Мы освещаем массовый исход из Афганистана, последний из которых был отмечен на Олимпийских играх в Токио.
Афганцы бегут
Волна массового исхода распространяется по Афганистану, поскольку Талибан продолжает военную кампанию, а Соединенные Штаты уходят. Каждую неделю уезжают не менее 30 000 афганцев, и многие другие люди становятся перемещенными лицами.
Сейчас, когда «Талибан» контролирует более половины из 400 отдельных провинций страны, возникли опасения резкого возврата к экстремистскому правлению или гражданской войны. Агентства по оказанию помощи предупреждают, что внезапное бегство – ранний признак надвигающегося кризиса с беженцами.
В то время как многие из перемещенных лиц стекались во временные лагеря или толпились в домах родственников в городах, тысячи обращаются за визами. Первая группа афганцев, обещанная администрацией Байдена помочь Соединенным Штатам во время войны, высадилась на американской земле в пятницу.
Цитируется: «Я не боюсь оставлять свои вещи, я не боюсь начинать все с нуля», – сказал Хаджи Сакхи, который однажды бежал из Афганистана и подал заявление на получение турецкой визы. «Я боюсь талибов».
Последний: Бои между боевиками Талибана и правительственными силами усилились в воскресенье возле трех крупных городов на юге и западе страны. BBC упомянула.
Большая часть потерь пришлась на снижение спроса на вакцинацию, поскольку ежедневная норма вакцинации в США сейчас составляет чуть менее одной пятой от пикового среднего показателя в 3,4 миллиона инъекций, достигнутого в середине апреля.
Среди непривитых в Соединенных Штатах, как правило, есть две группы: те, кто недостаточно мотивирован, чтобы получить вакцину, и те, кто категорически против. Но чиновники здравоохранения продвигаются вперед среди неопределившихся. Знак надежды, страны с наибольшим количеством случаев ВИЧ-инфекции Также здесь самые высокие показатели вакцинации. Третью неделю подряд.
Вот последние обновления и карты для пандемии.
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Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх в Токио в форме без опознавательных знаков, без государственного флага, в составе команды Олимпийского комитета России.
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искусство и идеи
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