Версия Бритни Гринер

Бритни Гринер

Члены Бритни Гринер Она заметила что-то необычное во внешности звезды WNBA на кадрах ее освобождения из-под стражи в России в четверг.

32-летняя спортсменка больше не носит свои фирменные длинные волосы, хотя на протяжении большей части задержания она сохраняла их обычную длину.

Мария Благоволина, один из русских адвокатов Грейнера, ESPN сказал Звезда «Феникса Меркьюри» решилась на стрижку из-за суровых условий мордовской исправительной колонии, где она отбывала девятилетний срок.

«Там очень холодно, и каждый раз, когда она мыла голову, она простужалась и простужалась», — сказала Благоволина, партнер «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры».

Связанный: На прошлой неделе были «позитивные признаки» того, что звезда WNBA будет заменена, говорит адвокат Бритни Гренье.

Версия Бритни Гринер

Бритни Гринер

Ее адвокат сообщил ESPN, что Грейнер недавно переболела гриппом, и похоже, что спортсменка готовится к холодным месяцам своим решением подстричься.

Благоволина ранее рассказала PEOPLE что переезд в мордовскую исправительную колонию был «очень трудным периодом для нее», и она «очень сильно» подчеркнула Грейнера, потому что она «пыталась адаптироваться к новой среде».

Связанный: Бритни Гринер летит прямо в Сан-Антонио за медицинской помощью и воссоединится с женой и семьей.

Несмотря на суровые условия, Благоволина сказала, что Гринер — «боец», и, хотя ей было «очень тяжело», звезда WNBA «проделала отличную работу», приспособившись к жизни в исправительной колонии.

Грейнер прибыла в Сан-Антонио в пятницу утром, чтобы получить медицинскую помощь и воссоединиться со своей семьей.

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В четверг высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что звезда Феникса Меркьюри «здорова», и по возвращении домой ей будет предложен «широкий спектр вариантов поддержки». По данным CNN.

В четверг комиссар WNBA Кэти Энгельберт подчеркнула, что это «критическое время» для спортсменки и ее семьи. «Мы предоставим ей подходящее место и время для этого, а затем проследим, что Бритни и ее семья хотят сделать для воссоединения с WNBA».