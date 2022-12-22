Бриттни Гринер пишет эмоциональное письмо по поводу своего освобождения из тюрьмы: Фото — SheKnows

С приближением Рождества звезда WNBA Бриттни Гринер впоследствии поделилась своей благодарностью. Из русской тюрьмы Как раз к праздникам. Она выразила свою признательность своим подписчикам эмоциональным сообщением, написанным от руки. Инстаграм счет в среду.

Спортсменка поблагодарила своих поклонников за их «усилия» показать, как сильно они «заботились» о ней во время ее 10-месячного тюремного заключения — и именно это заставило ее пройти Очень темное время в ее жизни. Она написала: «Ваши письма помогли мне не терять надежду в то время, когда я была переполнена сожалением и уязвимостью, чего я никогда не могла себе представить». «Спасибо вам от всего сердца. Благодаря вам я никогда не терял надежды».

Поддержка, которую она чувствовала со стороны Соединенных Штатов, заставила ее осознать».Сила коллективных рукИ что «вместе мы можем делать сложные вещи». Теперь она просит своих адвокатов обратить внимание на Пола Уилана и попытаться вернуть его домой, к семье. Уилан — бывший морской пехотинец, который после ареста содержится в исправительной колонии. в 2018 году за его предполагаемую причастность к разведывательной операции.

Джо Байден Ей удалось добиться освобождения Гринера в обмен на торговца оружием Виктора Бута, но русские до сих пор отказываются вести переговоры об освобождении Уилана. Двукратный золотой призер Олимпийских игр Баскетбол В феврале он был арестован за контрабанду за хранение менее грамма масла каннабиса, отпускаемого по рецепту, что является незаконным в России.

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