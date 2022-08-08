Брифинг во вторник: новые военные учения Китая возле Тайваня

Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня
Всего через день после завершения своих крупнейших в истории военных учений вблизи Тайваня Китай объявил о новых операциях в регионе.
Это признак того, что Пекин продолжит свое военное давление на Тайвань и может нормализовать свое присутствие на острове, прежде чем постепенно перекрыть доступ к своему воздушному и водному пространству.
Министерство обороны Тайваня заявило, что заметило несколько китайских военных кораблей, которые совершили около 40 боевых вылетов вблизи острова, в том числе 21, которые пересекли неофициальную срединную линию в Тайваньском проливе между островом и материком.
фон: Пекин назвал военные учения наказанием за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Но они также служили предупреждением союзным странам, таким как Япония, и служили учениями при возможном нападении.
контекст: Си Цзиньпин, самый влиятельный китайский лидер за многие поколения, ясно дал понять, что считает объединение Тайваня и Китая главной целью. Он также стремится проецировать образ власти на съезд Коммунистической партии, намеченный на осень, где он, как ожидается, будет назначен на третий срок.
Связанный: Когда тайваньский демократический активист был заключен в тюрьму в Китае, его жена привлекла международное внимание к его бедственному положению.
Запах войны в Украине
«Там была братская могила из 300 человек, и я стояла на ее краю», — написала Наталья Ермак, украинский репортер и переводчик The Times. «Мешки с мелом были свалены в яму голыми. Когда-то давно я был другим человеком, тем, кто никогда не знал, как пахнет ветер после того, как он прошел над мертвыми приятным летним днем».
Ермак писал из восточного Донбасса Украины, недалеко от линии фронта войны с Россией, где смерть — это «неизбежная реальность, которая ощущается как воздух в легких».
Наше освещение русско-украинской войны
Она думала, что такие трагедии не последуют за ней на запад — но как только Ермак вернулся в Киев, она узнала, что двоюродный брат ее лучшей подруги погиб в боях на востоке, и что ей скоро придется стоять над другой могилой. .
«Это был знакомый опыт для многих украинцев», — написал Ермак. «Через пять месяцев после начала полномасштабного российского вторжения линии фронта войн мало что значат. Ракетные удары и новости о смертях и потерях пропитали почти все части страны, как яд».
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Афганистан на грани
Через год после того, как американские военные покинули Афганистан, страна оказалась в крайней нужде.
Трудно понять масштабы страданий там сегодня. Несмотря на то, что Запад потратил на развитие более 100 миллиардов долларов, Афганистан оставался одной из беднейших и наиболее зависимых от помощи стран мира. Действия фундаменталистского правительства Талибана в стране, такие как в значительной степени отказ молодым женщинам в образовании и указ, согласно которому женщины должны носить паранджу, могут подорвать глобальную добрую волю и истощить рабочую силу страны, особенно в таких жизненно важных областях, как медицина.
Даже члены правительства выразили недовольство культурной войной, поощряемой Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, особенно те, кто несет ответственность за возрождение несостоявшегося государства.
«Почему мы сами себе создаем проблемы этой рекламой? Просто делайте свою работу, — сказал журналу Times один из талибов, бывший военный командир. — Люди слышат эту рекламу только одежды — никакой реальной работы они не видят».
Когда президент Байден объявил На прошлой неделе, после того как в Кабуле в результате удара беспилотника США был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, он, похоже, преувеличивает роль аль-Завахири в крупных терактах.
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Оливия Ньютон-Джон пела поп-песни в 70-х и 80-х годах и снялась в «Бриолине», одном из самых популярных мюзиклов ее эпохи. Она скончалась в понедельник в возрасте 73 лет.
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Неукротимый пятнистый фонарь
Ученые говорят, что есть только один вариант, когда вы видите пятнистую муху-фонарь в Соединенных Штатах: убить ее на месте.
В течение многих лет официальные лица США призывали людей уничтожать привлекательных и разрушительных насекомых, которые, по мнению ученых, прибыли в страну в 2011 году с партией камней. Но инвазивные насекомые, обитающие в некоторых частях Азии, размножаются в Нью-Йорке и других местах.
Самостоятельные ловцы жуков не могут воссоздать поток мух в фонаре самостоятельно. Но один городской эколог сказал The Times, что фонарные мухи «очень приглашают принять участие». Она надеется, что гражданские истребители привлекут своих представителей к борьбе с вредителями и обратят внимание и на другие инвазивные виды.
Инвазивные вредители живучи. Кролики в Австралии стали экологической и экономической катастрофой после их появления в 19 веке. Ученые убили сотни миллионов из них, внедрив вирус миксомы — самый опасный вирус для позвоночных, — но, как писал Карл Циммер в июне, кролики адаптировались и начали эволюционную гонку вооружений.
Но если жители Нью-Йорка не могут проверить фонарную муху, есть худой конец: они питаются Небесным деревом, жестоким, вонючим захватчиком, с которым у горожан отношения любви-ненависти.
Играй, смотри, все
что ты готовишь
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».