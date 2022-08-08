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Брифинг во вторник: новые военные учения Китая возле Тайваня

9 августа, 2022
Apollinariya Soloveva

Всего через день после завершения своих крупнейших в истории военных учений вблизи Тайваня Китай объявил о новых операциях в регионе.

Это признак того, что Пекин продолжит свое военное давление на Тайвань и может нормализовать свое присутствие на острове, прежде чем постепенно перекрыть доступ к своему воздушному и водному пространству.

Министерство обороны Тайваня заявило, что заметило несколько китайских военных кораблей, которые совершили около 40 боевых вылетов вблизи острова, в том числе 21, которые пересекли неофициальную срединную линию в Тайваньском проливе между островом и материком.

фон: Пекин назвал военные учения наказанием за визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе. Но они также служили предупреждением союзным странам, таким как Япония, и служили учениями при возможном нападении.

контекст: Си Цзиньпин, самый влиятельный китайский лидер за многие поколения, ясно дал понять, что считает объединение Тайваня и Китая главной целью. Он также стремится проецировать образ власти на съезд Коммунистической партии, намеченный на осень, где он, как ожидается, будет назначен на третий срок.

Связанный: Когда тайваньский демократический активист был заключен в тюрьму в Китае, его жена привлекла международное внимание к его бедственному положению.

«Там была братская могила из 300 человек, и я стояла на ее краю», — написала Наталья Ермак, украинский репортер и переводчик The Times. «Мешки с мелом были свалены в яму голыми. Когда-то давно я был другим человеком, тем, кто никогда не знал, как пахнет ветер после того, как он прошел над мертвыми приятным летним днем».

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Ермак писал из восточного Донбасса Украины, недалеко от линии фронта войны с Россией, где смерть — это «неизбежная реальность, которая ощущается как воздух в легких».

Она думала, что такие трагедии не последуют за ней на запад — но как только Ермак вернулся в Киев, она узнала, что двоюродный брат ее лучшей подруги погиб в боях на востоке, и что ей скоро придется стоять над другой могилой. .

«Это был знакомый опыт для многих украинцев», — написал Ермак. «Через пять месяцев после начала полномасштабного российского вторжения линии фронта войн мало что значат. Ракетные удары и новости о смертях и потерях пропитали почти все части страны, как яд».

Другие военные новости:

Через год после того, как американские военные покинули Афганистан, страна оказалась в крайней нужде.

Трудно понять масштабы страданий там сегодня. Несмотря на то, что Запад потратил на развитие более 100 миллиардов долларов, Афганистан оставался одной из беднейших и наиболее зависимых от помощи стран мира. Действия фундаменталистского правительства Талибана в стране, такие как в значительной степени отказ молодым женщинам в образовании и указ, согласно которому женщины должны носить паранджу, могут подорвать глобальную добрую волю и истощить рабочую силу страны, особенно в таких жизненно важных областях, как медицина.

Даже члены правительства выразили недовольство культурной войной, поощряемой Министерством поощрения добродетели и предотвращения порока, особенно те, кто несет ответственность за возрождение несостоявшегося государства.

«Почему мы сами себе создаем проблемы этой рекламой? Просто делайте свою работу, — сказал журналу Times один из талибов, бывший военный командир. — Люди слышат эту рекламу только одежды — никакой реальной работы они не видят».

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Когда президент Байден объявил На прошлой неделе, после того как в Кабуле в результате удара беспилотника США был убит лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири, он, похоже, преувеличивает роль аль-Завахири в крупных терактах.

Нынешняя технология искусственного интеллекта на самом деле не обладает сознанием, и она не может создавать роботов, которые могут выражать эмоции, говорить или глушить звуки пуль, как человек. Но это может ввести людей в заблуждение, пишет мой коллега Кидд Мец.

Оливия Ньютон-Джон пела поп-песни в 70-х и 80-х годах и снялась в «Бриолине», одном из самых популярных мюзиклов ее эпохи. Она скончалась в понедельник в возрасте 73 лет.

Ученые говорят, что есть только один вариант, когда вы видите пятнистую муху-фонарь в Соединенных Штатах: убить ее на месте.

В течение многих лет официальные лица США призывали людей уничтожать привлекательных и разрушительных насекомых, которые, по мнению ученых, прибыли в страну в 2011 году с партией камней. Но инвазивные насекомые, обитающие в некоторых частях Азии, размножаются в Нью-Йорке и других местах.

Самостоятельные ловцы жуков не могут воссоздать поток мух в фонаре самостоятельно. Но один городской эколог сказал The Times, что фонарные мухи «очень приглашают принять участие». Она надеется, что гражданские истребители привлекут своих представителей к борьбе с вредителями и обратят внимание и на другие инвазивные виды.

Инвазивные вредители живучи. Кролики в Австралии стали экологической и экономической катастрофой после их появления в 19 веке. Ученые убили сотни миллионов из них, внедрив вирус миксомы — самый опасный вирус для позвоночных, — но, как писал Карл Циммер в июне, кролики адаптировались и начали эволюционную гонку вооружений.

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Но если жители Нью-Йорка не могут проверить фонарную муху, есть худой конец: они питаются Небесным деревом, жестоким, вонючим захватчиком, с которым у горожан отношения любви-ненависти.

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