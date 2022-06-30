Брифинг в четверг — The New York Times

Украина и Россия обменялись пленными
Украина объявила о крупнейшем обмене пленными со времен российского вторжения, заявив, что 144 солдата были возвращены в Украину, в том числе десятки сражавшихся при осаде Мариуполя. Столько же русских и пророссийских кадров было возвращено.
Обмен произошел после того, как вчера НАТО официально направила Финляндии и Швеции приглашения в члены, проложив путь к тому, что может стать одним из самых значительных расширений альянса за последние десятилетия. Президент России Владимир Путин на саммите в Центральной Азии преуменьшил важность расширения.
На вчерашнем саммите в Мадриде лидеры НАТО также изложили новое мощное видение, сделав Москву своим главным противником. Генеральный секретарь НАТО также объявил о планах разместить тысячи новых военнослужащих в восьми странах на восточной стороне альянса.
Детали: Судьба последних мариупольских бойцов всегда была одним из самых болезненных вопросов войны. Когда в прошлом месяце украинское правительство издало директиву о выдаче более 2500 украинских солдат, скрывавшихся под сталелитейным заводом, оно пообещало сделать все, что в его силах, чтобы обеспечить их возвращение домой.
борьба: Россия систематически укрепляет позиции на востоке Украины, направляя дополнительные войска в попытке захватить последний участок суверенной украинской территории — участок протяженностью около 20 миль — в Луганской области. Организация Объединенных Наций задокументировала как минимум 3924 украинских мирных жителя, погибших на войне.
Аналитика: Впервые НАТО также объявило Китай стратегическим «вызовом». Этот план знаменует собой фундаментальный отход от эпохи после окончания холодной войны, когда альянс рассматривал Россию как потенциального союзника.
Осуждения за теракты в Париже
Двадцать человек были осуждены вчера за участие в скоординированной серии перестрелок и взрывов в ноябре 2015 года, в результате которых погибло 130 человек в Париже и его окрестностях.
Единственный выживший нападавший Салах Абдеслам был приговорен к пожизненному заключению. Остальные подсудимые, которых обвиняли в заговоре с целью участия в терактах или оказании разной степени материально-технической помощи нападавшим, были признаны виновными почти по всем пунктам обвинения.
Абдеслам был одним из 10 экстремистов «Исламского государства», которые атаковали концертный зал «Батаклан», территорию за пределами национального футбольного стадиона Франции и террасы кафе и ресторанов в центре Парижа. Резня стала самым страшным исламским террористическим актом в истории Франции.
Вопросы остаются после 10-месячного судебного разбирательства, но члены семей жертв и выживших высоко оценили систему правосудия. «Я смирился с отсутствием правды», — сказал учитель, бежавший из Батаклана.
контекст: Суд стал катарсисом для некоторых выживших и семей жертв, многие из которых за пять эмоциональных недель свидетельствовали о разрушительных физических и психологических последствиях и трудном пути к выздоровлению.
Аналитика: Резня потрясла Францию. Он продолжает формировать национальные дебаты о французской идентичности, месте мусульман в стране, которая определяет себя как светскую, и балансе между индивидуальной свободой и коллективной безопасностью.
Убийство в Индии привело к беспорядкам
Религиозные беспорядки распространяются в Индии после того, как двое мусульман засняли, как убивают индуса, который, по их словам, оскорбил пророка Мухаммеда. Затем мужчины засняли, как они ругают и угрожают премьер-министру Нарендре Моди.
Видео быстро распространилось по Индии, вызвав опасения насилия по мере углубления разрыва между индуистами и мусульманами в Индии. Вчера авария привели к протестам в Раджастанегде произошло нападение.
В ответ власти арестовали мужчин по обвинению в терроризме и отключили интернет в Раджастане. Правительство также развернуло свои силы по борьбе с терроризмом, заявив, что оно «крайне обеспокоено» тем, что эти люди угрожали Моди.
фон: События, приведшие к убийству портного-индуиста Канхэ Лала Тали, начались в прошлом месяце, когда пресс-секретарь партии Моди сделала оскорбительные замечания в адрес пророка Мухаммеда. Двое мужчин-мусульман были убиты в знак протеста против ареста пресс-секретаря.
Детали: Тилли разместил в WhatsApp дело в поддержку пресс-секретаря, и полиция заявила, что это побудило мусульман подать на него жалобу. Затем Тилли подал жалобу, сославшись на угрозы убийством. Через несколько дней его убили.
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искусства и идеи
постоянно создавать
Тайка Вайтити, пожалуй, самый занятой человек в Голливуде.
Он является режиссером и соавтором нового фильма Marvel «Тор: Любовь и гром», премьера которого состоится 8 июля. Он сыграл Черную Бороду в новом комедийном сериале HBO «Макс Пират» «Наш флаг означает смерть». Он озвучил персонажа в новом мультфильме Pixar «Световой год».
Он также находится в процессе создания двух проектов для Роальда Даля для Netflix, работает над кучей телесериалов и пишет сценарий для нового фильма под названием «Звездные войны» для Lucasfilm, среди прочего. Это «даже не упоминает пять вещей, 46-летний Вайтити сказал The Times. Другие пока не сообщают.
Всего за несколько лет она стала одним из самых умных и надежных поставщиков в отрасли морепродуктов. Его стиль настолько своеобразен, что он до сих пор сияет во все более знакомых и однородных фильмах Marvel.
Но автобиография Вайтити также является признаком того, как трудно сказать «нет». Он сказал: «Иногда ты злишься на жизнь и думаешь: «Почему ты говорил да всему?» У меня нет общественной жизни — я просто работаю. Но потом дело доходит до того, что вы видите, куда уходит тяжелая работа, и это действительно того стоит».
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Играй, смотри, ешь, читай
что ты готовишь
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