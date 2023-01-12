Брифинг в четверг — The New York Times

Второй тайник с секретными документами

Он нашел помощников президента Байдена Дополнительные конфиденциальные документы находятся во втором, нераскрытом месте. связаны с президентом. Республиканцы приветствовали новые разоблачения, обвинив его в лицемерии, когда он назвал Дональда Трампа безответственным за хранение конфиденциальных документов в его частном клубе и резиденции во Флориде.

Неясно, где и когда были найдены записи. Но помощники Байдена искали информацию в разных местах с ноября, когда его адвокаты обнаружили целую кучу секретных файлов, в том числе информационные материалы о зарубежных странах, когда закрывали исследовательский офис в Вашингтоне. Министерство юстиции изучает находку, чтобы определить, как действовать дальше.

В соответствии с правительственными постановлениями доступ к конфиденциальным документам ограничен теми, кто в настоящее время имеет право просматривать их, и материалы должны храниться в безопасном месте, чтобы снизить риск раскрытия конфиденциальной информации. Закон о президентских записях требует, чтобы официальные документы в Белом доме передавались в Национальный архив после выхода из администрации.

Контекст: В отличие от Трампа, который сопротивлялся возврату документов, хранящихся в Мар-а-Лаго, и не полностью выполнил повестку в суд, команда Байдена, похоже, действовала быстро и в соответствии с законом, незамедлительно вызвав чиновников из Национального архива для восстановления файлов. По данным Белого дома, затем архивы предупредили Министерство юстиции.