Брифинг научных новостей: девочки-подростки в северной Нигерии «открывают свой разум» с помощью роботов; Российские космонавты проводят видеотур по аппарату, сотрясшему космическую станцию, и др.

Ниже приводится краткое изложение текущих обзоров научных новостей.

Девочки-подростки на севере Нигерии «открывают свое сознание» с помощью роботов

Девочки-подростки в северном нигерийском городе Кано изучают робототехнику, вычисления и другие предметы STEM в рамках инновационного проекта, который бросает вызов местным представлениям о том, что девочки должны делать в социально консервативном мусульманском обществе. В стране, где предполагается, что девочки рано выходят замуж, а их образование часто прерывается, неправительственная организация Kabara стремится расширить их взгляд на мир с помощью таких видов деятельности, как создание машин, использование общих программ и изучение математики и естественных наук.

Российские космонавты устроили видеотур по аппарату, сотрясшему космическую станцию

Российские космонавты совершили видеотур по исследовательскому центру, который в четверг, всего через несколько часов после стыковки, ненадолго вывел Международную космическую станцию ​​из-под контроля. Российские космические чиновники заявили, что в аварии виноваты сбой в программном обеспечении и возможность потери внимания со стороны человека, в результате которой вся космическая станция сошла с рельсов со своего обычного места полета в 250 милях над Землей с семью членами экипажа на борту.

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