия в шапочке и зимнем пальто.

«Так Рад, что Бритни вернулась На территории США», — вскоре после этого написал в Твиттере специальный представитель президента США Роджер Карстенс. Добро пожаловать домой, БГ! «

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Грейнер, приговоренный к девяти годам лишения свободы в российской тюрьме за незаконный оборот наркотиков. Он был освобожден в обмен на международного торговца оружием Виктора Бута. Об этом в четверг сообщает CBS News со ссылкой на представителя США.

Соглашение об обмене между Грейнером и Бутом было недавно согласовано с Москвой, и Байден получил окончательное одобрение в прошлый четверг, сообщили изданию пять бывших американских чиновников. Пол Уилан, другой человек Американец до сих пор находится в заключении в РоссииОн не был включен в своп, сообщает CNN.

Бритни Гринер (справа) прибывает в Келли Филд в Сан-Антонио, штат Техас, после освобождения в результате обмена пленными с Россией, пятница, 9 декабря 2022 года.

AP Photo/Эрик Джей

Связанный: Президент Байден заявил, что Бритни Гринер «в безопасности» и «отправляется домой» после освобождения из российской тюрьмы.

После того, как стало известно об освобождении Гринер, 80-летний Байден чирикать: «Несколько минут назад я разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой» вместе с его фотографиями, сперма Камала Харрис и жена Гренье, Шерил.

Гринер ранее был приговорен к девяти годам тюремного заключения 10 августа, что чуть меньше максимально допустимого срока, который составляет 10 лет. Адвокаты Гринер в то время в заявлении, переданном People, заявили, что решение было «совершенно необоснованным», и сказали, что они «обязательно подадут апелляцию».

История продолжается

ВИДЕО ПОДКЛЮЧЕНО: звезда WNBA Бриттни Гринер освобождена от российской охраны в обмен пленными

За день до приезда Грейнера в США прибыл и Байден. Он выступил с заявлением из Белого дома Об освобождении спортсмена.

Стоя напротив 58-летнего Харриса и Шерил, Байден начал: «Доброе утро, ребята. Доброе утро». Несколько минут назад я стоял с ее женой Шерил в Овальном кабинете и разговаривал с Бритни Гринер. Она в безопасности, Она в самолете, на пути домой после месяцев несправедливого задержания в России.в невыносимых условиях.

Шерил также выступила во время пресс-конференции, сказав: «За последние девять месяцев вы все знали об одном из самых мрачных моментов в моей жизни, и поэтому я стою здесь сегодня, переполненная эмоциями, но самая важная эмоция, которую я испытываю прямо сейчас — это просто сердечная благодарность президенту Байдену и всей его администрации».

Ссылаясь на то, как Байден ранее заявлял, что вернуть гражданина США из-под стражи за границей — «непростая задача», Шерил продолжил: «В этом участвовало много рук, и поэтому я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы особо упомянуть некоторых. «

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Кричащий вице-президент Харрис и коллега Грейнер Баскетболисты Феникс МеркьюриЗатем Шерил добавила среди многих других: «Сегодня моя семья полная, но, как вы все знаете, есть много других неполных семей». Потом я тоже упомянул Пол Уиланеще один американец, все еще находящийся в заключении в России и не включенный в обмен, сосредоточенный вокруг Гринера.

Шерил добавила: «Спасибо всем за вашу поддержку, и сегодня просто счастливый день для меня и моей семьи, поэтому я сейчас улыбнусь». «Спасибо.»