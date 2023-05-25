Бриттни Гринер официально возвращается в чемпионат WNBA в сезоне 2023 года после ареста россиян

Бриттни Гринер снова на корте! Во вторник команда объявила, что звезда WNBA официально вернулся на борт Phoenix Mercury после нескольких месяцев содержания в российских тюрьмах по обвинению в хранении наркотиков.

«Это удивительный день для всех нас, когда мы объявляем, что Бритни Гринье официально подписала контракт с «Меркьюри» в 2023 году. Мы скучали по БГ каждый день, когда она уходила, и хотя баскетбол не был нашей главной заботой, ее присутствие на площадке присутствует. «, — сказал Джим Питтман, генеральный менеджер Mercury. в текущей ситуации. «Мы продолжим использовать ресурсы нашей организации, чтобы поддерживать ее на площадке и за ее пределами, и мы очень рады, что она вернется в баскетбол, который она так любит. Это особое подписание, и сегодня особенный день для все мы.»

Старр была задержана в российском аэропорту в феврале 2022 года и позже признала себя виновной по обвинениям, связанным с обнаружением в ее багаже ​​картриджей с маслом, полученным из каннабиса. Гринер сказала, что не собиралась брать с собой картриджи, когда ездила в деревню, чтобы играть в российской баскетбольной лиге в межсезонье WNBA.

32-летний футболист вышел в декабре в матче один на один. Обмен пленными на известного международного торговца оружием Виктор Боти прекращение испытания, которое вызвало интенсивные переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой, чтобы обеспечить ее свободу.

Грейнер была свободным агентом, но ранее объявила о своем намерении вернуться в Меркьюри в декабре, когда она сделала свое первое публичное заявление после возвращения в Соединенные Штаты.

«Я также хочу прояснить одну вещь: в этом сезоне я намерен играть в баскетбол за команду WNBA «Феникс Меркьюри», и при этом я с нетерпением жду возможности сказать «спасибо» тем, кто защищал, писал и выложили для меня лично в ближайшее время», — написал спортсмен в Instagram.

Гренье провела в России почти 300 дней, и в последний раз она играла за команду «Меркьюри» в 2021 году, когда помогла команде выйти в финал WNBA.

Ее повторное подписание сопровождается резким сокращением заработной платы: согласно СпоттрекГринер заработает 165 100 долларов за «Меркьюри» во время кампании WNBA 2023 года, что на 32% меньше, чем в прошлом сезоне, и намного меньше, чем 234 936 долларов, на которые она имела право. Но сокращение зарплаты Грейнера позволило Меркьюри это сделать. Переподписано Дианой Тауразиабсолютный бомбардир WNBA и 10-кратный участник Матча звезд, а также несколько других свободных агентов, дополняющих их список.

Гринер отправилась в Instagram, чтобы отпраздновать свое возвращение. Звезда поделилась видео на своей странице, показав несколько моментов из ее жизни с Меркьюри до ее ареста, в том числе короткий клип, демонстрирующий ее печально известный провал.

«Так хорошо снова быть с семьей», — подписала она клип.

Многие известные фанаты и друзья поделились своими поздравлениями с Гринер в ответах, в том числе разыгрывающий защитник Indiana Fever Эрика Уилер, которая написала: «Конечно, я прыгаю тебе на спину, когда вижу тебя! Ты знаешь, как это бывает».

Меркьюри также отпраздновал возвращение Гринер постом в Instagram, на котором игрок был показан в форме и на поле во время тренировки. «Вот она», — гласила подпись к посту, на что жена звезды Шерил Гринер ответила пурпурным сердечком и смайликом с поцелуем.

Гринер собирается вернуться в WNBA 19 мая, когда «Меркьюри» сразятся с «Лос-Анджелес Спаркс» на арене Crypto.com. 21 мая она впервые за 19 месяцев наденет этот костюм в Imprint Center в Финиксе на игру возвращения на родину против Chicago Sky.

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