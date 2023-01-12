Брифинг в четверг — The New York Times

Второй тайник с секретными документами
Он нашел помощников президента Байдена Дополнительные конфиденциальные документы находятся во втором, нераскрытом месте. связаны с президентом. Республиканцы приветствовали новые разоблачения, обвинив его в лицемерии, когда он назвал Дональда Трампа безответственным за хранение конфиденциальных документов в его частном клубе и резиденции во Флориде.
Неясно, где и когда были найдены записи. Но помощники Байдена искали информацию в разных местах с ноября, когда его адвокаты обнаружили целую кучу секретных файлов, в том числе информационные материалы о зарубежных странах, когда закрывали исследовательский офис в Вашингтоне. Министерство юстиции изучает находку, чтобы определить, как действовать дальше.
В соответствии с правительственными постановлениями доступ к конфиденциальным документам ограничен теми, кто в настоящее время имеет право просматривать их, и материалы должны храниться в безопасном месте, чтобы снизить риск раскрытия конфиденциальной информации. Закон о президентских записях требует, чтобы официальные документы в Белом доме передавались в Национальный архив после выхода из администрации.
Контекст: В отличие от Трампа, который сопротивлялся возврату документов, хранящихся в Мар-а-Лаго, и не полностью выполнил повестку в суд, команда Байдена, похоже, действовала быстро и в соответствии с законом, незамедлительно вызвав чиновников из Национального архива для восстановления файлов. По данным Белого дома, затем архивы предупредили Министерство юстиции.
Крайне правая повестка Израиля набирает обороты
Менее чем через две недели после ее избрания новое правое правительство Израиля Я сделал быстрые шаги На пути к уменьшению влияния Верховного суда на парламент, укреплению израильского контроля над Западным берегом и предоставлению некоторым правым министрам большего контроля над военными вопросами, связанными с оккупацией палестинских земель.
Программа, инициированная премьер-министром Биньямином Нетаньяху, быстро обострила разногласия в израильском обществе. Критики премьер-министра и его союзников опасаются, что эта повестка дня угрожает демократическим институтам Израиля, его отношениям с еврейской диаспорой и его усилиям по установлению новых связей с арабскими соседями, такими как Саудовская Аравия, а также разрушает надежды на палестинскую государственность.
Нетаньяху, которого судили за коррупцию, представил свои планы как законную программу избранного правительства. Он также назвал стремление к судебным изменениям действенной попыткой ограничить вмешательство неизбранного судебного органа в работу избранного парламента. Критики говорят, что это конституционный переворот.
задний план: Вернувшись к власти в третий раз, Нетаньяху теперь возглавляет правительство, которое является самой правой и религиозно консервативной администрацией Израиля за всю историю, объединяя ультраправые партии, поддерживаемые поселенцами, и ультраортодоксальные партии, которые обязались изменить израильское общество.
Тремор в российской армии
Россия в очередной раз скорректировала свое военное руководство в Украине, поскольку ее силы изо всех сил пытались добиться прогресса, заменив его Его главнокомандующий с кремлевским инсайдером кто помог организовать вторжение.
При генерале Сергее Суровикине, которого заменили, российские военные в значительной степени перешли к обороне и начали ракетные и беспилотные атаки на энергосистему Украины. Российские силы боролись в продолжающемся наступлении на восток Украины. В течение нескольких недель линия фронта оставалась практически неподвижной.
Аналитики говорят, что замена Суровикина на члена Кремля Валерия Герасимова показала, что Владимир Путин, российский лидер, по-прежнему сосредоточен на проецировании стабильности, а не на улучшении военных перспектив. Некоторые националистически настроенные военные блоггеры сравнили кадровые перестановки с игрой в музыкальные стулья среди неэффективной военной старой гвардии Москвы.
Цитата: «Они взяли компетентного человека и заменили его некомпетентным, но он был там долгое время и показал свою лояльность», — сказал старший научный сотрудник RAND.
Согласно отчету ООН, в мире ежегодно образуется около 400 миллионов метрических тонн пластиковых отходов. Примерно половина ушла после первого использования.
В ходе 24-часового эксперимента журналист Эй Джей Джейкобс пытался жить без пластика, чтобы понять, без чего мы не можем обойтись. От чего мы могли бы отказаться.
жить жить
Джефф Бек Известный гитарист таких групп как Yardbirds и Jeff Beck Group, в возрасте 78 лет.
Спортивные новости легкой атлетики
От победы на чемпионате мира до балансировки в Японии: Андрес Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал звездой «Барселоны». сейчас живу в японии, Он медитирует О трагедии и жизни после футбола.
Внутри пути Криштиану Роналду к победе: Реал Мадрид дразнит потенциальную встречу, а его агент Хорхе Мендес — Роналду. Склонись перед неизбежным И он присоединился к команде Саудовской Аравии.
Вид из Йоханнесбурга
Вот чего следует опасаться в Африке в этом году от нашего автора брифингов Линси Чаттл.
Выборы, которые вносят изменения: Нигерия изберет нового лидера 25 февраля. в гонке давний губернатора постоянный кандидат в президенты и бизнесмен который популярен среди молодежи. Голосование может стать проверкой того, смогут ли молодые африканцы изменить политический ландшафт и вдохновить на перемены в других африканских странах, которые проведут выборы в этом году, таких как Зимбабве.
Прерывистая хозяйственная вода: Во время глобального экономического спада страдают самые бедные люди в мире. в странах Африки к югу от Сахары, Замедление экономического роста в 2023 году может повысить уровень бедностиВсемирный банк предупредил на этой неделе. Спад в мировой экономике также будет означать сокращение инвестиций в инфраструктуру, поскольку страны пытаются свести концы с концами. Энергосбережение И Затрудненное погашение долга.
Больше реалити-шоу: В Нигерии напали на Большого Брата Найю поток журналов по всей Африке во время пандемии коронавируса в 2020 году. Последним побочным продуктом является нигерийско-южноафриканское мегашоу «Большой брат», которое Трансляция начнется на следующей неделе.
Играй, смотри, ешь
что ты готовишь
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