Россия расширяет свои региональные цели

В среду высокопоставленный российский дипломат заявил, что региональные амбиции его страны в Украине могут расшириться, поскольку европейские лидеры предупредили своих граждан, чтобы они были готовы к жертвам перед лицом конфликта, который не собирается прекращаться в ближайшее время.

В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил официальному российскому информационному агентству, что Москва сейчас рассматривает часть юга Украины, конкретно называя Херсонскую и Запорожскую области, а также «ряд других регионов».

Столкнувшись с эскалацией конфликта, Европейская комиссия предложила нормировать природный газ, чтобы спасти регион от крупного энергетического кризиса, поскольку Россия сокращает экспорт газа. Предложение призывает к сокращению потребления газа на 15% к весне следующего года. Если он будет ратифицирован государствами-членами, европейская экономика будет готова к войне.