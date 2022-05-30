Брифинг в понедельник — The New York Times

Украина атакует юг

Вчера украинские солдаты начали контратаку в Херсоне, главном городе, который Россия использовала в качестве плацдарма для операций на юге Украины. Украинские силы пытались помешать попыткам России вторгнуться и изолировать стратегический сектор восточной Украины. Следите за последними новостями с войны.

Объявляя украинскую контратаку — «Стой, Херсон, мы идем!» Подписывая то, что может стать новой главой в войне геополитического, экономического и гуманитарного значения, военные заявили вчера утром в Twitter.

В последние недели российские войска, испытывая сильное давление и неся большие потери по мере продвижения в восточную часть Донбасса, сосредоточили свои усилия на укреплении оборонительных позиций на юге. Было непонятно, готовы ли они к украинской контратаке.

моральное строительство: Вчера президент Украины Владимир Зеленский посетил северо-восток страны, недалеко от Харькова, где похвалил вооруженные силы за успехи в вытеснении россиян с окраин города. Харьков месяцами подвергался бомбардировкам, в результате которых погибло много мирных жителей и вынудили десятки тысяч бежать, и снова подвергся бомбардировке через несколько часов после отъезда.