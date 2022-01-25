Брифинг во вторник — The New York Times

Войска США могут быть переброшены в Восточную Европу

Пентагон объявил вчера, что он привел 8500 военнослужащих США в «высокую боевую готовность» для их возможного развертывания в Восточной Европе, поскольку НАТО и Соединенные Штаты готовятся к возможному вторжению России в Украину. Представитель Пентагона Джон Ф.

Кирби сказал, что большая часть из 8500 солдат будет участвовать в силах реагирования НАТО, которые могут быть задействованы в ближайшее время. Представители министерства обороны заявили, что оставшийся персонал будет частью специального ответа США на углубляющийся кризис и, вероятно, предоставит гарантии союзникам США в Восточной Европе, которые опасались, что планы России в отношении Украины распространятся на страны Балтии и другие страны НАТО. Оно называется восточным крылом.

Администрация Байдена продолжает настаивать на том, что США не намерены воевать с Россией по этому вопросу. Поскольку Украина не является членом НАТО, альянс не обязан своим договором защищать Украину. Но наращивание российских войск на границе с Украиной и ответные действия НАТО тем не менее породили призрак войны, которая может обостриться и расшириться.

НАТО: Некоторые государства-члены переводят свои силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу, чтобы успокоить союзников в регионе, поскольку Великобритания присоединилась к Соединенным Штатам, отдав приказ семьям дипломатов покинуть Украину, сославшись на «растущую угрозу со стороны России».