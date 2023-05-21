Бриттни Гринер впервые сыграет в WNBA с тех пор, как попала в тюрьму в России.

Хотя «Финикс Меркьюри» проиграл, Гринер набрала 18 очков и зафиксировала шесть подборов и две передачи по ходу игры.

Адам Пантуцци/NBAE через Гетти

С возвращением, БГ!

звезда WNBA Бритни Гринер — которая пропустила весь прошлый сезон, когда была Осужден в России на 10 месяцев — Она сыграла свой первый соревновательный матч с Phoenix Mercury после возвращения в США в конце прошлого года в пятницу вечером.

Хотя «Лос-Анджелес Спаркс» обыграли команду со счетом 94–71 в своей первой игре регулярного сезона, 32-летний Гринер набрал 18 очков, сделал шесть подборов и две передачи.

Многие звезды баскетбола и знаменитости пришли на арену Crypto.com, чтобы отпраздновать возвращение Гринер на корт, в том числе Мэджик Джонсон, Билли Джин Кинг, Дон Стейли, По Газоль и тренер «Лейкерс» Дарвин Хэмм.

Вице-президент Камала Харрис также посетила раздевалки обеих команд перед матчем со своим мужем Дугласом Имхоффом. Президент WNBA Ннеке Огвумике Харрис, 58 лет, поблагодарила 58-летнюю Харрис за ее работу и работу администрации Байдена по возвращению Гринер домой во время встречи.

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Хуан Окампо/NBAE через Гетти

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На прошлой неделе Гринер поговорила с журналистами на медиа-дне Меркьюри о своем возвращении в команду и о влиянии заключения на ее жизнь.

Звезда баскетбола сказала, что «не думала, что до этого дойдет» относительно глобального освещения ее ареста и последующих 10 месяцев.

Когда «Финикс Меркьюри» готовился к началу нового сезона WNBA, Гринер объяснила, что это было «сюрреалистическое чувство» — вернуться в свою майку и выйти на арену команды.

«Я не думала, что это произойдет так быстро, — сказала Гринер, — я была готова к долгому пути, но здорово быть здесь, снова слабеть, в этой майке».

История продолжается

Адам Пантуцци/NBAE через Гетти

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Она добавила, что привыкание к ее повседневной жизни было «немного ошеломляющим». Си-Эн-Эн.

Гринер сказала о своей способности «привлекать» новые взгляды на WNBA, а также «информировать их» о других американских заключенных, за освобождение которых она выступает. Ее жена Шерил.

Согласно CNN, Гринер благодарна за «более широкую отдушину», которую ей предоставила ее ситуация, поскольку она продолжает «поддерживать других нуждающихся и не имеет внимания или освещения в СМИ, которое они должны были бы иметь».

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