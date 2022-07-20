Брифинг в четверг: Россия расширяет свои региональные амбиции

Мы освещаем официальное расширение региональных амбиций России и нового лидера на Шри-Ланке.
Россия расширяет свои региональные цели
В среду высокопоставленный российский дипломат заявил, что региональные амбиции его страны в Украине могут расшириться, поскольку европейские лидеры предупредили своих граждан, чтобы они были готовы к жертвам перед лицом конфликта, который не собирается прекращаться в ближайшее время.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил официальному российскому информационному агентству, что Москва сейчас рассматривает часть юга Украины, конкретно называя Херсонскую и Запорожскую области, а также «ряд других регионов».
Столкнувшись с эскалацией конфликта, Европейская комиссия предложила нормировать природный газ, чтобы спасти регион от крупного энергетического кризиса, поскольку Россия сокращает экспорт газа. Предложение призывает к сокращению потребления газа на 15% к весне следующего года. Если он будет ратифицирован государствами-членами, европейская экономика будет готова к войне.
Новости с войны в Украине:
Шри-Ланка назначает следующего лидера
Законодатели Шри-Ланки избрали Ранила Викремесингхе президентом страны, заменив Готабая Раджапакса, который был отстранен от должности на прошлой неделе протестующими, которые обвинили его в экономическом крахе страны.
Возвышение Викремесингхе, избранного Раджапаксой, который с позором бежал из страны, стало победой политики истеблишмента над общественным движением, выступающим за радикальные перемены. Он смог заручиться поддержкой правящей партии, несмотря на то, что простые жители Шри-Ланки явно ненавидели его.
Сторонники говорят, что с четырьмя десятилетиями в парламенте и полдюжиной обязанностей премьер-министра Викремесингхе лучше всего подходит для стабилизации разрушающейся экономики. Его самая неотложная задача, помимо попыток обеспечить стабильные поставки еды и топлива для страдающего населения, состоит в том, чтобы убедить протестующих, которые видят в нем защитника Раджапаксаса, дать ему шанс.
Политики: Викремесингхе сказал, что его правительство откажется от некоторых направлений экономической политики семьи Раджапакшас, которая основывалась на низких налогах, дешевых кредитах и импортных товарах, чтобы поддержать одну отрасль — туризм. Вместо этого он планирует увеличить экспорт, такой как одежда, сельскохозяйственные и технологические услуги, чтобы увеличить золотовалютные резервы страны.
Выбор премьер-министра Великобритании
Консервативная партия Великобритании сократила гонку за пост премьер-министра страны до двух кандидатов.
Риши Сунак, бывший канцлер казначейства — британский эквивалент канцлера — и Лиз Трасс, нынешний министр иностранных дел, стали двумя лучшими кандидатами из 11 областей после пяти туров голосования партийных депутатов. Эти двое проведут кампанию, чтобы заручиться поддержкой консерваторов в преддверии голосования, результаты которого будут объявлены в начале сентября.
42-летний мужчина южноазиатского происхождения станет первым цветным человеком, который займет Даунинг-стрит, 10. 46-летняя Трасс начала свою политическую карьеру как либерал-демократ и проголосовала за то, чтобы остаться в Европейском Союзе на референдуме 2016 года, но с тех пор стала энтузиастом изменений Brexit и будет рассматриваться как кандидат сторонников жесткого Брексита.
фон: Следующий премьер-министр столкнется с консервативным электоратом, разочарованным бесконечным потоком скандалов под руководством Бориса Джонсона, объявившего в этом месяце о своем намерении уйти в отставку. Отставка Сунака положила начало событиям, свергнувшим Джонсона, но ни он, ни Трасс не представляли собой серьезного разрыва с уходящим премьер-министром с точки зрения политики.
контекст: Сунак может пострадать за ту роль, которую он сыграл, помогая сместить Джонсона. Трасс заседал вместе с Джонсоном в Палате общин в среду и остался в своем кабинете, даже когда несколько других подали в отставку.
Противники военной хунты Мьянмы стекаются в новую онлайн-игру, которая позволяет игрокам стрелять по виртуальным войскам, собирая деньги за реалистичное сопротивление. «Так или иначе, играть в игру и нажимать, пока я не умру, поможет революции», — сказал Ю Сен Линь, 72-летний учитель истории на пенсии.
искусства и идеи
Дессюс и Миро расстались
Шоутайм «Desus & Mero» близится к завершению, завершив девятилетнее партнерство, которое привело его хозяев из Бронкса к славе. В веб-сериалах, подкастах и телешоу Десус Найс (Дэниел Бейкер) и Кид Меро (Джоэл Мартинес) отменили монологи, оформленные в более плавном стиле. Попутно они взяли интервью у Барака Обамы, Дерека Джетера, Дензела Вашингтона и Йо-Йо Ма.
Дуэт сделал все это с черной точки зрения, которую не часто можно увидеть в ночной комедии. «Мне нравятся Джимми Киммел и Джеймс Корден», — сказала актриса Лена Уайет, но с Дессюсом и Миро «мне захотелось пойти в постель твоего любимого кузена и поговорить о событиях дня и о том, что происходит».
Играй, смотри, все
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