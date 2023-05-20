звезда американского баскетбола Бритни Гринер Она вернулась на корт для своей первой игры в профессиональной лиге после тяжелых испытаний в российской тюрьме.

32-летний футболист еще не играл вместе с ней. Феникс Меркьюри Товарищи по команде в матче с 2021 года.

Двукратный олимпийский чемпион вышел на свободу из российской тюрьмы. Обмен пленными на высоком уровне В Соединенных Штатах в конце прошлого года после того, как она была арестована в феврале 2022 года по обвинению в наркотиках.

Гринер Он не терял времени даром, заставив ее чувствовать себя в пятницу вечером, помогая ее команде на первых порах вырваться вперед. Лос-Анджелес Спаркспрежде чем окончательно переиграли — проиграв 94-71.

Ее также обняла присутствовавшая на матче вице-президент США Камала Харрис.

Впервые с прошлого сезона главный тренер «Финикса» Ванесса Найгаард рассказала о своих предматчевых комментариях, не сообщив, сколько дней Гренье провел в тюрьме.

Она добавила: «Сегодня день радости, произошло что-то удивительное и чудесное.

«Мы вернули эту чернокожую гомосексуальную женщину из русской тюрьмы, и Америка сделала это, потому что ценила ее, потому что она была спортсменкой, и они ее подарили.

«Просто быть частью группы, которая ценит людей на таком уровне, заставляет меня гордиться тем, что я американец.

«Может быть, есть и другие люди, которым это не делает их гордыми, но для меня я вижу Би Джея, вижу надежду, вижу будущее, у меня есть маленькие дети, и это заставляет меня с нетерпением ждать нашей страны».

Грейнер и ее товарищи по команде были встречены овациями, когда они вышли на поле для тренировки перед игрой, а фанаты были одеты в футболки с ее именем и номером на футболке.

Гринер похлопала себя по сердцу и поаплодировала в ответ во время короткого видео, приветствующего ее возвращение в WNBA.

Звезда тенниса Билли Джин Кинг и его жена Илана Клосс, которая также частично владеет Sparks, также присутствовали на игре, как и Мэджик Джонсон.

После освобождения Грейнер использовала свою платформу для защиты интересов других американцев, удерживаемых за границей. Она уже активно участвует в сообществе ЛГБТК+ с тех пор, как в 2013 году стала публичной.

История продолжается

Найгаард сказал: «Она представляет множество людей, разных типов людей, которые могут быть недооценены в нашем обществе.

«Она горда и уверена в себе и никогда не отказывается от того, кто она есть».

В апреле Грейнер объявила, что работает с кампанией «Вернем наши семьи домой», организованной в прошлом году членами семей американских заложников и незаконно задержанных за границей.

Она сообщила, что ее команда поддерживает связь с семьей репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича, задержанного в России по обвинению в шпионаже.