Брифинг научных новостей: девочки-подростки в северной Нигерии «открывают свой разум» с помощью роботов; Российские космонавты проводят видеотур по аппарату, сотрясшему космическую станцию, и др.

Ниже приводится краткое изложение текущих обзоров научных новостей.

Девочки-подростки на севере Нигерии “ открывают разум ” с помощью роботов

Девочки-подростки в северном нигерийском городе Кано изучают робототехнику, вычисления и другие предметы STEM в рамках инновационного проекта, который бросает вызов местным представлениям о том, что девочки должны делать в социально консервативном мусульманском обществе. В стране, где предполагается, что девочки рано выходят замуж, а их образование часто прерывается, неправительственная организация Kabara стремится расширить их взгляды на мир с помощью таких действий, как создание машин, использование общих программ и изучение математики и естественных наук.

Российские космонавты устроили видеотур по аппарату, сотрясшему космическую станцию

Российские космонавты совершили видеотур по исследовательскому центру, который в четверг, всего через несколько часов после стыковки, ненадолго вывел из-под контроля Международную космическую станцию. Российские космические чиновники заявили, что в аварии виноваты сбой в программном обеспечении и возможность потери внимания со стороны человека, в результате которой вся космическая станция сошла с рельсов со своего обычного места полета в 250 милях над Землей с семью членами экипажа на борту.

Starliner от Boeing готов к очень важному запуску на орбиту

Капсула Boeing Starliner CST-100 готовится к старту во вторник с мыса Канаверал, Флорида, направляясь на Международную космическую станцию ​​для решающего испытательного полета после почти катастрофического отказа во время своего дебюта в 2019 году. Запланированная на вторник миссия без экипажа является предвестником полета. внимательно наблюдали за пилотируемым полетом, скорее всего, до конца года. Это также является серьезным испытанием для американского авиаперевозчика после последовательных кризисов – пандемии, которая подавила спрос на новые самолеты, и скандала с безопасностью, вызванного фатальной катастрофой 737 Max, которая нанесла ущерб финансам и репутации компании Boeing.

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