Брифинг в понедельник — The New York Times

Россия ищет рекрутов для войны в Украине
Российские силы отчаянно нуждаются в новых солдатах. Правительство уже использует то, что некоторые аналитики называют «скрытой мобилизацией», чтобы набирать новых рекрутов, не прибегая к политически рискованной национальной вербовке. «У России проблемы с вербовкой и мобилизацией, — сказал Камиль Галев, аналитик, специализирующийся на России. «Это в основном отчаяние, чтобы заставить больше мужчин использовать любые возможные средства».
Чтобы восполнить дефицит, Кремль рассчитывает на бедных Этнические меньшинства, украинцы из сепаратистских регионов, наемники и воинские части Национальной гвардии для ведения войны. Волонтеры обещали огромные денежные поощрения. Но аналитики высказывают сомнения относительно того, как долго Россия сможет продолжать свое наступление на Украине без общественной мобилизации.
На данный момент отказ от вербовки взрослых мужчин позволяет Кремлю поддерживать иллюзию того, что война является ограниченной «специальной военной операцией», сводя при этом к минимуму риск негативной реакции общественности, которая привела к окончанию прошлых российских военных катастроф, таких как та, что произошла в Афганистан и Первая чеченская война.
Травмы: Количество убитых и раненых на поле боя — тайна, скрытая от обеих сторон. Британская армия недавно оценила число погибших русских в 25 000 человек с десятками тысяч раненых из 300 000 сил вторжения, включая подразделения поддержки.
В других новостях с войны:
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Взяв под свой контроль Луганскую область, российская армия обратила внимание на соседнюю Донецкую область.
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Бритни Гренье, игрок WNBA, задержанный в России по обвинению в употреблении наркотиков с февраля, был удостоен чести своих товарищей по футболу вчера во время Матча всех звезд NBA в Чикаго.
Политическая нестабильность в Шри-Ланке усугубляется
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и премьер-министр Ранил Викремесингхе скрываются после массовых протестов, охвативших столицу Коломбо в эти выходные. Другие официальные лица заявили, что эти двое планировали уйти в отставку, и было неясно, кто управляет страной. Аналитики говорят, что тот, кто возьмет на себя ответственность, столкнется с кризисом, унаследованным от истощенной экономики и истощенных и разгневанных людей.
Лидеры оппозиции потребовали раскрыть намерения Раджапаксы: действительно ли он уйдет в отставку или его молчание является признаком того, что он взвешивает свои варианты для затяжной борьбы. Дискуссии о том, кто станет его преемником, также начали обретать форму, поскольку спикер парламента рассматривал возможный вариант временного президента.
Нисходящая спираль в Шри-Ланке происходила на фоне глобальной нестабильности. После российского вторжения в Украину и последовавших за этим экономических санкций против Москвы большая часть мира пострадала от инфляции, высоких цен на энергоносители и нехватки продовольствия. Еще до этого пандемия нарушила цепочку поставок.
Посмотреть: Здание британской колониальной эпохи, которое служило официальной резиденцией Раджапакса, стало де-факто бесплатным музеем. Группа посетителей заполнила холлы и лестничные клетки, и активисты призвали людей посетить другие крупные комплексы, которые они захватили: офисы президента и резиденцию премьер-министра.
Американский военный подрядчик подал заявку на покупку Pegasus
Руководители американского военного подрядчика L3Harris в последние месяцы посетили Израиль, пытаясь купить NSO Group. Хакерская компания была занесена в черный список правительством США за использование своего шпионского ПО Pegasus для взлома телефонов политических лидеров, правозащитников и журналистов.
Руководители заявили на переговорах в Израиле, что представители американской разведки тайно поддержали планы по покупке NSO. Но чиновники Белого дома заявили, что были в ярости, когда узнали о переговорах, и что любая попытка американских оборонных фирм купить компанию, внесенную в черный список, встретит серьезное сопротивление. Тогда L3Harris сказала, что сорвала ее планы.
Остаются вопросы о том, надеялись ли части правительства США контролировать мощное шпионское ПО NSO под руководством США. Это также оставило шаткую судьбу NSO, чья технология была инструментом израильской внешней политики, даже несмотря на то, что компания стала объектом резкой критики за то, как правительства используют шпионское ПО против своих граждан.
контекст: Этот эпизод стал последней стычкой в продолжающейся битве между странами за контроль над некоторыми из самых мощных в мире кибероружий и раскрывает некоторые из встречных ветров, с которыми сталкивается коалиция стран, включая Соединенные Штаты под управлением администрации Байдена, когда они пытаются обуздать на прибыльном мировом рынке сложного коммерческого шпионского ПО.
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во всем мире
Fashion Africa, историческая выставка в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, показывает влияние африканской модной сцены.
«Не существует ни единой африканской эстетики, ни африканской моды как единой идентифицируемой монокультуры», — сказала Кристин Чисинска, старший куратор отдела африканской моды и моды диаспоры. Вместо этого выставка фокусируется на панафриканском духе, который поддерживают многие дизайнеры и художники континента. «Он фокусируется на изобилии, а не на недостатке», — добавила она.
искусства и идеи
Советы по выживанию в путешествии
«За два десятилетия полетов не было такого стресса, как сейчас», — пишет Кристи Квирбел, бортпроводник-ветеран. Она пишет: «Исторически лето всегда было трудным временем для полетов, но этим летом все намного хуже». Главное — путешествовать с умом. Все ее советы читайте здесь.
Всегда брейтесь прямо. Таким образом, если вы опоздаете, вам не придется беспокоиться о том, чтобы успеть на следующий рейс. Если вы не можете избежать звонка, не заказывайте самую короткую пересадку: часовой пересадки уже недостаточно. В большинстве случаев три часа безопасны.
Брейтесь как можно раньше в течение дня. Первые рейсы дня редко отменяются. Грозы усиливаются по мере того, как день становится теплее, летные экипажи достигают своих пределов миссии в конце дня, а трафик в загруженных аэропортах увеличивается. Если ваш ранний рейс отменен, у вас будет больше возможностей перебронировать другой рейс.
Дважды подумайте о самой низкой цене. Если вы купите самые дешевые места, вы не сможете сидеть с семьей. Также имейте в виду, что если распродажа авиабилетов увеличится, и никто не захочет уступить свое место, первой будет шокирована семья, сэкономившая несколько долларов с помощью веб-сайта со скидками.
Принеси куртку. Вот секрет для бортпроводников: иногда мы намеренно держим самолет холодным. Людям с воздушной болезнью жара усугубляет ситуацию. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь использовал эти больничные мешки.
Для большего: Вот что нужно знать, если ваша сумка не будет доставлена вовремя.
Играй, смотри, все
что ты готовишь
Вот и все на сегодняшнем брифинге. Спасибо, что присоединились ко мне. — Наташа
Примечание: финансовый репортер Джо Ренисон присоединится к The Times, чтобы освещать события. Рынки и торговля.
Последний выпуск The Daily рассказывает об отставке Бориса Джонсона.
Вы можете связаться с Наташей и командой по адресу [email protected].
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