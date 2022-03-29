Брифинг во вторник: Байден поддерживает свое обвинение

доброе утро. Мы рассказываем о резком осуждении Байденом Путина, втором дне саммита на Ближнем Востоке и общенациональном ударе по Индии.
Байден поддерживает осуждение
Президент Байден придерживался своего комментария на выходных о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», но сказал, что выражает «моральное возмущение», а не изменение политики. Он сказал, что никто не должен верить, что его комментарии были направлены на свержение Путина.
Дипломатические потрясения приходят по мере того, как война, которая идет уже пятую неделю, вступает в более нестабильную фазу. Украина заявила о прогрессе на северо-востоке, в то время как Россия продолжила наступление на Мариуполь, который, по мнению оборонных аналитиков, может вскоре пасть.
Киев все еще в игре. Мэр Ирбина, одного из самых крупных и жестоких пригородов, участвовавших в конфликте, заявил, что украинские силы вытеснили русских. Но российские войска продолжают попытки контролировать ключевые города к востоку и северо-западу от столицы.
говорит: Обе стороны подготовились к встрече в Турции сегодня впервые за несколько недель. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный геополитический статус своей страны, но Кремль мало надеется на сделку, которая положит конец боевым действиям.
мониторинг: Nokia, финская компания, сыграла ключевую роль в кибершпионаже России, что подняло вопросы корпоративной ответственности.
состояние войны:
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Похоже, что Россия переориентирует свои региональные амбиции на укрепление своего контроля над Востоком.
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Украинские официальные лица также заявили, что российские войска были вытеснены из двух городов недалеко от Сум, областного центра, и что украинская армия взяла под свой контроль два города под Харьковом.
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Видеоклип показывает, как солдаты, предположительно украинские, избивают и расстреливают пленных российской армии, что является возможным нарушением Женевских конвенций.
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По данным Организации Объединенных Наций, в ходе войны погибло более 1100 мирных жителей, в том числе 99 детей.
Другие обновления:
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Российская «Новая газета», редактор которой был удостоен Нобелевской премии мира 2021 года, прекратила публикацию, оставив Россию без каких-либо крупных СМИ, критикующих Кремль.
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Некоторые афганские беженцы в Великобритании, все еще находящиеся в подвешенном состоянии, беспокоятся о том, что может произойти, когда прибудут украинцы.
Саммит на Ближнем Востоке завершился
двухдневный саммит закончил вчерапосле высших дипломатов Израиля, США и четырех арабских стран — Марокко, запад, закати Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет — лично собрались в Израиле на Лидер переговоры.
Обсуждение было сосредоточено на общих опасениях, особенно в отношении Ирана и поддерживаемых им ополченцев в Йемене, которые атаковали нефтяные объекты в Персидском заливе. Лидеры Ближнего Востока были едины в своем разочаровании тем, что Соединенные Штаты стремятся заключить новую ядерную сделку с Ираном, и отказались от некоторых аспектов предложенного соглашения, которые они считали слишком мягкими.
Напряженность: Дипломаты обсудили предстоящее сближение в связи с религиозными праздниками, что может повысить температуру между израильтянами и палестинцами. В воскресенье вечером арабские боевики убили по меньшей мере двух человек в ходе необычайно дерзкой атаки на севере Израиля.
суверенитет: На саммит не приехали представители Палестины, которые сочли это очередным предательством со стороны части арабского мира.
еда: Дипломаты обратились к глобальной нехватке продовольствия, вызванной войной на Украине, которая привела к росту цен незадолго до Рамадана.
Двухдневная забастовка потрясла Индию
Вчера сотни тысяч рабочих начали практическую забастовку в знак протеста против новой и предлагаемой экономической политики. Работники государственного и частного секторов перекрыли дороги и железнодорожные пути, нарушив работу общественного транспорта и повергнув страну в хаос.
некоторые протестующие 12 требований Сосредоточьтесь на работе: лидеры профсоюзов осудили новый закон, который дает работодателям больше свободы в установлении заработной платы и рабочего времени. Протестующие также требовали социального обеспечения для неформальных работников, таких как сборщики мусора и водители авторикш, которые составляют около 80 процентов рабочей силы.
Другие сосредоточены на экономической политике: администрация Моди давно хотела приватизировать некоторые государственные активы, которые, по ее словам, не работают, например, банки государственного сектора. Бастующие требовали заморозить все планы приватизации.
цитируемый: Они продаются железным дорогам, аэропортам, портам, нефтяной промышленности, газоперерабатывающим заводам и нашему сектору электропередачи; «Ничего не осталось», — сказал высокопоставленный профсоюзный деятель. «Все, что построили наши предки в этой стране, теперь продается крупным корпорациям и частным предпринимателям».
Отвечать: И власти приказали государственным электроэнергетическим компаниям обеспечить, чтобы больницы, оборонные сооружения и железные дороги оставались подключенными к сети. Они также заявили, что могут пострадать банковские услуги, поскольку к забастовке присоединились банковские союзы.
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Резюме Оскара
Это была просто вечеринка.
Начнем с очевидного: Уилл Смит ударил Криса Рока в прямом эфире после того, как комик пошутил о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит, у которой выпадают волосы.
Через несколько минут Смит получил награду за лучшую мужскую роль за роль отца Венеры и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард».
Тревожный момент разделил Голливуд и вызвал возмущение, защиту и дебаты. В понедельник церемония вручения премии «Оскар» осудила Смита и заявила, что начала официальную проверку.
Однако шоу продолжилось. «КОДА» стал первым фильмом стримингового сервиса, получившим награду в номинации «Лучший фильм», а Трой Коцур стал первым глухим человеком, получившим «Оскар» за роль в фильме. «Дюны» стали самым отмеченным наградами фильмом вечера, а «Управляй моей машиной», многоязычное размышление о горе, искусстве и человеческих отношениях, получил награду в номинации «Лучший международный фильм» — триумф, хотя и сложный, для растущей японской киноиндустрии. .
Ознакомьтесь с полным списком победителей и оцените лучшие и худшие моменты вечера. А после того, как вы пролистаете образы с красной дорожки, прочитайте, как молодое поколение звезд меняет моду на церемонии награждения. Наконец, вот как транслировать всех победителей.
Играй, смотри, все
что ты готовишь
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