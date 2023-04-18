Брифинг во вторник: длинная фраза критика Путина

Длинный срок для критика Путина
Активист и журналист Владимир Кара-Мурза был признан виновным в государственной измене и приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Из-за его откровенной критики вторжения России в Украину. Необычайно суровый приговор вызвал международное осуждение, и сторонники Кара-Мурзы сравнили его с репрессиями сталинской эпохи.
Многие российские политические активисты предстали перед судом с начала войны, но приговор Кара-Мурзе — самый большой на сегодняшний день. Иван Павлов, известный российский правозащитник, назвал это «беспрецедентным» и сказал, что даже русские убийцы получают более короткие сроки тюремного заключения.
Это решение, вероятно, станет пугающим сигналом для оставшихся в России антивоенных активистов, поскольку Кремль продолжает подавлять инакомыслие.
фон: Кара Мурза, обозреватель The Washington Post, стал известен как откровенный критик того, что он назвал кремлевской политикой убийства политических врагов, и настаивал на использовании западных санкций для наказания российских правительственных чиновников.
В Хартуме бушуют столкновения
Вчера сообщалось о жестоких уличных боях и взрывах в столице Судана Хартуме на третий день боев, в которых силы соперничающих генералов боролись за контроль над страной.
В результате боевых действий многие из пяти миллионов жителей города оказались запертыми в своих домах без электричества и воды. Врачи и больницы также подверглись атакам, поскольку они изо всех сил пытаются справиться с растущим числом жертв.
По данным правительства, когда в прошлом месяце начался Рамадан, инфляция составляла 35,4 процента — самый высокий уровень почти за пять десятилетий. Сильные наводнения прошлой осенью уничтожили большую часть сельскохозяйственного пояса страны, нанеся ущерб сельскохозяйственным угодьям на долгие годы вперед. Официальные лица заявили, что война в Украине усилила давление на поставки продовольствия в Пакистан.
С начала праздника по меньшей мере 22 человека погибли и десятки получили ранения в давке и длинных очередях в продовольственных благотворительных организациях и государственных пунктах раздачи по всему Пакистану.
анализ: Страна с бедной наличностью сталкивается с одной из самых сложных экономических проблем в своей истории. Ему необходимо финансирование от Международного валютного фонда, чтобы избежать дефолта и сползания в рецессию. Но чтобы выполнить условия сделки, чиновники должны поднять налоги и сократить субсидии — шаги, которые делают такие предметы первой необходимости, как продукты питания, бензин и коммунальные услуги, более дорогими для беднейших слоев населения страны.
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Азиатско-Тихоокеанский регион
Огромные созвездия спутников таких компаний, как SpaceX, закрывают небо, из-за чего наземным телескопам сложно увидеть небесные явления.
Некоторые ученые хотят добавить к спутникам точные детекторы гамма-излучения, создав телескоп нового типа. Но пока ни одна из компаний, производящих спутники, не согласилась с этим планом.
Связанный: В понедельник SpaceX отложила запуск Starship на несколько дней.
Искусство и идеи
Непреходящая привлекательность первого в мире романа
«Повесть о Гэндзи», книга объемом 1300 страниц, написанная более 1000 лет назад и часто называемая первым в мире романом, повествует о жизни сына императора Японии. У Гэндзи несколько отношений, жен, и история содержит эпические повороты.
Книга, написанная Мурасаки Сикибу, фрейлиной при дворе Императора, постоянно фокусируется на женских взглядах, якобы рассказывая о приключениях главного героя-мужчины.
Гэндзи крепко держится за японскую культуру и претерпел бесчисленное количество переводов, интерпретаций и адаптаций во всех возможных формах искусства: картинах, пьесах, танцах, аниме и даже ромкоме.
Глава токийского бюро The Times, которая недавно взяла книгу в руки, написала, что ожидает, что она будет казаться удаленной от средневекового текста.
«Вместо этого я нашла точки соприкосновения не только благодаря своему личному опыту, но и благодаря шестилетнему освещению в качестве репортера в Японии», — написала она. «Чем больше я читал, тем больше эта древняя работа заставляла меня думать о том, как динамика пола и власти на протяжении веков находила отклик в Японии».
Играй, смотри, ешь
что ты готовишь
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».