Брифинг в понедельник — The New York Times

Россия ищет рекрутов для войны в Украине

Российские силы отчаянно нуждаются в новых солдатах. Правительство уже использует то, что некоторые аналитики называют «скрытой мобилизацией», чтобы набирать новых рекрутов, не прибегая к политически рискованной национальной вербовке. «У России проблемы с вербовкой и мобилизацией, — сказал Камиль Галев, аналитик, специализирующийся на России. «Это в основном отчаяние, чтобы заставить больше мужчин использовать любые возможные средства».

Чтобы восполнить дефицит, Кремль рассчитывает на бедных Этнические меньшинства, украинцы из сепаратистских регионов, наемники и воинские части Национальной гвардии для ведения войны. Волонтеры обещали огромные денежные поощрения. Но аналитики высказывают сомнения относительно того, как долго Россия сможет продолжать свое наступление на Украине без общественной мобилизации.

На данный момент отказ от вербовки взрослых мужчин позволяет Кремлю поддерживать иллюзию того, что война является ограниченной «специальной военной операцией», сводя при этом к минимуму риск негативной реакции общественности, которая привела к окончанию прошлых российских военных катастроф, таких как та, что произошла в Афганистан и Первая чеченская война.