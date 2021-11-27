Бриттер выиграла чемпионат мира по санному спорту среди женщин в России | Спортивный







Красная Поляна, Россия (AFP). В субботу на Кубке мира среди женщин в соревнованиях по санному спорту среди женщин выиграла немецкая спортсменка Анна Перетер. На трассе были награждены шесть разных женщин, завоевавших шесть медалей в первых двух гонках сезона.

Перетер закончила два раунда за одну минуту 40,649 секунды, одержав свою третью победу на чемпионате мира в своей карьере. Кендия Абаргод из Латвии заняла второе место со временем 1: 40.756, а россиянка Виктория Демченко заняла третье место со временем 1: 40.917.

Впервые с сезона 2015–16 годов шесть лучших медалей женского бобслейного сезона были завоеваны на Кубке мира за шесть различных бобов.

Седьмое место заняла австрийка Мадлен Игл, обладательница женской премии на прошлой неделе. Олимпийская чемпионка Германии Натали Гайзенбергер заняла восьмое место. В США Саммер Бритчер заняла 10-е место, а Эшли Фаркухарсон — 12-е.

В парном разряде латвийские братья Андрис Чикс и Йорис Греч закончили два круга с результатом 1: 39 783, завоевав свою первую победу и вторую медаль на нескольких этапах Кубка мира в этом сезоне. Россия получила неожиданное серебро у команды Андрея Богданова и Юрия Прохорова со временем 1: 39.903, в то время как немецкая команда вышла из Тобиаса Вендела и Тобиаса Арльта на третьем месте со временем 1: 40.012.