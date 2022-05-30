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Брифинг в понедельник — The New York Times

30 мая, 2022
Apollinariya Soloveva

Вчера украинские солдаты начали контратаку в Херсоне, главном городе, который Россия использовала в качестве плацдарма для операций на юге Украины. Украинские силы пытались помешать попыткам России вторгнуться и изолировать стратегический сектор восточной Украины. Следите за последними новостями с войны.

Объявляя украинскую контратаку — «Стой, Херсон, мы идем!» Подписывая то, что может стать новой главой в войне геополитического, экономического и гуманитарного значения, военные заявили вчера утром в Twitter.

В последние недели российские войска, испытывая сильное давление и неся большие потери по мере продвижения в восточную часть Донбасса, сосредоточили свои усилия на укреплении оборонительных позиций на юге. Было непонятно, готовы ли они к украинской контратаке.

моральное строительство: Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил северо-восток страны, недалеко от Харькова, где похвалил вооруженные силы за успехи в вытеснении россиян с окраин города. Харьков месяцами подвергался бомбардировкам, в результате которых погибло много мирных жителей и вынудили десятки тысяч бежать, и снова подвергся бомбардировке через несколько часов после отъезда.

В других новостях с войны:

Президент Байден отправился в Овальди, штат Техас, с первой леди Джилл Байден, чтобы посетить мемориал возле начальной школы Робба, где на прошлой неделе были убиты 19 детей и два учителя.

Менее двух недель назад пара почтила минутой молчания возле места расистской бойни в супермаркете в Буффало. Частота стрельбы спровоцировала новый раунд переговоров о мерах по контролю над оружием в Конгрессе, и некоторые либеральные штаты, включая Нью-Йорк и Калифорнию, принимают более строгие законы о контроле над оружием.

Вчера Министерство юстиции заявило, что рассмотрит реакцию правоохранительных органов на массовую стрельбу в Овальди. Продолжительный ответ пришел, несмотря на то, что некоторые дети в классах звонили в службу 911 за помощью, поднимая вопросы о том, можно ли было бы спасти жизни, если бы власти действовали раньше.

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Двухпартийный подход: После Овальди республиканцы заявили, что хотят что-то сделать, по крайней мере, в отношении школьной безопасности и проблем психического здоровья. Демократы призывают, по крайней мере, ужесточить проверку биографии оружейных выставок и онлайн-базаров. Многие демократы считают, что Конгресс должен пойти дальше.

Два кандидата против истеблишмента, левый Густаво Петро и правый популист Родольфо Эрнандес, вчера заняли первые места на президентских выборах в Колумбии, нанеся тяжелый удар по доминирующему консервативному политическому классу. Эти двое будут соревноваться во втором туре 19 июня.

Выборы обещают стать одними из самых важных в истории страны. На кону: экономическая модель страны, демократическая целостность и средства к существованию миллионов людей, оказавшихся за чертой бедности. Колумбия всегда была самым сильным союзником США в регионе: Петро призвал к перезагрузке двусторонних отношений, включая пересмотр торгового соглашения.

Победа Петро станет переломным моментом для одного из самых политически консервативных обществ Латинской Америки. Его восхождение отражает не только сдвиг влево в Латинской Америке, но и антипрезидентский пыл, который набирает силу по мере того, как пандемия усугубляет бедность и неравенство.

В цифрах: После подсчета более 99 процентов голосов в воскресенье вечером Петро получил более 40 процентов голосов. Эрнандес набрал более 28% голосов, неожиданно заняв второе место, опередив кандидата от консервативного истеблишмента Федерико Гутьерреса, который в бюллетенях занял второе место.

Сегодня легко забыть, что когда-то таксофоны были неотъемлемой частью повседневной жизни жителей Нью-Йорка; В 1978 году таксофон на Пенсильванском вокзале в Нью-Йорке был самым загруженным в Соединенных Штатах: в среднем звонили 5500 раз в месяц.

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После того, как на этой неделе были завершены усилия по удалению последних экземпляров с улиц Нью-Йорка, репортеры The Times просмотрели наши архивы в поисках историй и фотографий вездесущего скромного телефона-автомата. Одна из классических историй 1966 года о двух украденных шимпанзе начиналась так: «Тарзан и Джейн были найдены вчера рано утром в телефонной будке в Бруклине».

Предстоящие месяцы обещают стать самым обычным летом за многие годы — даже если все не вернется на круги своя.

Может быть, вы думаете о летних каникулах. Не думайте, что старые модели путешествий обязательно сохранятся. Полеты могут быть сложнее, чем вы помните, а дома на пляже могут быть сложнее в одних местах и ​​проще в других.

Все еще решаете, куда пойти? The Times выпускает серию статей «Велосипедное лето» с репортажами о Ванкувере, Британская Колумбия; Вермонт. Аляска. Гавайи. 150-мильное путешествие из Италии в Хорватию; И семь городов по всему миру, которые интересно исследовать на велосипеде.

Если вы остаетесь дома, вот несколько рекомендаций по приготовлению шашлыка и приготовлению блюд, которые можно приготовить заранее. Таким образом, вам не нужно будет работать на кухне, пока все веселятся. Лучшее приготовление еды — это пикник, и у нашего обозревателя рецептов Дэвида Танниса есть много советов.

И если все, что вы действительно хотите сделать, это погрузиться в отличный фильм или отличную книгу, мы обеспечим вас. Вот список The Times из 101 самого интригующего фильма сезона и руководство нашего коллеги по книжному столу по летнему чтению. В этом сезоне у них есть 88 книг, в том числе триллеры, историческая фантастика, любовные романы и кулинарные книги.

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