Брифинг во вторник — The New York Times

Войска США могут быть переброшены в Восточную Европу
Пентагон объявил вчера, что он привел 8500 военнослужащих США в «высокую боевую готовность» для их возможного развертывания в Восточной Европе, поскольку НАТО и Соединенные Штаты готовятся к возможному вторжению России в Украину. Представитель Пентагона Джон Ф.
Кирби сказал, что большая часть из 8500 солдат будет участвовать в силах реагирования НАТО, которые могут быть задействованы в ближайшее время. Представители министерства обороны заявили, что оставшийся персонал будет частью специального ответа США на углубляющийся кризис и, вероятно, предоставит гарантии союзникам США в Восточной Европе, которые опасались, что планы России в отношении Украины распространятся на страны Балтии и другие страны НАТО. Оно называется восточным крылом.
Администрация Байдена продолжает настаивать на том, что США не намерены воевать с Россией по этому вопросу. Поскольку Украина не является членом НАТО, альянс не обязан своим договором защищать Украину. Но наращивание российских войск на границе с Украиной и ответные действия НАТО тем не менее породили призрак войны, которая может обостриться и расшириться.
НАТО: Некоторые государства-члены переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, чтобы успокоить союзников в регионе, поскольку Великобритания присоединилась к Соединенным Штатам, отдав приказ семьям дипломатов покинуть Украину, сославшись на «растущую угрозу со стороны России».
ВОЗ говорит, что Омикрон может привести к «стабилизации»
Доктор Ханс Клюге, главный представитель ВОЗ в Европе, сказал, что быстрое распространение омикронного варианта коронавируса дает «разумные надежды на стабилизацию и нормализацию» в ближайшие месяцы благодаря естественному иммунитету через инфекцию, а также вакцинации. Заявление было опубликовано вчера.
Однако д-р Клюге предупредил, что странам еще слишком рано ослаблять бдительность, поскольку в мире так много непривитых людей. «Пандемия еще не закончилась, но я надеюсь, что мы сможем завершить фазу чрезвычайной ситуации в 2022 году и устранить другие угрозы для здоровья, которые срочно требуют нашего внимания», — написал доктор Клюге, добавив: «Слишком рано расслабляться».
Пока медсестры и врачи по всему миру борются со случаями Омикрона, биологи-эволюционисты ведут собственную борьбу: выясняют, как появился вариант. Предыдущие варианты отличались от оригинальной уханьской версии коронавируса десятком или двумя мутациями. Омикрон содержит 53-13 из которых редко, если вообще встречаются, у других коронавирусов.
Глобальные тренды: Соединенные Штаты сообщили о неуклонном снижении числа случаев заболевания за последнюю неделю, в среднем до 690 000 новых случаев в день в воскресенье. Ситуация в Западной Европе, похоже, стабилизируется, в то время как в Восточной Европе продолжают наблюдаться внезапные всплески.
Вот последние обновления и карты для пандемии.
В других разработках:
Армия захватила власть в Буркина-Фасо
Вчера армия захватила власть в Буркина-Фасо, свергнув демократически избранного президента Роша Марка Кристиана Каборе после того, как повстанцы ворвались в его дом. Это последний из серии военных переворотов в странах Африки к югу от Сахары, пытающихся остановить растущую волну исламистского насилия.
Каборе возглавляет Буркина-Фасо, бедную и не имеющую выхода к морю страну с населением 21 миллион человек в Западной Африке, с 2015 года. Но он сталкивается с растущей критикой со стороны солдат и гражданских лиц из-за неспособности его правительства остановить нападения боевиков, которые дестабилизировали большую часть Буркина-Фасо. , что приводит к его смещению. 1,4 миллиона человек и только в прошлом году стали причиной 2000 смертей.
О перевороте по государственному телевидению сообщил офицер с новым лицом, который сказал, что армия приостановила действие конституции и распустила правительство, а также закрывает границы Буркина-Фасо до дальнейшего уведомления. Подполковник Пол Генри Сандауго Дамиба, главнокомандующий, был представлен как новый лидер страны.
Кабори: Пресс-секретарь не указал местонахождение президента, сообщив лишь, что он арестован «без кровопролития» вместе с другими гражданскими лидерами и содержится «в надежном месте». Но были признаки того, что президенту, которому был объявлен импичмент, было нелегко.
последние новости
вокруг света
Уэльские горные пони являются древним источником местной гордости и привязанности, и многие из их традиционных ролей исчезли. Новая инициатива направлена на обеспечение их дальнейшего выживания.
искусства и идеи
поп-музыка Диснея
Саундтрек к фильму Диснея «Encanto» во второй раз занял первое место в чарте лучших альбомов Billboard. Если вы не живете с маленькими детьми, это может стать неожиданностью. Если бы вы это сделали, вы могли бы задаться вопросом: «Только дважды?»
«Энканто» — анимационный фильм о колумбийской семье, обладающей магическими способностями, на музыку Лин-Мануэля Миранды. Это классические диснеевские песни, смешанные с латиноамериканскими и бродвейскими музыкальными стилями и хип-хопом.
Путь один «Мы не говорим о Бруно,» который недавно занял четвертое место в чарте Billboard Hot 100 — выше, чем хит «Let It Go» из «Frozen». TikTok помог, люди поют или исполняют моменты песни для миллионов зрителей.
«Я могу смотреть TikTok весь день», — сказал The Times один из режиссеров фильма Джаред Буш. «Каждый находит свою точку входа, будь то конкретный момент или динамичный персонаж. В этом есть что-то для каждого, и, честно говоря, это просто восхитительно».
Играй, смотри, все
что ты готовишь
Последний выпуск «The Daily» посвящен паралимпийке Марике Вервурт, которую усыпили в Бельгии.
Том Райт-Персанти написал книгу «Искусство и идеи сегодня». Вы можете связаться с Наташей и командой по адресу [email protected].
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».