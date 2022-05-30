Бритни Гринер: WNBPA возобновляет бесплатные звонки игроков

Национальная женская баскетбольная ассоциация (WNBPA) отметила 100-й день задержания Бритни Грейнер в России, возобновив призывы к ее освобождению.

«Бритни Грейнер — наш товарищ по команде, друг и сестра. Она — рекордсменка, золотая медалистка, жена, дочь, чемпионка, образец для подражания, звезда и многое другое», — говорится в заявлении лиги в субботу.

«В настоящее время Б.Г. является гражданином США, несправедливо задержанным в России на 100 дней. Это 144 000 минут».

Двукратный олимпийский чемпион был задержан в феврале в аэропорту Москвы во время игры за екатеринбургскую УГМК в межсезонье WNBA.

Российские власти заявили, что нашли в ее багаже ​​масло каннабиса, и обвинили ее в контрабанде наркотических веществ в больших количествах, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Ранее в этом месяце российский суд продлил предварительное заключение 31-летнего спортсмена как минимум до июня.

Правительство США Сообщалось, что Грейнер несправедливо содержится под стражей. Государственный департамент ведет переговоры о ее освобождении.

Заявление WNBPA призывает к действиям профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей, а также СМИ и болельщиков.

«Нашим сестрам, братьям и коллегам по профессиональному спорту: подпишите петицию, прекратите блокировку СМИ, пожалуйста, помогите нам добраться до Белого дома.

«Для спортсменов любого возраста, уровня способностей, команды, вида спорта или страны: это наш товарищ по команде. Как член нашего глобального спортивного сообщества, мы должны встать и выступить вместе, чтобы потребовать ее освобождения. Говорите, говорите и не говорите не остановлюсь, пока Би Джей не вернется домой».

Для СМИ: Напишите историю BG.Используйте свою платформу и свои голоса.

«Всем, кто слушает: зайдите на WeAreBG.org и подпишите петицию, позвоните в Белый дом и позвоните всем, кого вы знаете. Если вы знаете кого-нибудь в администрации Байдена, позвоните им».

В заявлении также содержится призыв к президенту Джо Байдену встретиться напрямую с Шерил Грейнер, женой спортсмена.

«Шерил должна встретиться с президентом Байденом. Ее личность, нашу сестру несправедливо задержали на 100 дней. Вы услышали наши мольбы. Вы услышали мольбы жены Пи Джея Шерил. , и привести ее домой «.

Ранее в субботу Шерил Грейнер Опубликовано в ее Instagram Президент Байден призывает к действию: «100 дней несправедливого задержания, Потус вернет БГ домой!»

Черелл Гринер завершила пост ссылкой на петицию, призывающую баскетболистку быстро и безопасно вернуться в США.

Среда, Шерил Грейнер дала первое интервью после ареста жены В программе ABC «Доброе утро, Америка», где она сказала, что разговаривает с Бритни «время от времени» через сообщения и что она «определенно» хочет поговорить с президентом Байденом о ее продолжающемся задержании.