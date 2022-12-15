Брифинг в четверг — The New York Times

ПВО России на территории Украины

Россия строит Разветвленная сеть траншей, ловушек и препятствий Согласно анализу данных спутниковых радаров, проведенному Times, они попытаются замедлить темпы войны Украины, поскольку новые сооружения возводятся в течение нескольких дней. Укрепления, которые часто строились возле естественных препятствий, таких как реки, были предназначены для замедления движения украинской техники и вынуждали ее занимать заранее определенные позиции, откуда российские силы могли бы нацелиться на нее.

Окопы не новы для Украины. Окопная война всегда была характерной чертой боев в районе Донбасса, в восточной части страны. Украинцы ведут бой из своих окопов на своей стороне линии у Попасной, а русские стремятся выбить украинские войска из города Бахмут. Но темпы и масштабы российского строительства за последние два месяца не имеют себе равных.

Эксперты говорят, что укрепления могут замедлить движение украинских вооруженных сил, но они будут эффективны только в том случае, если они должным образом укомплектованы российскими войсками. «Это всего лишь бреши в земле, если их не удерживают мотивированные и дисциплинированные солдаты, поддерживаемые артиллерией, мобильными резервами и тыловым обеспечением», — сказал один аналитик.

на земле: Россия все еще находится в наступлении под Бахмутом, атакуя его артиллерией и медленно продвигаясь к востоку и югу от города в течение последних двух недель. В новом сооружении предусмотрено несколько оборонительных позиций для отступления в случае контратаки украинцев.