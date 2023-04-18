Брифинг во вторник: длинная фраза критика Путина

Длинный срок для критика Путина

Активист и журналист Владимир Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене и приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Из-за его откровенной критики вторжения России в Украину. Необычайно суровый приговор вызвал международное осуждение, и сторонники Кара-Мурзы сравнили его с репрессиями сталинской эпохи.

Многие российские политические активисты предстали перед судом с начала войны, но приговор Кара-Мурзе — самый большой на сегодняшний день. Иван Павлов, известный российский правозащитник, назвал это «беспрецедентным» и сказал, что даже русские убийцы получают более короткие сроки тюремного заключения.

Это решение, вероятно, станет пугающим сигналом для оставшихся в России антивоенных активистов, поскольку Кремль продолжает подавлять инакомыслие.

фон: Кара Мурза, обозреватель The Washington Post, стал известен как откровенный критик того, что он назвал кремлевской политикой убийства политических врагов, и настаивал на использовании западных санкций для наказания российских правительственных чиновников.