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Бриттни Гринер из WNBA подала апелляцию на свой тюремный срок в России.

27 ноября, 2022
Apollinariya Soloveva

МОСКВА (AP) — Адвокаты звезды американского баскетбола Бритни Гринер подали апелляцию на ее девятилетний тюремный срок в России. Российские информационные агентства сообщили в понедельник на фоне переговоров между Соединенными Штатами и Россией, которые могут привести к громкому обмену пленными.

Гринер, восьмикратный центровой Матча звезд вместе с Фениксом Меркьюри из WNBA и двукратный олимпийский чемпион.4 августа после того, как полиция сообщила, что в ее багаже ​​в московском аэропорту Шереметьево были обнаружены пачки электронных сигарет с маслом каннабиса.

Грейнер призналась, что носила посылки в сумках, но сказала, что толкнула их непреднамеренно в спешке и что у нее не было преступного умысла. Ее защита предоставила письменные заявления о том, что ей прописали каннабис от боли.

Ее арест в феврале произошел во время обострения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, всего за несколько дней до того, как Россия ввела войска в Украину. В то время Гринер, признанный одним из величайших игроков в истории WNBA, возвращался в Россию, играя в межсезонье Американской лиги.

Российские информационные агентства цитируют в понедельник адвоката Марию Благоволину, заявившую, что апелляция была подана, как и ожидалось, но ее причины сразу не ясны.

Приговор к девяти годам лишения свободы был близок к максимальному десятилетнему сроку, и Благоволина и помощник адвоката Александр Бойков заявили после вынесения обвинительного приговора, что приговор был чрезмерным. По их словам, обвиняемые по аналогичным делам получали в среднем около пяти лет лишения свободы, причем примерно треть была условно-досрочно освобождена.

До ее осуждения Государственный департамент США заявил, что Грейнер был «несправедливо задержан» — обвинение, которое Россия категорически отвергла.

Отражая растущее давление на администрацию Байдена с целью сделать больше для возвращения Гренье домой, госсекретарь США Энтони Блинкен пошел на необычный шаг. В июле стало известно, что Вашингтон сделал «существенное предложение» вернуть Гренье домой вместе с Полом Уиланом, американцем, отбывающим 16-летний срок в России за шпионаж.

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Блинкен не стал вдаваться в подробности, но Associated Press и другие новостные агентства сообщили, что Вашингтон предложил освободить Виктора Бута.российский торговец оружием, отбывающий 25-летний тюремный срок в США и получивший когда-то прозвище «Торговец смертью».

Высокопоставленный российский дипломат заявил в воскресенье, что состоялись переговоры об обмене.

«Этот очень чувствительный вопрос обмена осужденными гражданами России и США обсуждается по каналам, которые настроило наше начальство», — заявил государственному информационному агентству ТАСС начальник Североамериканского департамента МИД Александр Даршиев. Эти лица, по сути, обсуждаются. Российская сторона давно добивалась освобождения Виктора Бута. Детали следует оставить профессионалам.

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