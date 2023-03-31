Брифинг в пятницу вечером — The New York Times

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Добрый вечер Вот последние новости в конце пятницы.
1. Дональд Трамп должен сдаться во вторник. Что будет дальше, не ясно.
На следующий день после того, как Трамп стал первым бывшим президентом, которому предъявили уголовные обвинения, он приготовился сдаться прокурорам Манхэттена. Один из его адвокатов сказал, что не примет сделку о признании вины и готов предстать перед судом.
Ожидается, что бывший президент, который остается главным кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, отправится в Нью-Йорк, чтобы официально предъявить обвинения во вторник по обвинениям, связанным с его ролью в выплате денег за молчание женщине, которая, как она утверждала, была внебрачной. отношения с ним. Обвинительный акт, содержащий конкретные обвинения против него, будет вскрыт при представлении в суд.
2. Обвинение Трампа было встречено резко пристрастной реакцией.
Избранные республиканские лидеры вместе с консервативными комментаторами за последние 24 часа пришли в ярость в ответ на обвинительное заключение бывшего президента. Многие из его союзников стали критиковать Элвина Брэгга, окружного прокурора Манхэттена, офис которого обвинил республиканцев в Палате представителей в попытке вмешаться в дело.
Демократы отреагировали ликованием и оправданием после того, как некоторые последние несколько лет призывали к импичменту Трампа. Некоторых беспокоило существо обвинений и то, что они могут повысить авторитет Трампа в его собственной партии.
Трамп, назвавший Прагу «позором» и осудивший это дело как «политическое преследование», попытался использовать уголовные обвинения, чтобы оживить свою базу. Но клеймо подсудимого — это глубокое изменение для глобальной фигуры с историей издевательств над другими, обвиняемыми в правонарушениях.
Для большего: Мой коллега Питер Бейкер сделал шаг назад, чтобы проанализировать историческую природу обвинения против бывшего президента.
3. И Россия, и Украина увеличили вербовку в рамках подготовки к долгой войне.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий весной увеличить призыв на военную службу. Новобранцы, хотя и вряд ли будут немедленно отправлены на поле боя, дадут толчок русской армии, понесшей тяжелые потери.
В то же время украинские военные создают новую группировку под названием «Наступательная гвардия». После того, как правительство разместило плакаты и рекламные щиты с изображением суровых солдат, официальные лица заявили, что получили более 35 000 заявок.
также, Мы поговорили с четырьмя украинскими зэками, которых увезли русские при отступлении из Херсона.
4. После разрушительной стрельбы в школе Нэшвилл был вынужден задуматься о своих разногласиях.
Южный город всегда гордился концепцией «хорошего Нэшвилла» и процветал как место, где политические разногласия ощущались помимо главного. Но после произошедшей на этой неделе стрельбы в начальной школе, в которой были убиты трое девятилетних детей и трое сотрудников, невозможно игнорировать острые разногласия.
Сенатор штата от Демократической партии, представляющий город, был связан с поддерживающими республиканцами для Ослабить законы штата об оружии, хотя, по ее словам, их следовало ужесточить. Консервативные активисты отвергли слабый контроль над оружием как проблему и вместо этого воспользовались гендерной идентичностью стрелка, который, по словам полиции, идентифицировал себя как трансгендер.
«Я думаю, что это борьба за душу Нэшвилла», — сказал местный политтехнолог.
на юге, Сегодня днем большой торнадо приземлился недалеко от Литл-Рока, Коффин. Шторм является частью опасной погодной системы, обрушившейся на центр страны.
5. Калифорния потребует, чтобы половина всех большегрузных автомобилей, продаваемых начиная с 2035 года, были электрическими.
В новаторском плане, призванном сократить выбросы некоторых из самых вредных загрязняющих веществ на дорогах, штат требует, чтобы через 12 лет не более 50 процентов продаваемых там мусоровозов, тракторов и бетономешалок могли быть оснащены двигателями внутреннего сгорания. Сегодня администрация Байдена предоставила Калифорнии юридические полномочия на такой шаг, выходящий за рамки федеральных требований.
В прошлом году Калифорния приняла закон, требующий, чтобы все новые легковые автомобили, продаваемые там, были электрическими в том же целевом году. Эти шаги выдвигают Калифорнию на первое место в гонке за устранение выбросов от транспорта, сектора экономики, который производит больше всего парниковых газов.
также, Администрация Байдена сократила список автомобилей, имеющих право на получение налоговой скидки на электромобили в размере 7500 долларов. Чиновники надеются, что это изменение уменьшит зависимость от Китая.
6. Генеральный директор Google в восторге от того, что у ИИ есть момент. Он тоже немного волнуется.
Сундар Пичаи, глава поискового гиганта, признал, что Google отстает от своих конкурентов в гонке по разработке инструментов искусственного интеллекта. Он описал последнюю версию чат-бота Google как «усиленный гражданский» режим против более мощных автомобилей.
Но Пичаи также сказал, что есть веская причина двигаться вперед медленнее. Он сказал, что, хотя технология «была бы невероятно полезной, она явно может нанести серьезный вред».
7. Сегодняшний женский баскетбольный турнир NCAA будет сужен до двух команд.
В 19:00 № 1 Технологического института Вирджинии во главе с охранником Джорджией Эмори попытается сдержать № 3 LSU, а затем в 21:30 начнется битва тяжеловесов: национальный игрок года Кейтлин Кларк, и она встретится с № 3. 3 Айова против Команды Юг Непобедимая Каролина № 1, которая доминировала под руководством главного тренера Дона Стейли.
Наш обозреватель писал о растущей популярности и прибыльности женской игры, когда такие игроки, как Кларк и Алия Бостон из Южной Каролины, достигли славы, когда-то зарезервированной для игроков-мужчин.
Для большего: Pep Teams отслеживают свои школьные команды по всей стране. Вот на что это похоже.
8. Адам Сэндлер вырос (в основном).
Сэндлер известен своими ролями юного забавного парня в таких фильмах, как «Счастливчик Гилмор» и «Водяной мальчик». В 56 лет он превратился в исполнителя другого типа. В своем фильме 2019 года «Неограненные драгоценности» Сэндлер запечатлел более глубокое мировоззрение, граничащее с выгоранием.
Он повторяет эту интенсивность в комедии «Загадочное убийство» и ее продолжении «Загадочное убийство 2», пишет наш критик, которое сегодня выходит на Netflix. Оба фильма, хотя и менее серьезные, значительно усилены глубиной и нюансами изображения Сэндлера как полицейского детектива, жаждущего повышения.
в обзоре, Брэндон Йео написал, что «Загадочное убийство 2» — это тот фильм, который стоит посмотреть на ужин.
10. Наконец, Это грубая согласованность в работе?
В нашу эпоху смешанной работы некоторые сотрудники замечают, что их коллеги съеживаются во время совещаний, а не откладывают иглы в сторону. Это привело к некоторому обсуждению. Вязальщицы уверяют, что не ведут себя неподобающим образом.
На самом деле вязание обостряет их внимание, говорят они, и позволяет им больше присутствовать во время встреч. ПОДТВЕРЖДЕНО МЕДИЦИНСКОЙ НАУКОЙ: тонкие движения, необходимые для вязания, вязания или рисования, активируют те же части мозга, которые используются для фокусировки.
Веселых выходных.
Брент Льюис собрал фотографии для этого брифинга.
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