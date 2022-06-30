Брифинг в четверг — The New York Times

Украина и Россия обменялись пленными

Украина объявила о крупнейшем обмене пленными со времен российского вторжения, заявив, что 144 солдата были возвращены в Украину, в том числе десятки сражавшихся при осаде Мариуполя. Столько же русских и пророссийских кадров было возвращено.

Обмен произошел после того, как вчера НАТО официально направила Финляндии и Швеции приглашения в члены, проложив путь к тому, что может стать одним из самых значительных расширений альянса за последние десятилетия. Президент России Владимир Путин на саммите в Центральной Азии преуменьшил важность расширения.

На вчерашнем саммите в Мадриде лидеры НАТО также изложили новое мощное видение, сделав Москву своим главным противником. Генеральный секретарь НАТО также объявил о планах разместить тысячи новых военнослужащих в восьми странах на восточной стороне альянса.