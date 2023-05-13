Бриттни Гренье сыграла в первом предсезонном матче НБА после ареста в России.

Бритни Гринер ходила в сторонке около полутора часов перед игрой с «Финикс Меркьюри» и обнимала своих товарищей по команде, тренеров и игроков соперника.

ФЕНИКС. Бритни Гринер шла в стороне примерно за полтора часа до игры с Финиксом Меркьюри в пятницу вечером, обнимая своих товарищей по команде, тренеров и игроков соперника.

Потом была небольшая растяжка, немного стрельбы и немного ловкости, чтобы подготовиться к баскетбольному матчу.

Совсем как в старые времена.

«Я благодарен быть здесь, это точно», сказал Грейнер. «Я никогда не буду считать день само собой разумеющимся».

Грейнер вернулся в игру впервые после того, как его почти 10-месячное заключение в России по обвинению в наркотиках закончилось обменом пленными в декабре. Семикратный участник Матча звезд, пропустивший весь сезон 2022 года из-за удержания, закончил с 10 очками и тремя подборами в предсезонном матче WNBA против Los Angeles Sparks.

6 футов 9 дюймов Гринер выглядел хорошо, особенно учитывая его долгий перерыв, бросая данки одной рукой во время разминки. Она стояла со своими товарищами по команде во время исполнения гимна и получила овации домашней публики, когда ее представили перед началом.

«Когда вы слышите национальный гимн, он определенно звучит по-другому», — сказал Грейнер. «Это похоже на то, как когда вы идете на Олимпиаду, вы сидите там, вы собираетесь надеть золото на шею, а флаги поднимаются и играет национальный гимн, он просто звучит по-другому.

«Быть ​​здесь сегодня… много значит».

Тренер Mercury Ванесса Найгаард сказала, что национальный гимн и представление были эмоциональными для всей команды.

«Мы посмотрели друг на друга, и у нас пошли мурашки по коже», — сказал Найгаард. «Мы были здесь в прошлом году для всего этого. Сейчас я чувствую себя так эмоционально. Просто видеть ее там — это абсолютное чудо. Это было потрясающе. У меня снова мурашки по коже».

Как только игра началась, 32-летний Гринер сразу же приступил к работе, забив гол в прыжке с разворота в начале первой четверти. Через несколько минут на ней сфолили на другом повороте, и она реализовала два штрафных броска.

У нее даже была эпизодическая роль с медицинским персоналом в третьем квартале. Ее подруга по команде Софи Каннингем получила травму колена, и Гринер помогла ей убраться с поля, чтобы ей не приходилось нагружать ногу.

«Когда один из нас спускается, мы всегда рядом», — сказал Грейнер. «Одна вещь в этой команде — мы всегда рядом друг с другом. У нас есть поддержка друг друга, большое время».

Возвращение Гринер на «Меркьюри» возрождает надежду на то, что франшиза сможет еще раз выйти в финал WNBA. Бывшая звезда Бэйлора помогла франшизе выиграть свой третий титул в 2014 году и набирала в среднем 17,7 очка и 7,6 подбора за свою девятилетнюю карьеру. Она заняла второе место среди MVP в 2021 году, когда «Меркьюри» также играли в финале, но проиграли «Чикаго Скай».

Гринер сказала, что на корте она была более ржавой, чем ожидалось. Но, учитывая опыт и чувства последних 18 месяцев, это была очень счастливая ночь.

«Не там, где я хочу быть, а на правильном пути», — сказал Грейнер. «Мы делаем правильные шаги».

Финикс открывает регулярный сезон в Лос-Анджелесе в следующую пятницу.

Дополнительная уязвимость, связанная с арестом в России за хранение вейп-картриджей с маслом каннабиса в ее сумках, дала Гринер платформу для защиты интересов других американцев, задержанных за границей. Она уже активно участвует в сообществе ЛГБТК+ с тех пор, как в 2013 году публично заявила об этом и стала первой открытой спортсменкой-геем, спонсируемой Nike.

В апреле Грейнер объявила, что работает с кампанией «Вернем наши семьи домой», организованной в прошлом году членами семей американских заложников и незаконно задержанных за границей. Она сказала, что ее команда находится в контакте с семьей репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича, задержанного в России по обвинению в шпионаже.

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Спортивный обозреватель Associated Press Джон Маршалл внес свой вклад в этот отчет.

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