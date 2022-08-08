Брифинг во вторник: новые военные учения Китая возле Тайваня

Китай объявил о новых военных учениях возле Тайваня

Всего через день после завершения своих крупнейших в истории военных учений вблизи Тайваня Китай объявил о новых операциях в регионе.

Это признак того, что Пекин продолжит свое военное давление на Тайвань и может нормализовать свое присутствие на острове, прежде чем постепенно перекрыть доступ к своему воздушному и водному пространству.

Министерство обороны Тайваня заявило, что заметило несколько китайских военных кораблей, которые совершили около 40 боевых вылетов вблизи острова, в том числе 21, которые пересекли неофициальную срединную линию в Тайваньском проливе между островом и материком.