Бриттни Гринер работает над мемуарами о русском плену

Звезда баскетбола Бритни Гринер говорит, что готова поделиться «непостижимым» опытом ареста и заключения в России, и работает над мемуарами, которые должны выйти весной 2024 года.

НЬЮ-ЙОРК. Звезда баскетбола Бриттни Гринер заявила, что готова поделиться «непостижимым» опытом ареста и заключения в России, поскольку она работает над мемуарами, которые должны выйти весной 2024 года.

Грейнер был арестован в прошлом году в московском аэропорту по обвинению в хранении наркотиков и провел в заключении почти 10 месяцев, большую часть этого времени в тюрьме. Ее испытания развернулись в то же время, когда Россия вторглась в Украину и усилила напряженность между Россией и Соединенными Штатами, и закончилась только после ее освобождения в обмен на печально известного российского торговца оружием Виктора Бута.

Гринер, участница Матча звезд WNBA с Phoenix Mercury, в феврале 2022 года отправилась в Москву, чтобы присоединиться к УГМК Екатеринбург, российской женской команде, за которую она выступала в межсезонье с 2014 года.

«Тот день (в феврале) стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я только сейчас готов поделиться», — сказал Грейнер в заявлении, опубликованном во вторник Альфредом Кнопфом.

«Основная причина, по которой я вернулся в Россию на работу в тот день, заключалась в том, что я хотел, чтобы моя жена, семья и товарищи по команде гордились мной. После невероятно трудных 10 месяцев в заключении я благодарен за то, что меня спасли и я вернулся домой. Читатели будут выслушайте мою историю и поймите, почему я так благодарен за излияние поддержки со стороны людей со всего мира».

Грейнер добавила, что она также надеется, что ее книга повысит осведомленность о других американцах, задержанных за границей, включая репортера Wall Street Journal Ивана Гершковича, который был арестован в России в прошлом месяце и обвинен в шпионаже; бизнесмен Кай Ли, отбывающий 10-летний тюремный срок в Китае за разглашение государственной тайны ФБР; и Пол Уилан, руководитель отдела корпоративной безопасности, отбывающий срок в России по обвинению в шпионаже. Примерно во время освобождения Грейнера Уилан раскритиковал правительство Соединенных Штатов за то, что оно не делает достаточно, чтобы помочь ему.

В межсезонье Россия была популярным местом для выступлений лучших спортсменов WNBA, некоторые из которых получают зарплату, превышающую 1 миллион долларов, что почти в четыре раза превышает их базовую зарплату WNBA. Несмотря на то, что Гренье признала себя виновной в хранении пакетов с маслом каннабиса в результате того, что она назвала поспешной упаковкой, она все еще предстает перед судом по российскому законодательству.

Мемуары Гринера в настоящее время не имеют названия и в конечном итоге будут опубликованы в молодежном издании. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, Кнопф сказал, что книга будет «интимной и трогательной», и что Гренье «в мельчайших подробностях раскроет свой мучительный опыт незаконного задержания (по классификации Государственного департамента) и трудности навигации по российскому византийскому праву». системе на языке, на котором она не говорит».

«Грейнер также описывает свое суровое и сюрреалистическое время, проведенное в иностранной тюрьме, и ужасающие аспекты повседневной жизни в женской исправительной колонии», — говорится в рекламе. В основе книги Грейнер подчеркивает личную суматоху, через которую она прошла в течение почти десяти месяцев испытаний, и стойкость, которая поддерживала ее до того дня, когда она вернулась в Соединенные Штаты в декабре прошлого года.

32-летняя Гринер, двукратная олимпийская чемпионка ростом 6 футов 9 дюймов и трехкратная чемпионка США в Университете Бейлора, является видным сторонником равной оплаты труда для женщин-спортсменов и первым открытым геем-спортсменом, заключившим соглашение об одобрении с Nike. . . Она является автором предыдущей книги «В моей коже: моя жизнь на баскетбольной площадке и вне ее», опубликованной в 2014 году.

В феврале она повторно подписала контракт с Mercury и будет играть в их предстоящем сезоне, который продлится с мая по сентябрь.