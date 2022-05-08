Брифинг в понедельник: давление России в преддверии праздника

доброе утро. Мы освещаем национальный праздник России, нового лидера Гонконга и указ талибов, направленный против женщин.
Ли, главный организатор подавления антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году, планирует протолкнуть законы о государственной измене, отделении, подстрекательстве к мятежу и подрывной деятельности, а также искоренить критиков на государственной службе. Он унаследовал город, который был приручен и покорен: радикальные законы о национальной безопасности, введенные два года назад, подавили инакомыслие, уничтожили свободную прессу, а критиков отправили за решетку или отправили в изгнание.
Он также столкнется с осажденным городом с одними из самых суровых в мире ограничений, связанных с пандемией. Экономика сокращается, безработица растет, и все больше и больше людей покидают город, ставя под угрозу его положение в качестве мирового финансового центра.
контекст: Пекин всегда позволял ему почувствовать, кто ему нужен на первом месте, хотя в прошлом это делалось более тонко. На этот раз Китай устранил любое подобие конкуренции и нейтрализовал продемократический лагерь новыми избирательными правилами и законом о национальной безопасности.
цитируемый: «Даже в Иране конкуренция за премьер-министра больше, — сказал один эксперт.
Новые ограничения для афганских женщин
В субботу талибы издали указ, согласно которому женщины должны прикрываться с головы до ног в общественных местах. Этот шаг расширяет обременительную цепь ограничений Талибана в отношении женщин, которая накладывает почти все аспекты общественной жизни, включая трудоустройство, образование, поездки и депортацию.
Паранджа является предпочтительной одеждой, но Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока, которое заменило Министерство по делам женщин в предыдущем правительстве, не требует ношения паранджи до тех пор, пока женщина носит хиджаб.
Невыполнение этого требования может привести к тюремному заключению главы семьи мужского пола. Относительно небольшое число женщин, которым по-прежнему разрешалось занимать рабочие места, могли быть уволены, если они не подчинялись указу.
Дата: Талибы требовали паранджу, которая оставляет видимыми только руки и ноги женщины и включает в себя пришитую сетку для лица, когда они правили большей частью Афганистана с 1996 по 2001 год.
Ид: Для многих афганцев окончание Рамадана продемонстрировало несоответствие между обещанием мира, которое многие себе представляли, и реалиями окончания войны.
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Азия
Луи Видерб, французский генерал, помог сформировать бывшую столицу Сенегала, а также руководил жестокими военными кампаниями в Западной Африке. Теперь город разделен по поводу того, что делать с его бронзовой статуей, которая стоит на центральной площади уже более века.
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Предложение поддержать. В знак солидарности с Украиной накануне важного российского военного праздника первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Западную Украину. Канадский лидер Джастин Трюдо также совершил необъявленную поездку в киевский пригород Ирбин.
король под
Элвис Пресли никогда не давал концертов в Австралии, но это не помешало десяткам тысяч людей прославить его жизнь и выступить на ежегодном фестивале примерно в пяти часах езды от Сиднея.
В течение почти 30 лет «Элви» — множественное число Элвиса, по крайней мере, на самом большом фестивале Элвиса в Южном полушарии — стирало грань между фанатами и подражателями. В этом году, после пандемического перерыва, помпадур и костюмов для отдыха было больше, чем кто-либо мог сосчитать: обычно на радость приходит около 25 000 человек.
«Это позволяет нам забыть обо всем», — сказала 61-летняя Джина Викар, владелица малого бизнеса из Мельбурна, которая посетила фестиваль с десятками друзей. «Со всем, через что мы прошли и через что сейчас проходит мир, здорово видеть всю эту радость».
Есть дисплеи и стразы, солнцезащитные очки в золотой оправе и Abbey Mountains. «Фестиваль стал национальным достоянием, демонстрируя, как австралийцы склонны делать так много вещей: вместе, с самоотверженным юмором и обильным количеством алкоголя», — написал Дэмиен Кейв, глава офиса в Сиднее.
Прочтите личный отчет Дэмиена о поездке на фестиваль, здесь.
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