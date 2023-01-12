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Брифинг в четверг — The New York Times

12 января, 2023
Marfa Fedoroa

Он нашел помощников президента Байдена Дополнительные конфиденциальные документы находятся во втором, нераскрытом месте. связаны с президентом. Республиканцы приветствовали новые разоблачения, обвинив его в лицемерии, когда он назвал Дональда Трампа безответственным за хранение конфиденциальных документов в его частном клубе и резиденции во Флориде.

Неясно, где и когда были найдены записи. Но помощники Байдена искали информацию в разных местах с ноября, когда его адвокаты обнаружили целую кучу секретных файлов, в том числе информационные материалы о зарубежных странах, когда закрывали исследовательский офис в Вашингтоне. Министерство юстиции изучает находку, чтобы определить, как действовать дальше.

В соответствии с правительственными постановлениями доступ к конфиденциальным документам ограничен теми, кто в настоящее время имеет право просматривать их, и материалы должны храниться в безопасном месте, чтобы снизить риск раскрытия конфиденциальной информации. Закон о президентских записях требует, чтобы официальные документы в Белом доме передавались в Национальный архив после выхода из администрации.

Контекст: В отличие от Трампа, который сопротивлялся возврату документов, хранящихся в Мар-а-Лаго, и не полностью выполнил повестку в суд, команда Байдена, похоже, действовала быстро и в соответствии с законом, незамедлительно вызвав чиновников из Национального архива для восстановления файлов. По данным Белого дома, затем архивы предупредили Министерство юстиции.

Менее чем через две недели после ее избрания новое правое правительство Израиля Я сделал быстрые шаги На пути к уменьшению влияния Верховного суда на парламент, укреплению израильского контроля над Западным берегом и предоставлению некоторым правым министрам большего контроля над военными вопросами, связанными с оккупацией палестинских земель.

Программа, инициированная премьер-министром Биньямином Нетаньяху, быстро обострила разногласия в израильском обществе. Критики премьер-министра и его союзников опасаются, что эта повестка дня угрожает демократическим институтам Израиля, его отношениям с еврейской диаспорой и его усилиям по установлению новых связей с арабскими соседями, такими как Саудовская Аравия, а также разрушает надежды на палестинскую государственность.

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Нетаньяху, которого судили за коррупцию, представил свои планы как законную программу избранного правительства. Он также назвал стремление к судебным изменениям действенной попыткой ограничить вмешательство неизбранного судебного органа в работу избранного парламента. Критики говорят, что это конституционный переворот.

задний план: Вернувшись к власти в третий раз, Нетаньяху теперь возглавляет правительство, которое является самой правой и религиозно консервативной администрацией Израиля за всю историю, объединяя ультраправые партии, поддерживаемые поселенцами, и ультраортодоксальные партии, которые обязались изменить израильское общество.

Россия в очередной раз скорректировала свое военное руководство в Украине, поскольку ее силы изо всех сил пытались добиться прогресса, заменив его Его главнокомандующий с кремлевским инсайдером кто помог организовать вторжение.

При генерале Сергее Суровикине, которого заменили, российские военные в значительной степени перешли к обороне и начали ракетные и беспилотные атаки на энергосистему Украины. Российские силы боролись в продолжающемся наступлении на восток Украины. В течение нескольких недель линия фронта оставалась практически неподвижной.

Аналитики говорят, что замена Суровикина на члена Кремля Валерия Герасимова показала, что Владимир Путин, российский лидер, по-прежнему сосредоточен на проецировании стабильности, а не на улучшении военных перспектив. Некоторые националистически настроенные военные блоггеры сравнили кадровые перестановки с игрой в музыкальные стулья среди неэффективной военной старой гвардии Москвы.

Цитата: «Они взяли компетентного человека и заменили его некомпетентным, но он был там долгое время и показал свою лояльность», — сказал старший научный сотрудник RAND.

Согласно отчету ООН, в мире ежегодно образуется около 400 миллионов метрических тонн пластиковых отходов. Примерно половина ушла после первого использования.

В ходе 24-часового эксперимента журналист Эй Джей Джейкобс пытался жить без пластика, чтобы понять, без чего мы не можем обойтись. От чего мы могли бы отказаться.

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Джефф Бек Известный гитарист таких групп как Yardbirds и Jeff Beck Group, в возрасте 78 лет.

От победы на чемпионате мира до балансировки в Японии: Андрес Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал звездой «Барселоны». сейчас живу в японии, Он медитирует О трагедии и жизни после футбола.

Внутри пути Криштиану Роналду к победе: Реал Мадрид дразнит потенциальную встречу, а его агент Хорхе Мендес — Роналду. Склонись перед неизбежным И он присоединился к команде Саудовской Аравии.

Вот чего следует опасаться в Африке в этом году от нашего автора брифингов Линси Чаттл.

Выборы, которые вносят изменения: Нигерия изберет нового лидера 25 февраля. в гонке давний губернатора постоянный кандидат в президенты и бизнесмен который популярен среди молодежи. Голосование может стать проверкой того, смогут ли молодые африканцы изменить политический ландшафт и вдохновить на перемены в других африканских странах, которые проведут выборы в этом году, таких как Зимбабве.

Прерывистая хозяйственная вода: Во время глобального экономического спада страдают самые бедные люди в мире. в странах Африки к югу от Сахары, Замедление экономического роста в 2023 году может повысить уровень бедностиВсемирный банк предупредил на этой неделе. Спад в мировой экономике также будет означать сокращение инвестиций в инфраструктуру, поскольку страны пытаются свести концы с концами. Энергосбережение И Затрудненное погашение долга.

Больше реалити-шоу: В Нигерии напали на Большого Брата Найю поток журналов по всей Африке во время пандемии коронавируса в 2020 году. Последним побочным продуктом является нигерийско-южноафриканское мегашоу «Большой брат», которое Трансляция начнется на следующей неделе.

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