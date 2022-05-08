Брифинг в понедельник: давление России в преддверии праздника

Ли, главный организатор подавления антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году, планирует протолкнуть законы о государственной измене, отделении, подстрекательстве к мятежу и подрывной деятельности, а также искоренить критиков на государственной службе. Он унаследовал город, который был приручен и покорен: радикальные законы о национальной безопасности, введенные два года назад, подавили инакомыслие, уничтожили свободную прессу, а критиков отправили за решетку или отправили в изгнание.

Он также столкнется с осажденным городом с одними из самых суровых в мире ограничений, связанных с пандемией. Экономика сокращается, безработица растет, и все больше и больше людей покидают город, ставя под угрозу его положение в качестве мирового финансового центра.

контекст: Пекин всегда позволял ему почувствовать, кто ему нужен на первом месте, хотя в прошлом это делалось более тонко. На этот раз Китай устранил любое подобие конкуренции и нейтрализовал продемократический лагерь новыми избирательными правилами и законом о национальной безопасности.

цитируемый: «Даже в Иране конкуренция за премьер-министра больше, — сказал один эксперт.