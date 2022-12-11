Бриттни Гринер замечена работающей в российской исправительной колонии в недавно выпущенных кадрах

Недавно вышедшие кадры из колонии строгого режима, где Бритни Гринер До освобождения она работала и жила звездой WNBA.

На кадрах запечатлен 32-летний Грейнер на складе исправительной колонии Эк-2 в Мордовии. В исправительную колонию, расположенную примерно в семи часах езды от Москвы, ее доставили в середине ноября.

Грейнер замечена на складе в деловом костюме, пытающейся следовать инструкциям, данным ей на русском языке.

По данным ESPNАдвокат Грейнер Мария Благоволина рассказала изданию, что высокий рост и большие руки Грейнер не позволяли ей выполнять обычную для женщин в ИК-2 работу — шитье формы, и вместо этого она «целый день таскала ткань».

Кадры обмена заключенными в России на Бритни Гринер

ФСБ через Storyful

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ESPN также сообщил, что Грейнер недавно выздоравливала от гриппа в последние дни своего пребывания под стражей в России.

Волосы звезды WNBA были коротко подстрижены на кадрах, которые, по словам ее адвокатов, были результатом неуверенности Гринер относительно того, когда она вернется домой. «Там так холодно, и каждый раз, когда она моет голову, ей становится холодно и холодно», — сказала Благоволина.

Дополнительные кадры показывают, где спит звезда Феникса Меркьюри ростом 6 футов 9 дюймов — двуспальная кровать с белым металлическим каркасом. На других кадрах видно, как Гринер стоит в очереди в столовой Colonial и ест с другим гостем.

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Благоволина ранее рассказала журналу PEOPLE, что переезд в исправительную колонию Мордовии был для нее «очень тяжелым периодом», и Гринер «очень нервничала», поскольку «пыталась приспособиться к новым условиям».

Версия Бритни Гринер

Бритни Гринер

Несмотря на суровые условия, Благоволина сказала, что Гринер — «боец», и, хотя ей было «очень тяжело», звезда WNBA «проделала отличную работу», приспособившись к жизни в исправительной колонии.

На кадрах также видна обратная поездка Гринера в США. «Я в порядке», — сказала она в самолете по пути домой. Когда ее спросили о ее настроении, она сказала: «Я счастлива».

История продолжается

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«Да, готов», — сказала Грейнер чиновникам в самолете, когда их спросили, готова ли она к полету.

Гринер кажется расслабленной, когда ее видят просматривающей документы в первые моменты видео. Затем ее показывают на улице с багажом, стоящей рядом с охранниками российской тюрьмы и садящейся в грузовик, прежде чем ее видят в самолете.

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Грейнер, приговоренный к девяти годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Он был освобожден в обмен на международного торговца оружием Виктора Бута. Об этом в четверг сообщил Белый дом.

Позже на видео видно, как Грейнер выходит из самолета в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​проходит мимо Бута на летном поле.