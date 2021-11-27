sport

Бриттер выиграла чемпионат мира по санному спорту среди женщин в России | Спортивный

27 ноября, 2021
Boleslava Sokolova


Анна Перетер из Германии участвует в тестовых соревнованиях чемпионата мира по бобслею среди женщин на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Национальном лыжном центре Яньцин в Пекине, воскресенье, 21 ноября 2021 года.


Марк Шифельбейн


Красная Поляна, Россия (AFP). В субботу на Кубке мира среди женщин в соревнованиях по санному спорту среди женщин выиграла немецкая спортсменка Анна Перетер. На трассе были награждены шесть разных женщин, завоевавших шесть медалей в первых двух гонках сезона.

Перетер закончила два раунда за одну минуту 40,649 секунды, одержав свою третью победу на чемпионате мира в своей карьере. Кендия Абаргод из Латвии заняла второе место со временем 1: 40.756, а россиянка Виктория Демченко заняла третье место со временем 1: 40.917.

Впервые с сезона 2015–16 годов шесть лучших медалей женского бобслейного сезона были завоеваны на Кубке мира за шесть различных бобов.

Седьмое место заняла австрийка Мадлен Игл, обладательница женской премии на прошлой неделе. Олимпийская чемпионка Германии Натали Гайзенбергер заняла восьмое место. В США Саммер Бритчер заняла 10-е место, а Эшли Фаркухарсон — 12-е.

В парном разряде латвийские братья Андрис Чикс и Йорис Греч закончили два круга с результатом 1: 39 783, завоевав свою первую победу и вторую медаль на нескольких этапах Кубка мира в этом сезоне. Россия получила неожиданное серебро у команды Андрея Богданова и Юрия Прохорова со временем 1: 39.903, в то время как немецкая команда вышла из Тобиаса Вендела и Тобиаса Арльта на третьем месте со временем 1: 40.012.

Команду США по санному спорту в парной гонке возглавили Крис Маздзер и Джейсон Тердиман, занявшие 11-е место, опередив на пять мест американцев Зака ​​ДиГрегорио и Шона Холландера.

READ  Роберта Гринштейн 1939-2021 | Новости, спорт, вакансии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *