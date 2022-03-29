Брифинг во вторник: Байден поддерживает свое обвинение

Байден поддерживает осуждение

Президент Байден придерживался своего комментария на выходных о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», но сказал, что выражает «моральное возмущение», а не изменение политики. Он сказал, что никто не должен верить, что его комментарии были направлены на свержение Путина.

Дипломатические потрясения приходят по мере того, как война, которая идет уже пятую неделю, вступает в более нестабильную фазу. Украина заявила о прогрессе на северо-востоке, в то время как Россия продолжила наступление на Мариуполь, который, по мнению оборонных аналитиков, может вскоре пасть.

Киев все еще в игре. Мэр Ирбина, одного из самых крупных и жестоких пригородов, участвовавших в конфликте, заявил, что украинские силы вытеснили русских. Но российские войска продолжают попытки контролировать ключевые города к востоку и северо-западу от столицы.

говорит: Обе стороны подготовились к встрече в Турции сегодня впервые за несколько недель. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный геополитический статус своей страны, но Кремль мало надеется на сделку, которая положит конец боевым действиям.