Хаотичный русский проект

Россия, отчаянно стремящаяся укрепить свою оборону на Украине, отправляет в бой тысячи новых, необученных солдат. Неизбежно, что некоторые новобранцы уже были убиты или арестованы, что вызвало еще более жесткую критику мобилизационных усилий, объявленных в прошлом месяце, которые с самого начала считались беспорядком.

Президент России Владимир Путин подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что 16 тысяч призывников уже отправлены в боевые части, некоторые из них прошли пяти-десятидневную подготовку. Новобранцы были очень нужны, сказал он, учитывая, что фронт в Украине простирается почти на 700 миль, добавив, что там продолжится обучение.

Военные аналитики говорят, что российские военные пытаются сбалансировать две цели: развернуть достаточно войск, чтобы остановить недавнее наступление Украины, и восстановить сухопутные войска, разрушенные за восемь месяцев войны. Признак крайнего хаоса появился в субботу, когда двое мужчин из бывшей советской страны открыли огонь по российскому тренировочному лагерю, убив 11 добровольцев.

Аналитика: «Они в лучшем случае дают им основы, в худшем — ничего и бросают в бой, предполагая, что эти ребята — просто пушечное мясо», — сказал Уильям Олберки, директор программы контроля над вооружениями в Международном институте стратегических исследований. Лондонская исследовательская организация.