Аргентина выигрывает чемпионат мира

Это был самый экстраординарный финал чемпионата мира в истории. И Лионель Месси, который Сыграйте решающий матчв центре победы Аргентины.

35-летний Месси подтвердил свое заявление о том, что он является величайшим игроком, когда-либо игравшим в футбол. В том, что, по его словам, станет его последним матчем на чемпионате мира и его первой победой на чемпионате мира, Месси забил два из трех голов команды, а также первый гол в серии пенальти.

Аргентина забила Два гола в первом тайме, поскольку Франция казалась расслабленной и неуверенной. тогда, Килиан Мбаппе Он бросается вперед. Менее чем за две минуты он забил голы подряд во втором периоде, сравняв счет.

В дополнительное время Месси забил свой второй гол в матче: Аргентина 3:2. Затем Мбаппе забил с пенальти и сравнял счет 3:3. Команды вышли на перестрелку. Аргентина выиграла серию пенальти со счетом 4:2, а болельщики на стадионе расплакались от радости и печали.