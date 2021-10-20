Брифинг научных новостей: Российская компания Nouricle призывает ученых найти новые способы использования палладия; Российский режиссер-космонавт говорит, что приближаются Луна или Марс и многое другое

Ниже приводится краткое изложение текущих сводок научных новостей.

“Норникель” призывает ученых искать новые способы использования палладия

Российский “Норникель”, крупнейший в мире производитель палладия, заявил в понедельник, что начал конкурс для ученых, чтобы найти новые способы использования металла с дефицитом стружки в автомобильной промышленности, ее крупнейшем потребительском секторе. Мировой спрос на палладий в последнее время снизился, поскольку автопроизводители, которые используют металл в каталитических преобразователях для уменьшения загрязнения, сокращают производство из-за нехватки стружки.

Российский режиссер космического кино: Луна или Марс могут быть следующими

Российский кинорежиссер Клим Шипенко заявил во вторник, что готов снять фильм о Луне или даже Марсе после возвращения после 12 дней съемок на борту Международной космической станции, что изменило его представления о возможностях кино. Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись на Землю в воскресенье после того, как собрали более 30 часов материала для «Вызова», объявленного первым космическим фильмом и признанного российскими СМИ достижением, превосходящим мир.

Странный мир под ледниками в Австрии рассказывает историю его крушения

Ученые отправляются в другие ледяные пещеры, растущие под ледниками в Австрии, чтобы изучить, почему они тают быстрее, чем ожидалось, и понять, какая судьба постигнет ледники в других местах, если не остановить изменение климата. Уже слишком поздно спасать ледники в Восточных Альпах, которые, как теперь говорят ученые, прошли точку невозврата и полностью исчезнут в ближайшие несколько десятилетий.

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