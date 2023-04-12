Бриттни Гринер поделилась мемуарами об аресте Росси

Бритни Гринер готова рассказать о своем задержании в России более чем через год после ареста в феврале 2022 года.

Об этом заявил участник Матча всех звезд WNBA. Пост в инстаграмм во вторник.

Грейнер объявила во вторник, что Грейнер подробно расскажет о «вызове 10 месяцев содержания под стражей» в России в своих будущих мемуарах. В прошлом году Грейнер была арестована в московском аэропорту, где власти обыскали ее багаж и обнаружили два картриджа от электронных сигарет со следами масла каннабиса.

Она продолжила: «Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна людям со всего мира за поддержку».

В то время как арест Гринера находится в центре внимания предстоящей книги, она сказала, что книга также посвящена другим американцам, заключенным в тюрьму за границей, в том числе репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу, бизнесмену Имаду Шарки и руководителю службы корпоративной безопасности Полу Уилану.

Также перечислены имена Айрана Берри, Шихаба Далили, Люка Денмана, Эвина Эрнандеса, Маджида Камальмаза, Джерела Кенмора, Кей Ли, Сиамака Намази, Остина Тайса, Марка Свейдана и Морада Тахбаза.

В своем заявлении во вторник Кнопф сказал, что Грейнер «раскрывает в мельчайших подробностях свой мучительный опыт, связанный с ее неправомерным арестом (по классификации Государственного департамента)», когда она ориентируется в российской правовой системе с языковым барьером и своей повседневной жизнью «в женском отделении». исправительная колония.»

Заявление Гранер было сделано через четыре месяца после того, как в декабре она вернулась в Соединенные Штаты в рамках обмена пленными с Россией. Ее в настоящее время безымянные мемуары будут выпущены следующей весной.

Через год после ареста в 2022 году Гренье возобновила карьеру в WNBA, повторно подписав контракт с Phoenix Mercury в феврале.

Генеральный менеджер Mercury Джим Питтман сказал: «Мы скучали по BG каждый день, когда она уходила, и хотя баскетбол не был нашей главной заботой, ее присутствия на площадке, в нашей раздевалке, в нашей организации и в нашем сообществе не хватало». Очень сильно». в текущей ситуации.