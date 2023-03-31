Брифинг в пятницу вечером — The New York Times

1. Дональд Трамп должен сдаться во вторник. Что будет дальше, не ясно.

На следующий день после того, как Трамп стал первым бывшим президентом, которому предъявили уголовные обвинения, он приготовился сдаться прокурорам Манхэттена. Один из его адвокатов сказал, что не примет сделку о признании вины и готов предстать перед судом.

Ожидается, что бывший президент, который остается главным кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, отправится в Нью-Йорк, чтобы официально предъявить обвинения во вторник по обвинениям, связанным с его ролью в выплате денег за молчание женщине, которая, как она утверждала, была внебрачной. отношения с ним. Обвинительный акт, содержащий конкретные обвинения против него, будет вскрыт при представлении в суд.