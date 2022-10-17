Брифинг в понедельник — The New York Times

Хаотичный русский проект
Россия, отчаянно стремящаяся укрепить свою оборону на Украине, отправляет в бой тысячи новых, необученных солдат. Неизбежно, что некоторые новобранцы уже были убиты или арестованы, что вызвало еще более жесткую критику мобилизационных усилий, объявленных в прошлом месяце, которые с самого начала считались беспорядком.
Президент России Владимир Путин подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что 16 тысяч призывников уже отправлены в боевые части, некоторые из них прошли пяти-десятидневную подготовку. Новобранцы были очень нужны, сказал он, учитывая, что фронт в Украине простирается почти на 700 миль, добавив, что там продолжится обучение.
Военные аналитики говорят, что российские военные пытаются сбалансировать две цели: развернуть достаточно войск, чтобы остановить недавнее наступление Украины, и восстановить сухопутные войска, разрушенные за восемь месяцев войны. Признак крайнего хаоса появился в субботу, когда двое мужчин из бывшей советской страны открыли огонь по российскому тренировочному лагерю, убив 11 добровольцев.
Аналитика: «Они в лучшем случае дают им основы, в худшем — ничего и бросают в бой, предполагая, что эти ребята — просто пушечное мясо», — сказал Уильям Олберки, директор программы контроля над вооружениями в Международном институте стратегических исследований. Лондонская исследовательская организация.
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Обращение Си Цзиньпина
Си Цзиньпин вчера защищал свое жесткое правление, представляя себя китайской элите лидером, чья жесткая политика спасла нацию от бедствий пандемии коронавируса, и теперь он сосредоточен на обеспечении подъема Китая на фоне растущих глобальных угроз. Си готовится претендовать на новаторский третий срок в качестве лидера страны в конце недельного съезда Коммунистической партии.
В своем вступительном докладе Си назвал крупными победами подавление партией коррумпированных чиновников, очистку окружающей среды и подавление антиправительственных протестов в Гонконге. Он охарактеризовал внешнюю политику Китая как ряд успехов в отражении западного «запугивания» и протекционизма, очевидно имея в виду разногласия по поводу прав человека и технологий, а также претензии Пекина на Тайвань.
Си совместил свою похвалу с мрачным предупреждением о том, что Китай должен поддержать партию, чтобы иметь дело с миром, который он изображает как все более неспокойный и враждебный. И хотя он не назвал Соединенные Штаты по имени, его недоверие к другой сверхдержаве мира послужило безошибочным фоном для этого совета.
Ноль Ковид: Си не пошел на уступки критикам карантина, массовых тестов и навязчивой слежки, утверждая, что эта политика и доминирование партии почти во всех аспектах повседневной жизни — это то, что необходимо для защиты 1,4 миллиарда человек в Китае.
Массовые протесты во Франции.
Вчера в Париже десятки тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против роста стоимости жизни на фоне все более напряженной политической атмосферы, отмеченной забастовками на нефтеперерабатывающих заводах и атомных электростанциях. Хотя митинги были запланированы до забастовок, левые партии, организовавшие протесты, заявили, что надеются использовать их для усиления давления на правительство.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с недовольством по поводу нехватки заправочных станций в сочетании с забастовками рабочих и ожесточенной оппозицией в Национальном собрании, самом могущественном парламенте страны, который может попытаться свергнуть его правительство на этой неделе. Спорный законопроект о бюджете.
Инфляция во Франции превысила 6 процентов, что привело к росту цен на основные товары, такие как мясо и макаронные изделия. Летом парламент принял пакет мер по снижению инфляции, но он не полностью компенсировал высокие затраты на энергоносители, которые растут из-за войны на Украине.
удары: Рабочие нефтеперерабатывающих заводов ратовали за повышение заработной платы в соответствии с инфляцией, а также за увеличение доли растущей прибыли энергетических гигантов. Но их требования нашли отклик далеко за пределами нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего атомные станции и железнодорожники либо прекратили работу, либо планировали это сделать.
Связанный: Макрон пообещал «новую эру», когда его переизбрали в апреле, но новые ограничения его власти и последовательные кризисы отодвинули это изменение от повестки дня, написал Роджер Коэн, глава нашего офиса в Париже.
последние новости
во всем мире
Российские боевики продают войну. Высокобюджетные съемки, такие как «Гранит», «Турист» и «Солнцепек», призваны прославить работу Группы Вагнера, российской частной военной организации, имеющей тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Эти фильмы нацелены на страны, в которых работает Вагнер, включая Россию, как средство вербовки тех, кто любит работать, но не имеет вариантов работы — людей, у которых может возникнуть искушение бороться за деньги.
Спортивные новости легкой атлетики
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Последствия сделки Саудовской Аравии по покупке катарского beIN: Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, которому также принадлежит Newcastle United, Возможно, вы собираетесь купить beIN в КатареПосле многолетних разногласий.
Может ли «Челси» действительно рассчитывать на доход в 1 миллиард долларов?: Новый совладелец Хосе-и-Фелисиано рассказал об стремлении «Челси» удвоить доходы клуба. Но как Челси может это сделать?
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искусства и идеи
Кормак Маккарти вернулся
Кормак Маккарти, лауреат Пулитцеровской премии, писатель, известный такими книгами, как «Дорога» и «Старикам тут не место», публикует два романа, свой первый с 2006 года. «Бейсингер» выходит 25 октября, за ним следует «Стелла Марис». «6 декабря.
Объединенные повествования, сосредоточенные на блестящем, измученном юном спортивном вундеркинде и ее брате, Александре Альтер, пишут, что книги представляют собой стилистический и тематический отход от более ранних моральных, пропитанных кровью рассказов Маккарти. «Но романы также являются узнаваемыми произведениями Маккарти, наполненными превосходным языком и глубоким пониманием человеческой природы», — добавляет она.
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Играй, смотри, все
что ты готовишь
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