Брифинг в четверг — The New York Times

ПВО России на территории Украины
Россия строит Разветвленная сеть траншей, ловушек и препятствий Согласно анализу данных спутниковых радаров, проведенному Times, они попытаются замедлить темпы войны Украины, поскольку новые сооружения возводятся в течение нескольких дней. Укрепления, которые часто строились возле естественных препятствий, таких как реки, были предназначены для замедления движения украинской техники и вынуждали ее занимать заранее определенные позиции, откуда российские силы могли бы нацелиться на нее.
Окопы не новы для Украины. Окопная война всегда была характерной чертой боев в районе Донбасса, в восточной части страны. Украинцы ведут бой из своих окопов на своей стороне линии у Попасной, а русские стремятся выбить украинские войска из города Бахмут. Но темпы и масштабы российского строительства за последние два месяца не имеют себе равных.
Эксперты говорят, что укрепления могут замедлить движение украинских вооруженных сил, но они будут эффективны только в том случае, если они должным образом укомплектованы российскими войсками. «Это всего лишь бреши в земле, если их не удерживают мотивированные и дисциплинированные солдаты, поддерживаемые артиллерией, мобильными резервами и тыловым обеспечением», — сказал один аналитик.
на земле: Россия все еще находится в наступлении под Бахмутом, атакуя его артиллерией и медленно продвигаясь к востоку и югу от города в течение последних двух недель. В новом сооружении предусмотрено несколько оборонительных позиций для отступления в случае контратаки украинцев.
В других новостях с войны:
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Пол Уилан, американец, задержанный в России по обвинению в шпионаже, Нет четкого пути к освобождениюнесмотря на то, что он был арестован задолго до того, как другие американцы были освобождены.
Зима недовольства в Британии
С тройным ударом морозной погоды, ранним снегопадом и разрушительными ударами по многим отраслям Британия сталкивается с тем, что переживают лондонские таблоиды. Названа еще одна зима недовольства.
Среди бастующих были почтовые и железнодорожные рабочие. до 100 000 медсестер; экзаменаторы по вождению на автомобильных факультетах; обработчики багажа; Водитель автобуса; дорожные бригады и работники энергокомпаний. Газеты прибегли к публикации календарей с цветовой кодировкой, чтобы помочь читателям отслеживать, какие услуги в какой день будут прекращены.
Распространенность волнений среди рабочих сравнивают с первоначальной «Зимой недовольства» в 1978 и 1979 годах, когда государственные и частные забастовки нанесли ущерб стране, в конечном итоге свергнув лейбористское правительство и положив начало десятилетию правления консерваторов при Маргарет Тэтчер. Сегодня профсоюзы уже не так сильны, как когда-то, но политическая опасность для нынешнего консервативного правительства остается острой.
Море проблем: Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, сталкивается с множеством других проблем: двузначной инфляцией, высокими процентными ставками и рецессией. Выступая перед британскими СМИ, он сказал, что намерен принять закон о запрете забастовок в следующем году и что «неправильно» вызывать «такие страдания и беспорядки» на Рождество.
Полуфиналы чемпионата мира — это больше, чем просто спорт
В внимательном полуфинале, Франция обыграла Марокко.Он разбил надежды миллионов арабских и африканских болельщиков, выиграв со счетом 2:0. «В каком-то смысле это всегда будет чемпионат мира для Марокко, тот, который сделал его новаторским, рекордным, водяным знаком, который не исчезнет», — пишет Рори Смит, наш главный футбольный корреспондент.
Это был матч, который пошел Помимо простого спортаФранция управляла протекторатом в Марокко с 1912 по 1956 год, когда Марокко обрело независимость. У Франции непростые отношения с населением Северной Африки, хотя отношения между двумя странами в основном дружеские.
Марокко магия Существование в турнире Веселые болельщикиЭто была первая арабская или африканская команда, вышедшая в полуфинал. Франция выскочила во втором тайме, когда они забили еще один гол. Теперь, несмотря на свою потерю, Марокко стало чемпионом колониального мира против колонизаторов всего мира.
На протяжении десятилетий сотни детей тайно хоронили под детской площадкой в ирландском доме для матерей-одиночек в Туаме, графство Голуэй.
В течение многих лет после их обнаружения детские кости лежали в земле, пока Ирландия предприняла долгий поиск решения — мучительный путь расследования, самообвинений, бюрократических проволочек, избегания и горя. В настоящее время, Наконец близкое решение.
Спортивные новости легкой атлетики
Финальная группа чемпионата мира: Франция и Аргентина в супертяжелом весе встретимся в воскресенье, противопоставляя друг другу настоящее и будущее лица футбола. будет Последний шанс Лионеля Месси чтобы закрепить за собой трофей, а 23-летний Килиан Мбаппе может оказаться во втором ряду.
Можно спорить о том, является ли Месси величайшим: футбол Это игра мнений, даже осмелимся говорить о сравнении великих. Эта колонка настаивает на игнорировании скептиков.
Хорватия и Марокко доказывают, что финалы ЧМ нельзя купить: В эпоху футбольных клубов, в которых доминируют богатые, Менее щедрые страны преуспевают Чемпионат мира этого года вносит освежающие изменения.
Из «Таймс»: В Катаре внезапно скончался спортивный журналист Грант Валь. Разрыв восходящей аортычто привело к аневризме, согласно вскрытию, проведенному в Нью-Йорке.
Искусство и идеи
Он поставил соло Эдди Иззарда на Бродвее.
В «Больших надеждах», премьера которого состоится сегодня на Бродвее, Британский актер и комик Эдди Иззард Он играет осиротевшего Пипа, брошенную мисс Хэвишем, привлекательную Эстеллу, отчаявшуюся Мэгвич и еще 15 или около того других — фактически каждую роль.
И хотя пьеса, экранизация романа Чарльза Диккенса, не является откровенно комедийным рассказом, «Изард извлекает моменты облегчения из ниоткуда», — написала Лоррейн Коллин Хьюз, добавив «свой собственный юмор к многосимвольной технике», которую Иззард приписывает комику Ричарду Прайору, создателю The Busy Solo Theatre.
В 60 лет Иззард была готова нырнуть и доказать, что она может. «Драма — это то, чем я всегда хотела заниматься с самого начала, и я прошла долгий путь, чтобы добиться этого», — сказала она. Недавно она поставила сольную пьесу «Гамлет» с Селиной Каделл, режиссером «Больших надежд».
Изард предпочитает ее местоимения, но сказала, что решение больше не в ее руках, после того как телеведущая спросила ее, какой вариант она предпочитает. «Я пошла, э-э-э-э-э, — сказала она. «Я думал о том, чтобы изменить их. А потом вышло шоу, и весь мир изменил их». Она сказала, что это «большая честь».
Играй, смотри, ешь
что ты готовишь
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».