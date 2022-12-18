Брифинг в понедельник: победа Аргентины

Аргентина выигрывает чемпионат мира
Это был самый экстраординарный финал чемпионата мира в истории. И Лионель Месси, который Сыграйте решающий матчв центре победы Аргентины.
35-летний Месси подтвердил свое заявление о том, что он является величайшим игроком, когда-либо игравшим в футбол. В том, что, по его словам, станет его последним матчем на чемпионате мира и его первой победой на чемпионате мира, Месси забил два из трех голов команды, а также первый гол в серии пенальти.
Аргентина забила Два гола в первом тайме, поскольку Франция казалась расслабленной и неуверенной. тогда, Килиан Мбаппе Он бросается вперед. Менее чем за две минуты он забил голы подряд во втором периоде, сравняв счет.
В дополнительное время Месси забил свой второй гол в матче: Аргентина 3:2. Затем Мбаппе забил с пенальти и сравнял счет 3:3. Команды вышли на перестрелку. Аргентина выиграла серию пенальти со счетом 4:2, а болельщики на стадионе расплакались от радости и печали.
Особенности: Смотреть Все 12 голов.
Мбаппе: 23-летняя французская звезда Первый мужчина с 1966 года Забить три гола в финале чемпионата мира. выиграл в Золотая туфлякоторый достается лучшему бомбардиру турнира.
Месси: он Он покинул Аргентину в 13:00. жил в тени Диего Марадона, который в последний раз поднимал Кубок мира для Аргентины 36 лет назад. Теперь страна безоговорочно приняла своего родного сына. Он был награжден Золотым мячом как лучший игрок турнира.
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Но в последние десятилетия язык столкнулся с двойной угрозой со стороны политики и стремления к экономическому процветанию. Урду — язык, на котором широко говорят в заклятом враге Индии Пакистане, — теперь считается иностранным. Родители все чаще отдают своих детей в школы, где преподают английский или другие индейские языки, более подходящие для рынка труда.
Тем не менее, более 300 000 человек Отпразднуйте стих урду во время трехдневного фестиваля в Нью-Дели в этом месяце. Собрание, Фестиваль поэзии Джашена Рахта, стало свидетельством выживания урду как основного языка романтического выражения в песнях и фильмах на хинди, которые во многом опираются на поэзию урду.
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