Бритни Гринер уволила адвоката из-за низких температур в российской тюрьме, по словам адвоката

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Когда звезда WNBA Бриттни Гринер приехала домой в США после 10-месячного заключения в России, многие отметили, что у звезды «Феникса Меркьюри» не было характерных пятен, и вместо этого она коротко остригла волосы — изменение внешности, связанное с обстоятельствами наказания. Колония под Мордовией, где он содержался.

Об этом сообщает корреспондент ESPN Т. Дж. Куинн.Адвокат Грейнер Мария Благоволина заявила, что Грейнер урезала свою каюту, чтобы подготовиться к русской зиме, а также потому, что она продолжала мерзнуть после душа в тюрьме. Грейнер, арестованная в феврале после того, как в ее багаже ​​в московском аэропорту были обнаружены картриджи для электронных сигарет с маслом каннабиса, находится в женской колонии № 2 под Джавасом в Мордовии, примерно в 300 милях к юго-востоку от Москвы.

«Там так холодно, и каждый раз, когда она моет голову, ей становится холодно и холодно», — сказала Благоволина ESPN. «Надо было дождаться Нового года».

Во время пребывания в исправительной колонии основной обязанностью Грейнер было носить одежду, поскольку она была слишком высокой (6 футов 8 дюймов), чтобы сидеть на верстаке, а ее руки были слишком большими, чтобы справляться с задачей шитья униформы вместе с другими заключенными. . .

«Честно говоря, у нее не было никаких претензий», — сказала Благоволина. «Все могло быть намного хуже».

После нескольких месяцев переговоров между Соединенными Штатами и Россией, Гренье вышел из тюрьмы в четверг. И вернулись в США в обмен на торговца оружием Виктора Бута. Планируется, что Гринер будет наблюдаться в Армейском медицинском центре Брока в Форт-Сэм-Хьюстон, прежде чем вернуться домой в Феникс.