Брифинг в понедельник – The New York Times

Афганцы бегут

Волна массового исхода распространяется по Афганистану, поскольку Талибан продолжает военную кампанию, а Соединенные Штаты уходят. Каждую неделю уезжают не менее 30 000 афганцев, и многие другие люди становятся перемещенными лицами.

Сейчас, когда «Талибан» контролирует более половины из 400 отдельных провинций страны, возникли опасения резкого возврата к экстремистскому правлению или гражданской войны. Агентства по оказанию помощи предупреждают, что внезапное бегство – ранний признак надвигающегося кризиса с беженцами.

В то время как многие из перемещенных лиц стекались во временные лагеря или толпились в домах родственников в городах, тысячи обращаются за визами. Первая группа афганцев, обещанная администрацией Байдена помочь Соединенным Штатам во время войны, высадилась на американской земле в пятницу.

Цитируется: «Я не боюсь оставлять свои вещи, я не боюсь начинать все с нуля», – сказал Хаджи Сакхи, который однажды бежал из Афганистана и подал заявление на получение турецкой визы. «Я боюсь талибов».