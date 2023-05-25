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Бриттни Гринер официально возвращается в чемпионат WNBA в сезоне 2023 года после ареста россиян

25 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Бриттни Гринер снова на корте! Во вторник команда объявила, что звезда WNBA официально вернулся на борт Phoenix Mercury после нескольких месяцев содержания в российских тюрьмах по обвинению в хранении наркотиков.

«Это удивительный день для всех нас, когда мы объявляем, что Бритни Гринье официально подписала контракт с «Меркьюри» в 2023 году. Мы скучали по БГ каждый день, когда она уходила, и хотя баскетбол не был нашей главной заботой, ее присутствие на площадке присутствует. «, — сказал Джим Питтман, генеральный менеджер Mercury. в текущей ситуации. «Мы продолжим использовать ресурсы нашей организации, чтобы поддерживать ее на площадке и за ее пределами, и мы очень рады, что она вернется в баскетбол, который она так любит. Это особое подписание, и сегодня особенный день для все мы.»

Старр была задержана в российском аэропорту в феврале 2022 года и позже признала себя виновной по обвинениям, связанным с обнаружением в ее багаже ​​картриджей с маслом, полученным из каннабиса. Гринер сказала, что не собиралась брать с собой картриджи, когда ездила в деревню, чтобы играть в российской баскетбольной лиге в межсезонье WNBA.

32-летний футболист вышел в декабре в матче один на один. Обмен пленными на известного международного торговца оружием Виктор Боти прекращение испытания, которое вызвало интенсивные переговоры на высоком уровне между Вашингтоном и Москвой, чтобы обеспечить ее свободу.

Грейнер была свободным агентом, но ранее объявила о своем намерении вернуться в Меркьюри в декабре, когда она сделала свое первое публичное заявление после возвращения в Соединенные Штаты.

«Я также хочу прояснить одну вещь: в этом сезоне я намерен играть в баскетбол за команду WNBA «Феникс Меркьюри», и при этом я с нетерпением жду возможности сказать «спасибо» тем, кто защищал, писал и выложили для меня лично в ближайшее время», — написал спортсмен в Instagram.

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Гренье провела в России почти 300 дней, и в последний раз она играла за команду «Меркьюри» в 2021 году, когда помогла команде выйти в финал WNBA.

Ее повторное подписание сопровождается резким сокращением заработной платы: согласно СпоттрекГринер заработает 165 100 долларов за «Меркьюри» во время кампании WNBA 2023 года, что на 32% меньше, чем в прошлом сезоне, и намного меньше, чем 234 936 долларов, на которые она имела право. Но сокращение зарплаты Грейнера позволило Меркьюри это сделать. Переподписано Дианой Тауразиабсолютный бомбардир WNBA и 10-кратный участник Матча звезд, а также несколько других свободных агентов, дополняющих их список.

Гринер отправилась в Instagram, чтобы отпраздновать свое возвращение. Звезда поделилась видео на своей странице, показав несколько моментов из ее жизни с Меркьюри до ее ареста, в том числе короткий клип, демонстрирующий ее печально известный провал.

«Так хорошо снова быть с семьей», — подписала она клип.

Многие известные фанаты и друзья поделились своими поздравлениями с Гринер в ответах, в том числе разыгрывающий защитник Indiana Fever Эрика Уилер, которая написала: «Конечно, я прыгаю тебе на спину, когда вижу тебя! Ты знаешь, как это бывает».

Меркьюри также отпраздновал возвращение Гринер постом в Instagram, на котором игрок был показан в форме и на поле во время тренировки. «Вот она», — гласила подпись к посту, на что жена звезды Шерил Гринер ответила пурпурным сердечком и смайликом с поцелуем.

Гринер собирается вернуться в WNBA 19 мая, когда «Меркьюри» сразятся с «Лос-Анджелес Спаркс» на арене Crypto.com. 21 мая она впервые за 19 месяцев наденет этот костюм в Imprint Center в Финиксе на игру возвращения на родину против Chicago Sky.

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